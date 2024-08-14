Видео
Игры
0
Новости
Матчи
Меню
YouTubе канал «СЭ»
Полная версия
Главная
Прогнозы на спорт

Прогнозы на спорт

Сегодня, 14:15

«МЮ» обидно проиграл в Суперкубке. Но в такой форме «красные дьяволы» без проблем переиграют «Фулхэм»

Прогноз и ставка на матч АПЛ «Манчестер Юнайтед» — «Фулхэм» 16 августа 2024 года
Артемий Кутейников
Корреспондент отдела ставок
Алехандро Гарначо («Манчестер Юнайтед»).
Фото Global Look Press
Telegram Дзен
Тем более «дачники» ослабли за лето.

«Манчестер Юнайтед» в первом туре нового сезона АПЛ примет «Фулхэм». Игра пройдет 16 августа на стадионе «Олд Траффорд», арбитр Роберт Джонс даст стартовый свисток в 22.00 по московскому времени. В России легально не показывают чемпионат Англии.

Англия. Премьер-лига. 1-й тур
16 авг, 22:00. Old Trafford (Манчестер)
Ман. Юнайтед
Фулхэм

Коэффициенты букмекеров на матч АПЛ «Манчестер Юнайтед» — «Фулхэм» 16 августа 2024 года

По мнению букмекеров, «красные дьяволы» — однозначные фавориты: поставить на них можно с коэффициентом 1.52, что приблизительно 64% вероятности. Выигрыш «дачников» идет за 5.80 (16%) — это наименее ожидаемый исход. Котировка на разделение очков — 4.80 (20%).

Последняя встреча команд на «Олд Траффорд» закончилась победой «Фулхэма» (2:1). Вероятность того, что лондонцы вновь как минимум не уступят «МЮ», оценена в 2.63.

Три наиболее реальных, по оценкам экспертов, результата встречи отражают превосходство манкунианцев:

• 2:1 — за 7.40;

• 2:0 — за 8.00;

• 1:1 — за 8.20.

Тотал больше 3.5 мяча доступен за 2.15, ТМ 3.5 — за 1.75.

Поставить на обмен результативными ударами можно с котировкой 1.60, опция «обе забьют — нет» дана за 2.25.

Игровой эпизод матча &laquo;Манчестер Сити&raquo;&nbsp;&mdash; &laquo;Манчестер Юнайтед&raquo;. «Манчестер Сити» взял реванш у «МЮ» и покончил с суперкубковым комплексом

«Манчестер Юнайтед» — «Фулхэм»: прогноз и анализ матча АПЛ 16 августа 2024 года

Сезон манкунианцев начался 10 августа Суперкубком Англии против «Манчестер Сити». Коллектив тен Хага был близок к победе, но на 89-й минуте позволил «горожанам» сравнять счет (1:1) и вырвать трофей в серии пенальти. При этом по игре «красные дьяволы» смотрелись не хуже — имели несколько отличных шансов, однако забить удалось только Алехандро Гарначо. Маркус Рэшфорд упустил два сочных момента: пробил сильно мимо створа с левого угла вратарской и зарядил в штангу после того, как его вывели один на один с вратарем.

«Манчестер Юнайтед» вновь провел масштабную трансферную кампанию. Суммарно более 100 миллионов евро потратил на 18-летнего центрального защитника Лени Йоро и нападающего Джошуа Зиркзе. Правда, юный француз еще до старта сезона травмировался на несколько месяцев. Также за несколько дней до встречи с «Фулхэмом» манкунианцы официально объявили о переходе Маттейса де Лигта и Нуссаира Мазрауи из «Баварии». Футболисты уже находятся в Манчестере, а инсайдер Фабрицио Романо сообщил, что оба будут готовы сыграть с «дачниками». Вот только далеко не все считают эти приобретения полезными.

«Клуб покупает футболистов, которые не играют за свои команды, — считает легенда «МЮ» Пол Скоулз. — Маттейс де Лигт не играл за «Баварию». Это вызывает серьезную обеспокоенность, особенно если вспомнить, что из состава его вытеснил Эрик Дайер. Создается впечатление, что они купили игрока за 50 миллионов только потому, что два или три года назад он играл за команду Эрика тен Хага. А ведь «Ювентус» в свое время от него избавился. Он был недостаточно хорош в «Ювентусе» и, очевидно, недостаточно хорош в «Баварии». А к нам, в «Манчестер Юнайтед», он приходит почти как второсортный защитник».

