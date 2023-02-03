У манкунианцев 12 домашних побед подряд.

4 февраля «Манчестер Юнайтед» в чемпионате Англии сыграет с «Кристал Пэлас». Игра 22-го тура пройдет на знаменитом стадионе «Олд Траффорд» и начнется в 18.00 по московскому времени. Главный арбитр встречи — Андре Марринер. В России насладиться матчем в прямом эфире не получится.

Коэффициенты букмекеров на матч АПЛ «Манчестер Юнайтед» — «Кристал Пэлас» 4 февраля 2023 года

«МЮ» — абсолютный фаворит, по мнению аналитиков букмекерской компании БЕТСИТИ. Если считаете, что манкунианцы возьмут три очка, поставьте на их победу за 1.39, это приблизительно 72% вероятности исхода. Ничья доступна за 4.80 (21%), успех «Кристал Пэлас» — за 9.20 (7%).

18 января команды встретились в перенесенной игре седьмого тура и сыграли вничью (1:1). На то, что «орлы» снова не уступят, котировка — 3.20.

Подстрахуйте их с форой (+1.5) гола, если считаете, что победа «МЮ» будет некрупной. Коэффициент на это — 1.71. Ф1(-1.5) идет за 2.14.

Тотал больше 2.5 мяча предложен за 1.85, ТМ 2.5 — за 2.00. В последних четырех очных матчах между командами был зафиксирован «низ».

Вариант «обе забьют» оценен в 2.13, «обе забьют — нет» — в 1.71.

В двух предыдущих встречах с участием «МЮ» все голы были забиты во втором тайме. На то, что вторая половина предстоящей встречи будет результативнее, чем первая, коэффициент — 2.04.

Наиболее вероятный точный счет, по мнению экспертов, — 2:0 в пользу манкунианцев за 5.90.

«Манчестер Юнайтед» — «Кристал Пэлас»: прогноз и анализ матча 22-го тура АПЛ 4 февраля 2023 года

Команда Эрика тен Хага продолжает победное шествие после нескольких неудач в середине января. Тогда «МЮ» был хорош по игре, но упустил победу в добавленное время матча с «Кристал Пэлас» (1:1) и на последних минутах проиграл «Арсеналу» (2:3). С тех пор манкунианцы провели три кубковых матча и во всех были убедительны: выиграли оба полуфинала Кубка Лиги у «Ноттингем Форест» с общим счетом 5:0, а в Кубке Англии шагнули в 1/8 после выигрыша у «Рединга» (3:1).

«МЮ» шикарен в атаке — забил в последних 20 матчах во всех турнирах. На этом отрезке «красные дьяволы» отличились 43 раза, в среднем 2.15 гола за 90 минут. Тащит команду ко все новым и новым победам Маркус Рэшфорд, на счету которого 18 голов и восемь ассистов в 31-м матче сезона — на гол ему требуется всего 127 минут. Конечно, темпу Холанна (68 минут на гол) он уступает, но все равно имеет очень неплохие показатели.

На гол форварда в предстоящей встрече можно поставить за 2.20, на ТБ 1.5 мяча — за 7.47.

«Кристал Пэлас» давно вылетел из кубковых турниров и сосредоточился на АПЛ. Правда, акцент на матчах чемпионата не слишком помогает улучшить положение: «орлы» не побеждают четыре встречи подряд в лиге (два поражения + две ничьих) и идут в таблице только 12-ми. На этом отрезке они забили всего один мяч — шальным ударом со штрафного как раз в ворота «МЮ». Всего же на счету команды Патрика Виейра только 18 голов в 20 турах — они отличаются лишь 0.9 раза за 90 минут.

Прогноз и ставка на матч «Манчестер Юнайтед» — «Кристал Пэлас»

«МЮ» не победил всего в двух матчах из 12 после рестарта сезона. Но даже в играх с «Арсеналом» и перенесенной встрече с «Кристал Пэлас» манкунианцы были очень хороши — они находятся в тонусе и не сбавляют оборотов. Благодаря успехам вышли в финал Кубка лиги, в 1/8 Кубка Англии и идут в топ-4 АПЛ.

Дома команда тен Хага выступает без осечек с середины октября: 12 побед подряд и разница мячей 31:5. А вот «Пэлас» в гостях неубедителен: только две победы и четыре поражения в 10 встречах. При условии, что в «МЮ» хороши Рэшфорд и Бруну (у португальца пять результативных действий в шести играх), ловить «орлам» будет нечего.

Рекомендуемая ставка: П1 и ИТБ (1.5) за 1.71.