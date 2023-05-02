Лондонцы отличились в восьми турах АПЛ подряд.

Лидер АПЛ «Манчестер Сити» 3 мая встретится с борющимся за выживание «Вест Хэмом». Перенесенная игра 28-го тура чемпионата пройдет на стадионе «горожан» «Этихаде» и начнется в 22.00 по московскому времени. Главный арбитр — Джон Брукс. В России легально не показывают чемпионат Англии.

Коэффициенты букмекеров на матч АПЛ «Манчестер Сити» — «Вест Хэм» 3 мая 2023 года

Аналитики букмекерской компании Olimpbet считают хозяев однозначными фаворитами: поставить на победу команды Пепа Гвардиолы можно с коэффициентом 1.21, это примерно 81% вероятности исхода. Выигрыш гостей доступен с котировкой 14.0 (7%) — это наименее ожидаемый результат матча. Ничья идет за 7.34 (12%).

«Горожане» набрали отличную форму, но при этом в последних четырех поединках с лондонцами выиграли лишь дважды — еще два раза «молотобойцы» выгрызали ничьи. Поставить на то, что «Вест Хэм» вновь сдержит «Ман Сити» и как минимум не проиграет, можно за 4.77.

Правда, три наиболее вероятных, по мнению экспертов, результата встречи отражают тотальное превосходство хозяев:

• победа «Сити» 2:0 дана за 6.65;

• 1:0 — за 8.75;

• успех 2:1 — за 9.75.

Аналитики ждут открытый футбол: тотал больше 2.5 гола доступен за 1.46, ТМ 2.5 — за 2.74. Игры «горожан» действительно нередко получаются веселыми — ТБ 2.5 зашел в последних пяти матчах команды в АПЛ.

Рынок на забитые мячи от обоих коллективов оценен в 2.07, вариант «обе забьют — нет» предложен за 1.76.

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«Манчестер Сити» — «Вест Хэм»: прогноз и анализ матча АПЛ 3 мая 2023 года

«Ман Сити» подошел к игре в отличной форме: «горожане» оформили восемь побед в АПЛ подряд и не проигрывают уже на протяжении 11 туров (всего одна ничья). Благодаря этому команда Гвардиолы выскочила на первое место в чемпионате и уже опередила «Арсенал» на одно очко при игре в запасе.

«Манчестер» — самая результативная команда АПЛ: за 32 тура наколотила 84 мяча, это 2.63 гола в среднем за игру. Бешеную форму набрал Эрлин Холанн: норвежец настрелял 34 мяча в чемпионате и установил рекорд результативности АПЛ, хотя до конца сезона еще шесть игр. Также он повторил достижение 92-летней давности, забив 50 мячей во всех турнирах, выступая за клуб высшей лиги Англии.

«Уинстон Черчилль еще даже не был премьер-министром, когда был установлен рекорд, который сегодня повторил Эрлин», — так на достижение нападающего отреагировал Пеп Гвардиола.

Ждете еще один огненный матч от Холанна и партнеров? Индивидуальный тотал хозяев больше 2.5 мяча можно оформить за 1.76, ИТМ1 (2.5) — за 1.97.

«Вест Хэм» подплыл к противостоянию с «Сити» после двух поражений подряд, которые приостановили отстыковку «молотков» от зоны вылета. Сейчас от 18-го места лондонцев отделяет всего пять очков.

Команда Дэвида Мойеса неплохо действует в атаке и забивает уже на протяжении восьми туров подряд, хотя в первой половине сезона испытывала огромные проблемы с реализацией. Лучше остальных игроков себя проявляет Майкл Антонио — у него по одному результативному действию в трех последних матчах АПЛ (2+1).

Прогноз и ставка на матч АПЛ «Манчестер Сити» — «Вест Хэм»

Несмотря на топовые результаты и неудержимую игру в атаке, в обороне «горожане» не всегда действуют надежно. За 11-матчевую беспроигрышную серию «Ман Сити» сыграл на ноль всего два раза — с «Ньюкаслом» (2:0) и «Кристал Пэласом» (1:0). Во всех остальных играх команда Гвардиолы пропускала — даже от идущих в зоне вылета «Лестера» и «Саутгемптона». А «Вест Хэм» же как раз нащупал игру в атаке и отличился в восьми турах подряд. Причем в трех из четырех последних матчей «молотобойцы» заколачивали минимум два мяча.

Рекомендуемая ставка: «обе забьют» за 2.07.

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