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Сегодня, 14:15

Онс Жабер прорвалась в финал Уимблдона во второй раз подряд. Но с Маркетой Вондроушовой просто не будет

Прогноз и ставка на матч Уимблдона Маркета Вондроушова — Онс Жабер 15 июля 2023 года
Илья Потетюев
Корреспондент отдела ставок
Онс Жабер.
Фото Global Look Press
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В прошлом сезоне теннисистка из Туниса уступила Елене Рыбакиной.

15 июля определится победительница Уимблдона в женском одиночном разряде. Титул разыграют чешка Маркета Вондроушова и шестая ракетка мира из Туниса Онс Жабер. Поединок на Центральном корте начнется в 16.00 по московскому времени, увидеть игру в прямом эфире в России не получится. Счет личных встреч между спортсменками ничейный — 2:2.

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Коэффициенты букмекеров на матч Уимблдона Маркета Вондроушова — Онс Жабер 15 июля 2023 года

Аналитики букмекерской компании Olimpbet отдали предпочтение Жабер: взять триумф шестой ракетки мира можно за 1.47, это примерно 65% вероятности. Успех Вондроушовой доступен за 2.79 (35%).

Единственная встреча соперниц в турнирах «Большого шлема» завершилась викторией чешки — во втором круге Australian Open-2023 (6:1, 5:7, 6:1). Ставка в 1000 рублей на Маркету при благоприятном исходе принесет 2700 рублей.

Выигрыш Онс с форой (-3.5) гейма предложен за 1.97. Если предполагаете, что 42-й номер мирового рейтинга окажет теннисистке из Туниса сопротивление, возьмите Ф1(+5.5) за 1.88.

Тотал больше 21.5 гейма оценен в 1.87, ТМ 21.5 — в 1.98.

Счет 2:0 в пользу Жабер идет за 2.10 — это самый возможный итог матча, по версии экспертов. При этом на победу Вондроушовой хотя бы в одной партии представлен коэффициент 1.67.

На наличие тай-брейка дали котировку 2.75, на его отсутствие — 1.39.

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Маркета Вондроушова — Онс Жабер: прогноз и анализ матча Уимблдона 15 июля 2023 года

24-летняя теннисистка из Чехии стала главной сенсацией женской сетки Уимблдона. Она дошла до финала травяного «мэйджора» не будучи «сеяной». Раз за разом 42-я ракетка мира зачехляла более статусных соперниц — во втором круге в двух сетах расправилась с идущей на 12-й строчке рейтинга россиянкой Вероникой Кудерметовой (6:3, 6:3). В третьем — с 21-м номером WTA Донной Векич, и тоже в двух партиях (6:1, 7:5). В четвертом круге убрала соотечественницу Мари Боузкову (33-й номер) — правда, на этот раз Вондроушовой потребовалось три сета (2:6, 6:4, 6:3).

В четвертьфинале чешка прошла четвертую ракетку мира Джессику Пегулу (6:4, 2:6, 6:4). А в битве за финал Уимблдона оказалась сильнее Элины Свитолиной (6:3, 6:3). Маркета пробилась в решающий поединок «Большого шлема» во второй раз в карьере и впервые с 2019 года — в том сезоне она добралась до финала «Ролан Гаррос», где уступила Эшли Барти (1:6, 3:6).

Противостоять Вондроушовой будет шестая ракетка мира из Туниса, для которой нынешний розыгрыш Уимблдона превратился в попытку закрыть гештальт. В прошлом сезоне Онс тоже дошла до финала, который закончился для нее поражением от Елены Рыбакиной (6:3, 2:6, 2:6). На следующем турнире «Большого шлема» Жабер снова играла в матче за титул, но US Open-2023 остался за Игой Свентек.

Третий в карьере 28-летней спортсменки финал «мэйджора» снова случился на Уимблдоне. У туниски была непростая сетка, но ее это ничуть не смутило — например, в четвертом круге она легко закрыла путь девятому номеру рейтинга, чешке Петре Квитовой (6:0, 6:2). В четвертьфинале поквиталась с Рыбакиной — правда, чтобы остановить действующую чемпионку турнира из Казахстана, потребовалось три сета (6:7, 6:4, 6:1). А в полуфинале одолела одну из главных фавориток нынешнего розыгрыша, вторую ракетку мира из Белоруссии Арину Соболенко — снова три партии и снова камбэк (6:7, 6:4, 6:3).

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Прогноз и ставка на матч Маркета Вондроушова — Онс Жабер

В 2023 году соперницы встречались дважды — оба раза дальше проходила чешка. Во втором раунде Australian Open потребовалось три партии (6:1, 5:7, 6:1), а в третьем круге Индиан-Уэллс Вондроушова победила всухую (7:6, 6:4). Однако единственная очная разборка на траве осталась за Жабер — в первом круге Истбурна-2021 (6:3, 7:6). Опыт и класс говорят в пользу шестой ракетки мира, но прогулка к титулу точно не будет легкой.

Рекомендуемая ставка: тотал больше 2.5 сета за 2.33.

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Теннис
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