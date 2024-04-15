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«Манчестер Сити» — «Реал» — это уже классика ЛЧ. Каждая игра команд — триллер

Прогноз и ставка на матч Лиги чемпионов «Манчестер Сити» — «Реал» 17 апреля 2024 года
Артемий Кутейников
Корреспондент отдела ставок
Винисиус Жуниор («Реал»).
Фото Global Look Press
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В двух последних розыгрышах победитель этой пары выигрывал Лигу чемпионов.

17 апреля «Манчестер Сити» и «Реал» сойдутся в ответном четвертьфинальном поединке Лиги чемпионов — первая встреча закончилась взрывной ничьей (3:3). Игра пройдет на стадионе «Этихад» и начнется в 22.00 по московскому времени. Прямую трансляцию покажут телеканалы «Матч ТВ» и «Матч! Футбол 2», а также онлайн-платформа «Кинопоиск».

Лига чемпионов. 1/4 финала
17 апр, 22:00. Etihad Stadium (Манчестер)
Манчестер Сити
Реал

Коэффициенты букмекеров на матч Лиги чемпионов «Манчестер Сити» — «Реал» 17 апреля 2024 года

Аналитики букмекерской компании Winline считают хозяев серьезными фаворитами: поставить на их победу можно с коэффициентом 1.67, что составляет примерно 58% вероятности. Успех бланкос предложен с котировкой 4.90 (19%), даже ничья идет за более возможные 4.30 (23%).

Вероятность прохождения «Ман Сити» в полуфинал оценена в 1.34, этот рынок на «Мадрид» выставили за 3.30.

Три наиболее вероятных, по мнению экспертов, результата встречи отражают превосходство подопечных Пепа Гвардиолы:

• 1:1 — за 6.80;

• 2:1 — за 7.20;

• 2:0 — за 7.80.

Тотал больше 2.5 гола доступен за 1.59, ТМ 2.5 — за 2.37.

Поставить на обмен забитыми мячами можно за 1.60, обратный вариант предложен за 2.37.

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«Манчестер Сити» — «Реал»: прогноз и анализ матча Лиги чемпионов 17 апреля 2024 года

Первая встреча команд — настоящее украшение Лиги чемпионов. Реактивная ничья (3:3) перед ответным поединком оставила шансы обоим коллективам. Соперники пересекаются в плей-офф ЛЧ третий год подряд. До этого они сражались в полуфиналах, а триумфатор противостояния по итогу забирал турнир. В 2023-м «горожане» победили с общим счетом 5:1, в 2022-м сильнее оказались сливочные (6:5).

Подопечные Гвардиолы находятся в отличной форме: последнее поражение они потерпели еще в декабре 2023-го (0:1 от «Астон Виллы» в чемпионате), а их беспроигрышная серия составляет уже 27 матчей. Между встречами с «Реалом» «горожане» разнесли «Лутон» в АПЛ (5:1) и заняли место единоличного лидера лиги — отрыв от синхронно оступившихся «Ливерпуля» и «Арсенала» составляет два балла. «Ман Сити» много забивает: в предыдущих четырех поединках во всех турнирах отличился минимум по три раза, а всего за это время наколотил 16 голов.

«Реал» тоже давно не проигрывал — 18 января уступил «Атлетико» (2:4 в овертайме) в 1/8 финала Кубка Испании, с тех пор прошло 15 матчей. Перед ответным поединком с «Сити» мадридцы аккуратно победили «Мальорку» (1:0) в чемпионате, а Карло Анчелотти предоставил отдых нескольким представителям основного состава — Винисиус, Эдуардо Камавинга, Дани Карвахаль и восстановившийся Эдер Милитао вышли лишь во втором тайме. Тони Кроос и Родриго вообще всю игру провели на скамейке.

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Травмы и дисквалификации перед матчем «Манчестер Сити» — «Реал»

У хозяев вызывает вопросы состояние защитников Натана Аке и Кайла Уокера — оба лишь недавно восстановились и поединок с «Лутоном» в чемпионате просидели в запасе. У «Мадрида» давно лечатся Тибо Куртуа и Давид Алаба — австриец еще не пришел в себя после разрыва крестообразных связок, бельгиец, восстановившись после такой же травмы, порвал мениск. Из-за дисквалификации не будет Орельена Тчуамени.

«Манчестер Сити» — «Реал»: статистика личных встреч

Соперники находятся примерно на одинаковом уровне, что отражает и хроника их очных игр. В Лиге чемпионов команды встречались 11 раз: четыре победы у «Ман Сити», три у «Реала», еще четыре поединка завершились вничью. В полуфиналах двух предыдущих розыгрышей турнира оппоненты по очереди оказывались сильнее.

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Прогноз и ставка на матч «Манчестер Сити» — «Реал»

Соперники практически гарантируют высокую результативность на любой стадии Лиги чемпионов. За 11 игр в турнире у них семь раз заходил ТБ 2.5 мяча, восемь раз — рынок «обе забьют». Поединок на прошлой неделе не стал исключением: наэлектризованные 3:3 с тремя голами уже в первые 15 минут встречи. К тому же матч не пропустит ни один лидер атаки — Эрлинг Холанн, Фил Фоден, Винисиус Жуниор и Джуд Беллингем готовы к новому шоу.

Рекомендуемая ставка: «обе забьют» и ТБ 2.5 гола за 1.80.

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