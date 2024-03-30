У «Олимпика» всего две победы в последних 10 встречах с парижанами.

В центральном матче 27-го тура лиги 1 лидирующий «ПСЖ» отправится на выезд к «Марселю». Дерби Франции пройдет 31 марта на стадионе «Велодром», стартовый свисток арбитра Бенуа Бастьена прозвучит в 21.45 по московскому времени. В России легально французский чемпионат не показывают.

Коэффициенты букмекеров на матч лиги 1 «Марсель» — «ПСЖ» 31 марта 2024 года

Аналитики букмекерской компании Winline отдали предпочтение гостям: поставить на парижан можно с коэффициентом 2.15, что составляет приблизительно 45% вероятности. Выигрыш провансальцев предложен с котировкой 3.25 (29%), ничья идет за 3.90 (26%).

«Марсель» проиграл «Парижу» в четырех предыдущих матчах чемпионата. Поставить на 1Х в предстоящем поединке можно за 1.77.

Три наиболее вероятных, по мнению экспертов, результата встречи отражают превосходство подопечных Луиса Энрике:

• 1:1 — за 6.20;

• 2:1 — за 7.80;

• 1:0 — за 9.20.

Тотал больше 2.5 гола доступен за 1.61, ТМ 2.5 — за 2.33.

Вероятность обмена результативными ударами оценена в 1.50, обратный вариант дан за 2.58.

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«Марсель» — «ПСЖ»: прогноз и анализ матча лиги 1 31 марта 2024 года

Парижане уверенно лидируют в чемпионате: отрыв от второго места составляет 12 очков, а единственное поражение они потерпели еще в пятом туре (2:3 от «Ниццы»). Также «ПСЖ» — самая результативная команда лиги 1: за 26 матчей оформила 62 мяча — в среднем 2,38 гола за 90 минут. Особенно старателен Килиан Мбаппе — он самый результативный во Франции с 24+5.

Проблемы у столичной команды могут возникнуть в обороне: травмированы сразу три центральных защитника — Маркиньос, Милан Шкриньяр и Преснель Кимпембе, который в этом сезоне не провел еще ни одного матча. Парижане действительно нередко пропускают: на ноль отыграли лишь в 10 из 26 матчей чемпионата, а в двух предыдущих турах получили в свои ворота по два мяча. В последней встрече с «Монпелье» в центре обороны выходили номинальный опорник Данилу и 20-летний зимний новичок Лукас Бералдо.

«Марсель» далек от лучшей формы: идет в чемпионате лишь седьмым, но имеет шансы подтянуться повыше — отставание от четвертой строчки всего четыре балла. Для этого «Олимпику» надо сократить количество ничьих, сейчас их девять — больше в лиге 1 только у «Лилля» (10). В последних 10 турах подопечные Жана-Луи Гассе выжали всего три победы. При этом команда продолжает борьбу в Лиге Европы — вышла в четвертьфинал, где встретится с «Бенфикой».

Серьезное влияние на игру «Марселя» оказывает 34-летний Пьер-Эмерик Обамеянг. Габонец в 39 играх во всех турнирах настрелял уже 23+9, в чемпионате у него 11+7 — второй показатель по «гол+пас» во всей лиге. Форвард даже стал лучшим бомбардиром в истории Лиги Европы (32 мяча).

Прогноз и ставка на матч лиги 1 «Марсель» — «ПСЖ»

Гости идут у букмекеров серьезными фаворитами: у них 11 побед в предыдущих 15 играх во всех турнирах и 24-матчевая серия без поражений. В 10 прошлых поединках с «Марселем» парижане добыли семь побед, в том числе четыре подряд в чемпионате Франции. К тому же в обжигающей форме находится лидер «ПСЖ» Килиан Мбаппе: в предыдущем туре лиги 1 выбил 3+1, а в среднем по сезону он выдает 1,24 результативных действия за 90 минут.

Рекомендуемая ставка: победа «ПСЖ» за 2.15.

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