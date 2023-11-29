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Прогнозы на спорт

Сегодня, 16:20

«Манчестер Юнайтед» возьмет реванш у «Галатасарая»

«МЮ».
Фото Global Look Press
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В среду, 29 ноября, «Галатасарай» примет «Манчестер Юнайтед» в матче пятого тура группового этапа Лиги чемпионов. Встреча конкурентов по квартету А пройдет на стадионе «Рамс Парк» в Стамбуле и начнется в 20.45 по московскому времени. Аналитики букмекерской компании PARI оценили шансы соперников и рассказали о ставках клиентов.

Лига чемпионов. Группа A
29 нояб, 20:45. Ali Sami Yen Stadyum (Turk Telekom) (Стамбул)
Галатасарай
Ман. Юнайтед

Букмекеры не выделяют в предстоящем поединке фаворита. Пари на победу хозяев принимаются за 2.70, что соответствует 36% вероятности. Успех «красных дьяволов» оценивается коэффициентом 2.55 (38%), а ничья идет за 3.85 (около 26%).

Большинство клиентов считают, что «красным дьяволам» удастся взять реванш. На победу британцев приходится 82% от всего объема пари на исход поединка. Для сравнения, на успех хозяев сделано 16% и еще 2% приходится на ничейный исход.

По оценкам аналитиков, соперники порадуют зрителей результативным футболом и забьют на двоих минимум три мяча. Поставить на это можно за 1.58, в то время как обратный результат (ТМ 2.5) котируется за 2.35. Стоит отметить, что во всех четырех матчах группового этапа ЛЧ с участием «Галатасарая» ставка на ТБ 2.5 оказывалась выигрышной. «МЮ» также становится участником результативных встреч — в трех из четырех матчей этой команды забивали не менее трех мячей.

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В Манчестере английский клуб неожиданно уступил со счетом 2:3, забив при этом первым. Поставить на то, что обе команды снова отличатся, можно за 1.50.

Если говорить о ставках на точный счет, то наиболее вероятным исходом считается ничья 1:1 с коэффициентом 8.00. Вероятность того, что хозяева откроют счет, оценивается коэффициентом 1.95, если же это сделают гости — сыграет ставка за 1.88. Заключить пари на то, что команда Эрика тен Хага будет проигрывать по ходу матча и не уступит, можно за 4.10.

Самая крупная ставка на предстоящий матч среди клиентов букмекера — 220 000 рублей на то, что «МЮ» забьет один или два мяча, по коэффициенту 1.58. Клиент включил этот прогноз в экспресс из трех событий ЛЧ с общим коэффициентом 4.48.

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«Галатасарай» идет на третьем месте в группе A, опережая «МЮ» на одно очко. В случае победы стамбульский клуб существенно повысит свои шансы на выход в плей-офф ЛЧ. Положение «красных дьяволов» при таком раскладе сильно осложнится. Лидер квартета — «Бавария» — показывает стопроцентный результат. Благодаря четырем победам в четырех встречах мюнхенский клуб обеспечил себе участие в плей-офф. Борьба за второе место в группе развернется между «Копенгагеном», «Галатасараем» и «МЮ», поскольку каждый из этих клубов имеет шансы на продолжение борьбы за трофей.

Футбол
Лига чемпионов УЕФА
Прогнозы на спорт
ФК Галатасарай
ФК Манчестер Юнайтед
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