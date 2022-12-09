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Сегодня, 18:15

Марокко — Португалия: для победы Сантушу придется вызволить со скамейки Роналду

Евгений Коростелев
Криштиану Роналду.
Фото Global Look Press
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Команда Реграги пропустила на ЧМ всего один мяч.

10 декабря на чемпионате мира по футболу в Катаре завершится четвертьфинальная стадия. В одном из матчей Португалия сыграет с открытием турнира — командой Марокко. Встреча состоится на стадионе «Эль-Тумама» в Дохе и начнется в 18.00 по московскому времени. В прямом эфире ее покажет сайт matchtv.ru, а также телеканалы «Матч! Футбол 1» и «Матч! Премьер». Старт трансляции — в 17.45 мск. Главным арбитром назначен аргентинец Факундо Тельо.

Чемпионат мира. 1/4 финала
10 дек, 18:00. Al Thumama Stadium (Доха)
Марокко
Португалия

Коэффициенты букмекеров на матч ЧМ Марокко — Португалия 10 декабря 2022 года

Португалия — очевидный фаворит встречи, по мнению аналитиков букмекерской компании БЕТСИТИ. На победу Криштиану Роналду и компании в основное время можно поставить с коэффициентом 1.67, что приблизительно 59% вероятности исхода. Ничья доступна за 3.80 (26%), успех Марокко — за 6.10 (15%).

«Атласские львы» не проигрывают уже 11 матчей подряд. На то, что они не уступят по итогам 90 минут предстоящей игры, котировка — 2.34.

Португальцы наравне с Англией забили больше всех на турнире и в трех встречах пробили «верх» по голам. ТБ 2.5 идет за 2.20, ТМ 2.5 — за 1.74.

В то же время у Марокко — лучшая оборона ЧМ. За четыре игры африканцы пропустили всего однажды, забив в свои ворота. На то, что Португалия не пробьет соперника, коэффициент — 3.20.

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Обмен голами можно взять за 2.13, противоположный исход — за 1.71.

Эксперты считают, что наилучшие шансы отличиться в матче у Криштиану Роналду — 2.50. На его сменщика Гонсалу Рамуша предложено поставить за 2.95.

Три наиболее вероятных точных счета выглядят следующим образом:

  • 1:0 в пользу Португалии — 5.50;

  • ничья 1:1 — 6.80;

  • успех европейской сборной 2:1 — 6.90.

Проход Португалии в полуфинал оценен котировкой 1.33, Марокко — 3.65.

Марокко — Португалия: прогноз и анализ матча ЧМ 10 декабря 2022 года

Сборная Португалии проводит очень яркий турнир: в четырех матчах футболисты Фернанду Сантуша наколотили 12 мячей, шесть — в матче 1/8 со Швейцарией. Причем лидер команды Криштиану Роналду имеет отношение всего к одному голу — в ворота Ганы (3:2). Всю остальную работу за него выполнили другие игроки: у Гонсалу Рамуша три забитых мяча, у Бруну Фернандеша — 2+3, два результативных удара на счету Рафаэла Леау.

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Несмотря на шикарную игру в атаке, нельзя отрицать, что у чемпионов Европы-2016 есть проблемы в обороне — они не пропустили только в одном матче. В играх с Ганой и Южной Кореей в их ворота мяч влетел вовсе по два раза. На гол Марокко в предстоящей встрече можно поставить за сочные 1.71.

Хотя африканцы вряд ли будут очень уж сильно стремиться в атаку. Именно выжидательная тактика позволила им выбить из борьбы Испанию: «Атласские львы» аккуратно сыграли в обороне и пару раз опасно выбежали в контратаку, а выиграли по пенальти.

Для Марокко это был 11-й матч подряд без поражений. Что еще более впечатляет, восемь из этих встреч были сыграны на ноль. А единственный пропущенный гол на этом турнире африканцы забили сами себе.

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Прогноз и ставка на матч Марокко — Португалия

У Португалии очень серьезный запас прочности и шикарная скамейка запасных — Фернанду Сантуш может позволить себе джокеров в лице Роналду, Леау, Жоау Мариу и Канселу. У Марокко в этом плане все не так звездно, но имеющиеся в распоряжении Валида Реграги футболисты очень работоспособны и здорово обучены для игры с более сильными соперниками.

Тактику команд предугадать легко: Португалия будет атаковать, Марокко — огрызаться. Учитывая, как сильно африканцы играют в обороне в последнее время, взломать их будет непросто — не получилось у Испании, Хорватии и Бельгии. Если Криш и компания забьют, то не более двух мячей.

Рекомендуемая ставка: Х2 и ТМ 2.5 за 2.05.

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