Эдуард Сперцян (&laquo;Краснодар&raquo;). «Краснодар» выглядит тяжело. «Ахмат» Адиева знает, как нейтрализовать «быков»

«Фулхэм» летом расстался с двумя ключевыми футболистами — опорником Жоау Палиньей и центральным защитником Тосином Адарабиойо. Первый за 51 миллион евро уехал в «Баварию», второй — свободным агентом в «Челси». Также команду покинул важный игрок обоймы Бобби Декордова-Рид, который в прошлом сезоне несколько раз выходил с капитанской повязкой. Его тоже бесплатно подобрал «Лестер». Трансферы на вход получились не такими впечатляющими: замученный травмами в «Арсенале» Эмиль Смит Роу, потерявшийся в «Тоттенхэме» Райан Сессеньон и универсальный защитник «Вильярреала» Хорхе Куэнка.

Травмы и дисквалификации перед матчем «Манчестер Юнайтед» — «Фулхэм»

У хозяев из-за повреждений точно не сыграют Лени Йоро и Расмус Хейлунд. Также непонятно состояние левого защитника Тирела Маласии, который из-за травм пропустил весь прошлый сезон.

О проблемах в составе «Фулхэма» неизвестно.

«Манчестер Юнайтед» — «Фулхэм»: статистика личных встреч

В прошлом сезоне команды обменялись выездными победами. Всего они встречались 91 раз. На стороне «МЮ» подавляющее преимущество — 56 побед при 15 поражениях.

Хаби Алонсо, главный тренер &laquo;Байера&raquo;. Алонсо остался в «Байере» и сохранил всех лидеров. Клуб начнет сезон против прошлогодней выскочки

Прогноз и ставка на матч «Манчестер Юнайтед» — «Фулхэм»

Манкунианцы классно выступили в Суперкубке и проиграли во многом из-за ужасной реализации Рэшфорда. Если команда тен Хага сыграет на таком же уровне против гораздо более слабого «Фулхэма», то однозначно добьется успеха. Также против «Ман Сити» неплохо выступили некоторые игроки атаки — Амад Диалло, Гарначо и Бруну Фернандеш. Их форма позволяет надеяться на несколько голов.

Рекомендуемая ставка: победа «МЮ» и тотал больше 1.5 гола за 1.69.

0
Читайте также
Алаудинов заявил о плане ВСУ захватить Курскую АЭС к 11 августа
«Зенит» продает россиян, ЦСКА — последних нападающих. Трансферные слухи РПЛ
Гладков сообщил о введении режима ЧС на территории Белгородской области
Напавший на Курскую область командир ВСУ учился в Одессе
Популярное видео
Наиль Якупов — о переходе в «Куньлунь»
«Ростов» — «Химки»: Кубок России, видеообзор матча
«Оренбург» — «Локомотив»: Кубок России, видеообзор матча
Зачем «Ак Барс» расстался с Шипачевым и Войновым
РПЛ: видео голов 4-го тура 11 августа
РПЛ: видео голов 4-го тура 10 августа
Ткачев обещает вернуться на лед как можно скорее
РПЛ: видео голов 4-го тура 9 августа
Ковальчук рассказал о своем будущем
Шестеркин: сезон в «Рейнджерс», Россия и ребенок, Сорокин
Кузнецов вернулся, СКА и потолок зарплат, трансферы КХЛ
«Амур» пока без легионеров, «Трактор» подписал Кэмпфера
РПЛ: видео голов 3-го тура 5 августа
Новый «Куньлунь», «Динамо» продало Коновалова
РПЛ: видео голов 3-го тура 4 августа
РПЛ: видео голов 3-го тура 3 августа
Кузнецов: переход в СКА / переезд в Питер / проблемы со здоровьем
Барабанов вернулся в Россию, Гусев остался в «Динамо»
«Динамо» (Махачкала) — «Крылья Советов»: Кубок России, видеообзор матча
Евгений Кузнецов подписал контракт со СКА
«Краснодар» — ЦСКА: Кубок России, видеообзор матча
«Ахмат» — «Пари НН»: Кубок России, видеообзор матча
«Спартак» — «Динамо»: Кубок России, видеообзор матча
«Химки» — «Оренбург»: Кубок России, видеообзор матча
Лучший молодой вратарь покидает КХЛ
«Зенит» — «Факел»: Кубок России, видеообзор матча
Самые обсуждаемые
24 часа
3 дня
Неделя

Алонсо остался в «Байере» и сохранил всех лидеров. Клуб начнет сезон против прошлогодней выскочки