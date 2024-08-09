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Прогнозы на спорт

Прогнозы на спорт

Сегодня, 21:15

В Суперкубке Гвардиола даст отдых четырем ключевым игрокам. В этом шанс тен Хага

Прогноз и ставка на Суперкубок Англии «Манчестер Сити» — «Манчестер Юнайтед» 10 августа 2024 года
Артемий Кутейников
Корреспондент отдела ставок
Пеп Гвардиола, главный тренер «Манчестер Сити».
Фото Global Look Press
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Манчестерское дерби откроет английский сезон.

10 августа начнется английский футбольный сезон — «Манчестер Сити» и «Манчестер Юнайтед» встретятся в Суперкубке Англии. Игра пройдет на стадионе «Уэмбли» в Лондоне, арбитр Джарред Джиллетт даст стартовый свисток в 17.00 по московскому времени. В России легально не покажут трансляцию матча.

Англия. Суперкубок.
10 авг, 17:00. Wembley (Лондон)
Манчестер Сити
Ман. Юнайтед

Коэффициенты букмекеров на Суперкубок Англии «Манчестер Сити» — «Манчестер Юнайтед» 10 августа 2024 года

По мнению букмекеров, «горожане» — однозначные фавориты: поставить на них можно с коэффициентом 1.57, что около 63% вероятности. Выигрыш «красных дьяволов» дан за 5.40 (17%), даже ничья предложена с меньшей котировкой 4.90 (20%).

Вероятность того, что трофей достанется команде Пепа Гвардиолы, оценена в 1.35. Этот рынок на «Манчестер Юнайтед» идет за 3.15.

Три наиболее вероятных, по оценкам аналитиков, результата встречи отражают превосходство «Ман Сити»:

• 2:1 — за 7.40;

• 2:0 и 1:1 — за 8.20.

Тотал больше 2.5 гола можно взять за 1.50, ТМ 2.5 — за 2.65.

Вариант «обе забьют» доступен с котировкой 1.61, обратное условие дано за 2.33.

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«Манчестер Сити» — «Манчестер Юнайтед»: прогноз и анализ Суперкубка Англии 10 августа 2024 года

Команды завершили прошлый сезон манчестерским дерби и новую кампанию откроют им же. «МЮ» попал в Суперкубок как раз благодаря той встрече — 25 мая клубы пересеклись в финале Кубка Англии, где «красные дьяволы» неожиданно оказались сильнее (2:1). При этом в прошлом розыгрыше АПЛ «Ман Сити» дважды без проблем переиграл соседа с «Олд Траффорд» (3:0 и 3:1). Также благодаря триумфу в национальном Кубке коллектив Эрика тен Хага получил путевку в Лигу Европы — в АПЛ он финишировал лишь восьмым и пролетал даже мимо Лиги конференций.

Летом «красные дьяволы» традиционно мощно усилились: за 62 миллиона евро подписали 18-летнего центрбека Лени Йоро, который уже травмировался на несколько месяцев, за 45,5 — нападающего Джошуа Зиркзе. При этом клуб стремится к новым трансферам и активно работает над покупкой игроков «Баварии» Маттейса де Лигта и Нуссаира Мазрауи. Они работали вместе с тен Хагом еще в «Аяксе», однако позиции голландского тренера на «Олд Траффорд» сейчас нельзя назвать стойкими. Один факт того, что его не уволили после прошлого сезона, уже кого-то удивляет.

«Я беспокоюсь за него, — поделился мнением бывший игрок «МЮ» Пол Скоулз. — Он должен хорошо начать сезон. Старт должен быть намного лучше, чем в прошлом сезоне. Когда решили продолжить работу с ним, я был очень рад, потому что мне нравится мысль о стабильности. А перед этим у нас сменилось до нелепости много тренеров. Но, с другой стороны, от первого сезона ко второму хочется видеть небольшие улучшения. Но, пожалуй, стало только хуже».

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«Ман Сити» закончил прошлый сезон на первом месте в чемпионате Англии. Однако текущим летом едва не лишился важных игроков — Кевина де Брейне и Эдерсона соблазняли клубы из Саудовской Аравии, оба решили пока остаться на «Этихаде». При этом клуб вот-вот покинет аргентинский нападающий Хулиан Альварес — об его уходе в «Атлетико» еще несколько дней назад сообщил инсайдер Фабрицио Романо.

Усилились «горожане» лишь одним футболистом — выкупили бразильца Савио за 25 миллионов евро. Также сейчас известно об интересе к вингеру «Баварии» Кингсли Коману. Малая обойма действительно может стать проблемой, учитывая, что Пеп Гвардиола серьезно беспокоится за здоровье игроков, которые из-за турниров сборных практически не отдыхали с начала прошлого сезона. Испанец даже не задействовал часть основных футболистов в предсезонных матчах.

Травмы и дисквалификации перед матчем «Манчестер Сити» — «Манчестер Юнайтед»

Гвардиола объявил, что предоставит отдых Родри, Филу Фодену, Кайлу Уокеру и Джону Стоунзу. Тренер вернет их в состав только к старту АПЛ.

У «МЮ» перед стартом сезона на несколько месяцев травмировались Лени Йоро и Расмус Хейлунд. Также до сих пор непонятно состояние Тирелла Маласии, который пропустил всю прошлую кампанию.

«Манчестер Сити» — «Манчестер Юнайтед»: статистика личных встреч

В прошлом сезоне команды встречались трижды: в чемпионате «Ман Сити» добыл две победы, но в финале Кубка Англии сильнее оказались «красные дьяволы». Всего манчестерское дерби состоялось 194 раза: 61 триумф у «горожан», 80 — у «красных дьяволов».

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Прогноз и ставка на матч «Манчестер Сити» — «Манчестер Юнайтед»

Кажется, Гвардиола пренебрежет Суперкубком: не включил в заявку четырех игроков основы и, возможно, ограничит игровое время других важных футболистов. К тому же у «Ман Сити» в принципе тяжело проходят игры за этот трофей — клуб участвовал в трех предыдущих Суперкубках и все проиграл. «Красные дьяволы» же в финале Кубка Англии продемонстрировали, что способны обыграть «Сити».

Рекомендуемая ставка: «МЮ» не проиграет за 2.57.

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