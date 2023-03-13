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«Манчестер Сити» — «Лейпциг»: Холанн с Вернером закусятся во имя лавины голов

Прогноз и ставка на матч Лиги чемпионов «Манчестер Сити» — «Лейпциг» 14 марта 2023 года
Артем Мазилкин
Корреспондент
Эрлинг Холанн.
Фото Global Look Press
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«Быки» забивают «горожанам» в каждом матче.

14 марта в ответном матче 1/8 финала Лиги чемпионов «Манчестер Сити» столкнется с «Лейпцигом». Игра состоится на стадионе «Этихад» в 23.00 по московскому времени. В прямом эфире ее покажут сайт matchtv.ru и телеканал «Матч! Футбол 2». Старт трансляции в 22.45 мск. Первая встреча завершилась со счетом 1:1.

Лига чемпионов. 1/8 финала
14 мар, 23:00. Etihad Stadium (Манчестер)
Манчестер Сити
РБ Лейпциг

Коэффициенты букмекеров на матч Лиги чемпионов «Манчестер Сити» — «Лейпциг» 14 марта 2023 года

Аналитики букмекерской компании ОЛИМПБЕТ назвали «горожан» фаворитами поединка. На победу «Сити» можно поставить с коэффициентом 1.38, что составляет около 71% вероятности. Ничья оценена в 5.37 (18%), а успех «Лейпцига» — в 8.00 (11%).

Эксперты считают, что у «быков» невысокие шансы на выход в четвертьфинал — поставить на это можно за 4.79. Котировка на дальнейшее участие в турнире «Манчестер Сити» — 1.17.

«Горожане» — самая результативная команда АПЛ (67 мячей), «Лейпциг» — второй в Германии (49). ТБ 2.5 в предстоящем матче доступен за 1.60, ТМ 2.5 — за 2.44.

Команды играли между собой всего три раза, но закинули друг другу 14 мячей. «Обе забьют» можно взять за 1.87, «обе забьют — нет» — за 1.94.

«Сити» не пропускает в трех матчах подряд. Условие, при котором «быки» не поразят ворота англичан, оценено в 2.16.

Самый вероятный счет, по мнению аналитиков из ОЛИМПБЕТ, — 2:0 в пользу «горожан» за 7.03. Далее предложены победы хозяев 1:0 (8.00) и 2:1 (8.50).

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У «горожан» лучшая атака в АПЛ: благодаря Эрлингу Холанну, который оформил уже 28 мячей, «Сити» отличился 67 раз. При этом команда Пепа Гвардиолы классно действует в обороне (25 пропущенных) и уже почти два месяца не вынимала из сетки больше одного мяча за игру. В последних трех матчах она вовсе победила всухую.

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На групповом этапе ЛЧ «горожане» выиграли четыре матча, а два свели к безголевым ничьим. Холанн забил пять мячей в четырех играх первого этапа — лучше него выступили лишь Мохамед Салах и Килиан Мбаппе, отличившиеся по семь раз.

В первой встрече против «Лейпцига» «горожане» открыли счет в первом тайме, но «быки» сравняли во второй половине встречи.

После поединка с «Сити» красные играли нестабильно: выиграли у «Айнтрахта» (2:1) и «Менхенгладбаха» (3:0), но уступили «Дортмунду» (1:2). Это можно объяснить травмами ключевых игроков: лучшего бомбардира Кристофера Нкунку (17+5 в 24 матчах) и вингера Дани Ольмо (4+6 в 17 играх). Причем француз, едва вылечившись, получил новую травму 4 марта и не поможет в предстоящей игре. Несмотря на сложности, команда Марко Розе вырвалась на третью строчку в бундеслиге, опередив «Фрайбург» и «Унион».

На групповом этапе ЛЧ «Лейпциг» стартовал неудачно: проиграл два первых матча «Шахтеру» (1:4) и «Реалу» (0:2), но собрался и выиграл оставшиеся четыре встречи, в том числе ответную с «Мадридом» (3:2). Это обеспечило вторую строчку и выход в плей-офф.

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Прогноз и ставка на матч 1/8 Лиги чемпионов «Манчестер Сити» — «Лейпциг»

«Красные быки» — одна из лучших команд Германии по игре в атаке и в обороне. Больше чем «Лейпциг» (49) в бундеслиге заколачивает лишь «Бавария» (71). А пропустил «РБ» всего 29 мячей (третье место). Но после вылета из-за травм Нкунку и Ольмо в конце января «Лейпциг» лишь трижды забил больше двух мячей за встречу. А еще стал много пропускать — за 11 матчей команда не вынула мяч из сетки только в трех поединках.

«Манчестер Сити» же выправил ситуацию с обороной и играет без пропущенных голов в трех поединках подряд — столько же «сухих» встреч было за весь 2023 год.

Несмотря на потери и давление английских трибун, «Лейпциг» вряд ли легко сдастся — в Лиге чемпионов команда Розе не проиграла в девяти выездных встречах из 11. При этом «быки» знают, как забивать «горожанам» — немецкий клуб поразил их ворота во всех трех очных встречах.

Рекомендуемая ставка: «обе забьют» за 1.87.

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