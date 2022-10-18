Лондонцы смотрятся значительно интереснее манкунианцев.

В центральном матче 12-го тура чемпионата Англии «Манчестер Юнайтед» сыграет с «Тоттенхэмом». Игра состоится в Манчестере на стадионе «Олд Траффорд», стартовый свисток арбитра Саймона Хупера прозвучит в 22.15 по московскому времени. В России трансляция будет недоступна.

Коэффициенты букмекеров на матч АПЛ «Манчестер Юнайтед» — «Тоттенхэм» 19 октября 2022 года

Аналитики букмекерской компании БЕТСИТИ назвали фаворитом предстоящей встречи «МЮ». На его победу можно поставить с коэффициентом 2.50, что примерно 40% вероятности исхода. Успех «Тоттенхэма» доступен за чуть большие 2.85 (35%), ничья — за 3.60 (25%).

Прервут ли «шпоры» серию из трех поражений против манкунианцев? Вариант Х2 идет за 1.57.

Тотал больше 2.5 гола оценен котировкой 1.74, ТМ 2.5 — 2.17.

В последнем туре команды не обменялись голами с соперниками. На «обе забьют» коэффициент — 1.62, на «обе забьют — нет» — 2.30.

В прошедшие выходные «Тоттенхэм» победил «Эвертон», в том числе благодаря удару Кейна с точки. Взять пенальти в предстоящей игре можно за 2.50, удаление — за 5.00.

Три наиболее вероятных точных счета говорят о небольшом превосходстве хозяев:

ничья 1:1 идет за 6.80;

успех «МЮ» 2:1 — за 8.90.

1:0 — за 9.40.

«Манчестер Юнайтед» — «Тоттенхэм»: прогноз и анализ матча 12-го тура АПЛ 19 октября 2022 года

«Манчестер Юнайтед» по-прежнему выделяется нестабильностью и неуверенной игрой: после разгромного поражения от «Сити» (3:6) случились три победы, но 1:0 и 3:2 с кипрской «Омонией» и 2:1 с разваливающимся «Эвертоном» — явно слишком скромные результаты для клуба, где играют Роналду и 100-миллионный Антони. А в прошедшие выходные манкунианцы вовсе не справились с «Ньюкаслом» и не забили даже один мяч (0:0).

В целом «дьяволы» идут высоко как в АПЛ (пятое место), так и в группе ЛЕ (уступают только «Реал Сосьедаду»), но недовольство игрой и результативностью не утихает. В еврокубках команда Тен Хага отличилась всего шесть раз в четырех играх, в чемпионате — 13 раз в девяти встречах и имеет отрицательную разницу (-2). При этом индивидуальный тотал «МЮ» больше 1.5 мяча доступен за приемлемые 2.08.

У «Тоттенхэма» таких проблем, как у будущего соперника, нет: «шпоры» поравнялись наверху таблицы с «Сити» и забили уже 22 гола, лидируют в группе Лиги чемпионов. К тому же у лондонцев в порядке ярко выраженный лидер — Харри Кейн оформил пять мячей в последних шести встречах за клуб. Он при поддержке Сона должен доставить хозяевам массу проблем.

Прогноз и ставка на матч «Манчестер Юнайтед» — «Тоттенхэм»

Хотя «Тоттенхэм» проиграл манкунианцам три последних матча, именно в данный момент команда Антонио Конте выглядит предпочтительнее соперника. Плюс сама фигура итальянского тренера сыграет немаловажную роль — всем известна его тактическая мудрость и гибкость.

Впрочем, для «МЮ» эта игра домашняя, и отсиживаться в обороне хозяева не станут. Хотя бы один раз они забить должны. Поэтому напрашивается вариант с обменом голами.

Рекомендуемая ставка: «обе забьют» за 1.62.