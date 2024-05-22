«Ман Сити» возьмет второй трофей за неделю. У «МЮ» слишком много проблем, чтобы навязать борьбу машине Пепа

«Горожане» не проигрывали в 2024-м.

25 мая состоится заключительный матч английского футбольного сезона — финал Кубка Англии, в котором встретятся «Манчестер Сити» и «Манчестер Юнайтед». Игра традиционно пройдет на лондонском стадионе «Уэмбли». Стартовый свисток арбитра Эндрю Мэдли прозвучит в 17.00 по московскому времени. В России легально встречу не покажут.

Коэффициенты букмекеров на финал Кубка Англии «Манчестер Сити» — «Манчестер Юнайтед» 25 мая 2024 года

Аналитики букмекерской компании FONBET считают «горожан» однозначными фаворитами: поставить на их успех в основное время можно с коэффициентом 1.35, что примерно 73% вероятности. Выигрыш «красных дьяволов» доступен за 8.50 (10%) — это наименее очевидный исход встречи. Ничья идет за 5.80 (17%).

Итоговая победа «Ман Сити» в турнире предложена с котировкой 1.16, этот рынок на «МЮ» дан за куда более внушительные 5.40.

Три наиболее вероятных, по мнению экспертов, результата поединка отражают огромное превосходство команды Пепа Гвардиолы:

• 2:0 — за 8.00;

• 2:1 и 3:0 — за 9.00.

Тотал больше 3.5 гола можно взять за 2.10, ТМ 3.5 — за 1.75.

Рынок на обмен результативными ударами предложен за 1.75, вариант «обе забьют — нет» идет за 2.10.

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«Манчестер Сити» — «Манчестер Юнайтед»: прогноз и анализ финала Кубка Англии 25 мая 2024 года

Прямо перед финалом «горожане» оформили четвертое чемпионство подряд. Причем, как и в прошлогоднем розыгрыше АПЛ, они завоевали золото благодаря мощной форме во второй части сезона — еще в середине кампании бойцы Гвардиолы не считались главными фаворитами. Дикая серия из 23 матчей без поражений (19 побед!) и осечки конкурентов — «Арсенала» и «Ливерпуля» — обеспечили «Ман Сити» очередной титул.

Последнее поражение в основное время «горожане» потерпели еще 6 декабря — они никому не проигрывали в 2024 году. Даже вылет из Лиги чемпионов от «Реала» случился лишь в серии пенальти — обе встречи в основное и дополнительное время завершились вничью (3:3 и 1:1). А к финалу «Ман Сити» подкрался на серии из семи побед во всех соревнованиях. Правда, празднование очередного успешного сезона пока отложено — чемпионский парад пройдет в воскресенье, на следующий день после финала Кубка Англии.

«Красные дьяволы» далеки от уровня соседей — в АПЛ они финишировали лишь восьмыми и не попали в еврокубки. Теперь единственный шанс попасть в континентальные турниры — победить в Кубке Англии. Правда, манкунианцы испытывали сложности и на более ранних стадиях турнира: в четвертьфинале только в овертайме додавили «Ливерпуль» (4:3), а в полуфинале довели до серии пенальти игру с «Ковентри» из чемпионшипа (3:3 в основное и дополнительное время).

Стоит отметить, что премьер-лигу подопечные Эрика тен Хага закончили на позитиве — в двух заключительных турах обыграли «Ньюкасл» (3:2) и «Брайтон» (2:0). Игра с «чайками» даже стала первой с 10 марта, в которой «красные дьяволы» не пропустили. Кошмарная серия продлилась 11 матчей, за этот период в ворота Андре Онаны влетело 25 мячей. «МЮ» в этом сезоне пропустил уже 84 гола во всех турнирах — показателя хуже не было с середины прошлого века.

Травмы и дисквалификации перед матчем «Манчестер Сити» — «Манчестер Юнайтед»

Отвратительная игра «Юнайтед» в обороне обусловлена огромным количеством травм среди защитников. В предстоящем финале, вероятно, будут недоступны Рафаэль Варан, Виктор Линделев, Люк Шок и Тирелл Маласия. Также под вопросом состояние полузащитника Скотта Мактоминея.

У «горожан» травмированных или дисквалифицированных нет.

«Манчестер Сити» — «Манчестер Юнайтед»: статистика личных встреч

Команды в этом сезоне дважды встречались в чемпионате, и оба раза «Ман Сити» без проблем обыграл соседа (3:0 и 3:1). Также они пересеклись в прошлогоднем финале Кубка Англии, где снова сильнее оказались «горожане» (2:1). В последнее время они в принципе не испытывали серьезных проблем в дерби — семь побед в 10 предыдущих играх при двух поражениях. Всего же за 193 матча противостояния преимущество пока на стороне «Юнайтед»: 79 выигрышей при 61 проигрыше.

Прогноз и ставка на матч «Манчестер Сити» — «Манчестер Юнайтед»

Кажется, у «Ман Юнайтед» просто нет шансов против машины Пепа Гвардиолы. У «Ман Сити» нет поражений в 2024 году в основное время, серия продолжается уже сумасшедшие 35 матчей. А к финалу команда подошла после семи побед во всех турнирах с очень убедительным общим счетом 21:2. В прошлых 10 поединках во всех соревнованиях «горожане» отличались в среднем ровно три раза за 90 минут. Учитывая проблемы «МЮ» в обороне и нестабильность результатов (в заключительных 10 турах АПЛ добыли лишь три победы), результат выглядит очевидным.

Рекомендуемая ставка: Ф1(-1.5) за 1.88.

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