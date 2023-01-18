Прогноз и ставка на матч АПЛ «Манчестер Сити» — «Тоттенхэм» 19 января 2023 года

Нападающие забивают больше всех в чемпионате Англии.

19 января в отложенном матче седьмого тура АПЛ встретятся топ-клубы — идущий вторым «Манчестер Сити» и занимающий пятую строчку «Тоттенхэм». Игра пройдет на стадионе «Этихад», арбитр Саймон Хупер даст стартовый свисток в 23.00 по московскому времени. В России игры чемпионата Англии не транслируют.

Коэффициенты букмекеров на матч АПЛ «Манчестер Сити» — «Тоттенхэм» 19 января 2023 года

Аналитики букмекерской компании БЕТСИТИ считают хозяев огромными фаворитами: поставить на победу команды Пепа Гвардиолы можно с коэффициентом 1.38, что составляет примерно 71% вероятности. Успех «шпор» предложен с котировкой 7.90 (12%) — это наименее реальный итог встречи. Даже ничья идет за меньшие 5.70 (17%).

Эксперты сильно сомневаются даже в том, что лондонцы не уступят в предстоящем матче: этот рынок доступен за серьезные 3.20. При этом «Тоттенхэм» обыграл «Ман Сити» в двух последних матчах АПЛ — 3:2 и 1:0.

Три наиболее вероятных, по мнению аналитиков, результата встречи отражают весомое превосходство хозяев:

• победа «горожан» 2:0 идет за 7.20;

• успех 2:1 — за 8.10;

• выигрыш 1:0 — за 8.50.

Аналитики ожидают результативный матч: тотал больше 2.5 гола предложен за 1.51, ТМ 2.5 — за 2.55. Команды действительно много забивают в этом сезоне: «горожане» за 18 игр отличились больше всех в АПЛ (46 мячей), «шпоры» — третьи по количеству голов (37) в этом розыгрыше премьер-лиги.

«Манчестер Сити» — «Тоттенхэм»: прогноз и анализ матча АПЛ 19 января 2023 года

Команда Гвардиолы долгое время шла вплотную с лидирующим «Арсеналом», но результаты последних матчей откинули ее на восемь очков. В пяти прошедших турах «Ман Сити» оформил лишь две победы и дважды проиграл. Причем «горожане» теряли очки с не самыми сильными оппонентами: влетели «Брентфорду» (1:2) и скатали ничью с «Эвертоном» (1:1). Также они уступили «МЮ» (1:2).

«Тоттенхэм» тоже выступает нестабильно: в девяти последних турах команда Антонио Конте добыла лишь три победы, при этом пока «шпоры» остаются пятыми в АПЛ. В этом сезоне они тяжело набирают очки в матчах с топ-клубами: дважды проиграли «Арсеналу», уступили «МЮ», «Ливерпулю» и «Ньюкаслу». Только с «Челси» удержали ничью (2:2).

Обе команды показывают высокую результативность: «горожане» в АПЛ отличаются в среднем 2.55 раза за игру, «шпоры» — 1.95. За «Ман Сити» выступает лучший бомбардир чемпионата Эрлинг Холанн (21 гол), за «Тоттенхэм» — второй снайпер лиги Харри Кейн (15 мячей).

Считаете, что в предстоящей встрече отличатся обе команды? Этот рынок доступен с коэффициентом 1.78.

Также «Тоттенхэм» много пропускает: в среднем 1.42 гола за игру. «Ман Сити» выступает надежнее — получает в свои ворота в среднем один мяч за матч. При этом в восьми из последних девяти игр АПЛ «шпоры» пропускали минимум два гола. «Горожане» тоже редко играют на ноль: за 18 туров лишь в семи сохранили ворота в неприкосновенности.

Прогноз и ставка на матч «Манчестер Сити» — «Тоттенхэм» 19 января 2023 года

Команды в этом сезоне выступают результативно: как много забивают, так и немало пропускают. Из 19 игр «Тоттенхэма» в этом сезоне АПЛ в 11 зашел рынок «обе забьют», у «Ман Сити» — в 10 из 18 матчей. Особенно эта тенденция усилилась в недавнее время: «горожане» забивали и пропускали сами в шести из последних х восьми встреч, «шпоры» — в пяти из восьми.

Рекомендуемая ставка: «обе забьют» — за 1.78.