Норвежец отдыхает после недавней травмы.

«Манчестер Сити» в последнем туре группового этапа Лиги чемпионов встретится с «Севильей», которая уже потеряла шансы на выход в плей-офф. Матч пройдет 2 ноября на стадионе «Этихад», стартовый свисток Ореля Гринфельда прозвучит в 23.00 по московскому времени. Прямую трансляцию покажут сайт matchtv.ru и телеканал «Матч! Футбол 1».

Коэффициенты букмекеров на матч Лиги чемпионов «Манчестер Сити» — «Севилья» 2 ноября 2022 года

Аналитики букмекерской компании БЕТСИТИ полагают, что «горожане» не испытают проблем в предстоящем матче: поставить на победу «Ман Сити» можно с коэффициентом 1.21, это примерно 82% вероятности. Успех «Севильи» доступен за 16.5 (4%) — это самый малореальный исход встречи. Ничья предложена за 6.70 (14%).

Три наиболее ожидаемых экспертами результата матча отражают огромное преимущество хозяев:

• победа 2:0 идет за 7.00;

• разгром 3:0 — за 7.70;

• успех 2:1 — за 8.80.

В первом туре группового этапа «горожане» разгромили соперника (4:0), а Эрлинг Холанн оформил дубль. Верите, что на этот раз андалусийцы хотя бы не проиграют? Этот рынок оценен огромными 4.80.

Первая встреча команд получилась результативной, хотя и забивали только англичане. Если ждете еще одного яркоо матча, тогда оформите тотал больше 2.5 мяча за 1.42. На ТМ 2.5 коэффициент — 2.85.

Поставить на голы от обоих коллективов можно с котировкой 1.88, обратный рынок доступен за 1.92.

«Манчестер Сити» — «Севилья»: прогноз и анализ матча Лиги чемпионов 2 ноября 2022 года

Команда Пепа Гвардиолы досрочно обеспечила себе выход в плей-офф с первого места в группе G: даже в случае поражения «горожане» опередят «Боруссию» из-за преимущества в личных встречах. При этом в последних двух турах «Манчестер» сыграл по нулям с «Копенгагеном» и «Дортмундом», хотя за первые три матча в группе настрелял 11 мячей.

«Сити» в этом сезоне классно атакует: команда забивает в среднем 2.7 гола за игру. Солидную часть мячей команды оформил Эрлинг Холанн: неудержимый норвежец вонзил уже 22 гола, у второго бомбардира «горожан» Фила Фодена — лишь семь забитых мячей. Правда, с «Севильей» Эрлинг не сыграет из-за травмы. Форвард уже восстановился, но, так как «Манчестер» обеспечил первое место, получит отдых.

Ждете, что «горожане» и без Холанна сыграют результативно? Индивидуальный тотал хозяев больше 2.5 гола предложен за 1.90. ИТМ1 (2.5) идет с такой же котировкой.

«Севилья» с трудом забивает в Лиге чемпионов: за первые четыре тура выжала лишь два гола. Положение исправил разгром «Копенгагена» в последней игре (3:0), благодаря которому красно-белые обеспечили третье место в группе. Причем проблемы с атакой команда Хорхе Сампаоли испытывает не только в ЛЧ, но и в остальных турнирах. За 17 игр во всех соревнованиях андалусийцы лишь дважды забили больше одного мяча.

Прогноз и ставка на матч «Манчестер Сити» — «Севилья» 2 ноября 2022 года

Коллектив Сампаоли проводит очень слабый сезон: за 17 игр во всех турнирах добыл лишь три победы, в чемпионате спустился в зону вылета, а в ЛЧ с трудом отвоевал третье место в группе. «Севилья» очень мало забивает — в среднем 0.9 гола за игру. При этом в команде есть сильные игроки группы атаки: например, Аднан Янузай, Эрик Ламела, Иско и Сусо.

«Ман Сити» же отлично защищается: в ЛЧ пропустил лишь один мяч — «Боруссия» вскрыла «горожан» и все равно проиграла. Всего же в этом сезоне команда Гвардиолы оформила уже 10 сухих матчей, а в последних семи встречах во всех турнирах пропустила лишь два мяча.

Рекомендуемая ставка: «обе забьют — нет» за 1.92.