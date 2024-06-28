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Прогнозы на спорт

Прогнозы на спорт

Сегодня, 17:55

Матч Австрия — Франция стал самым популярным у клиентов букмекера на групповом этапе Евро-2024

Австрия — Франция на Евро-2024.
Фото Getty Images
Австрия — Франция на Евро-2024.
Фото Getty Images
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26 июня завершился групповой этап футбольного Евро-2024. 16 лучших команд продолжат борьбу в плей-офф. Директор по коммуникациям и устойчивому развитию букмекерской компании PARI Алексей Бабичев подвел итоги групповой стадии главного футбольного события года.

Итоги группового этапа Евро-2024

Все сборные, которых причисляли к числу главных претендентов на титул, по итогам группового этапа прошли в 1/8 финала. Но при этом приятно удивила Грузия, сумевшая на дебютном для себя чемпионате Европы выйти из группы. Впечатлила многих экспертов команда Австрии. Она заняла первое место в квартете с Францией, Нидерландами и Польшей.

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К неожиданностям можно отнести вылет сборных Хорватии и Украины. Хорваты упустили путевку в плей-офф на восьмой добавленной минуте матча с Италией. Украинцы же набрали четыре очка, но все решило крупное поражение от Румынии (0:3) в первом туре.

Самые яркие матчи группового этапа Евро-2024

На пять самых популярных встреч группового турнира Евро-2024 среди клиентов букмекера приходится почти 22% от общей доли оборота ставок на игры чемпионата Европы. Наиболее популярным у игроков матчем Евро-2024 стала встреча Австрии и Франции в первом туре квартета С (0:1). На нее пришлось около 5% от общего объема пари на групповой раунд.

Кроме того, в топ-5 самых популярных встреч у клиентов вошли матчи Португалия — Чехия (2:1), Сербия — Англия (0:1), Испания — Италия (1:0) и Германия — Венгрия (2:0)

Наименьший интерес у игроков вызвали матчи Чехия — Турция (1:2), Шотландия — Венгрия (0:1) и Словакия — Румыния (1:1).

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Удачнее всего для букмекера сложился матч группы Е Бельгия — Словакия (0:1). Бельгийцы были явными фаворитами, имели преимущество, но пропустили гол в контратаке и не смогли отыграться. Стоит отметить, что два гола бельгийцев отменили из-за офсайда и игры рукой. Кроме того, компания зафиксировала одни из лучших результатов на матчах Нидерланды — Франция (0:0), Англия — Словения (0:0), Сербия — Англия (0:1) и Дания — Сербия (0:0). Игроки активно ставили на фаворитов и сборную Сербии, а матчи оказались низовыми.

Больше всего выигрышей клиенты получили по ставкам на игры Германия — Шотландия (5:1), Португалия — Чехия (2:1) и Венгрия — Швейцария (1:3). Во всех этих играх зафиксирована победа фаворита при большом количестве голов.

Игроки активно делали ставки на матчи группового этапа Евро-2024 в прематче: доля таких пари от общего оборота составила 57%. На лайв пришлось 43%.

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Больше всего в БК приняли ставок в денежном выражении 17 июня — около 11% от общего оборота группового этапа. Этот же день оказался самым удачным для компании. В матчах Бельгия — Словакия (0:1) и Румыния — Украина (3:0) фавориты проиграли, а в игре Австрия — Франция (0:1) зрители не дождались большого количества голов.

Меньше всего игроки ставили 14 июня, что объяснимо: в день открытия турнира состоялся только один матч — Германия разгромила Шотландию (5:1). Не столь активны были игроки и 24 июня, в день матчей Хорватия — Италия и Албания — Испания.

Клиенты больше всего выиграли 18 июня. В этот день Португалия на последних минутах вырвала победу у Чехии (2:1), а Турция обыграла Грузию (3:1). Фавориты победили, а матчи оказались верховыми.

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Самые интересные выигрыши и проигрыши

Один из самых заметных выигрышей по ставкам на групповой этап Евро-2024 составил 12 036 000 рублей. Игрок собрал экспресс из трех событий на сумму 2 950 000 рублей с общим коэффициентом 4.08.

Он поставил на то, что Нидерланды забьют как минимум два мяча в ворота сборной Польши и на то, что Дания не проиграет Словении при общем тотале больше 1.5. Третьим событием стала победа Англии над Сербией.

В итоге ставка сыграла, но игроку пришлось понервничать. Голландцы дважды поразили ворота поляков, забив решающий гол в последнюю десятиминутку. Дания сыграла со Словенией вничью 1:1, а Англия с минимальным счетом одолела Сербию благодаря быстрому голу Джуда Беллингема.

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Другой игрок превратил 1 000 000 рублей в 2 950 000 рублей, поставив экспрессом на два матча первого тура группы B с общим коэффициентом 2.95. Клиент сделал ставку на победу Италии над Албанией при общем тотале меньше 3.5, а также на то, что Испания не проиграет Хорватии при ТБ 1.5. Испанцы сняли все вопросы еще в первом тайме, забив три мяча. Италия пропустила уже на 22-й секунде, но быстро сравняла счет, а затем вышла вперед. Понервничать игроку пришлось на последних секундах матча, когда албанцы вполне могли добиться ничьей, но Италию спас Джанлуиджи Доннарумма.

Еще одним крупным выигрышем стали 2 940 000 рублей, которые получил игрок, поставив 1 000 000 рублей на экспресс из пяти событий с коэффициентом 5.69. Причем во всех матчах он выбрал один и тот же исход — ТБ 2. По двум матчам — Германия — Венгрия (2:0) и Шотландия — Швейцария (1:1) — клиент получил возврат. А вот три оставшихся события сыграли. Тотал был пробит во встречах Турция — Грузия (3:1), Португалия — Чехия (2:1) и Хорватия — Албания (2:2).

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К сожалению, не всем клиентам повезло. Так, один из игроков собрал экспресс из двух матчей группового этапа на сумму 4 010 695 рублей с общим коэффициентом 3.74. Он поставил на победу Бельгии над Словакией и ТБ 2.5 гола в матче, а также на то, что матч Австрия — Франция будет верховым и обе команды забьют. Однако все пошло не по плану игрока. Бельгия уступила Словакии 0:1, при этом два гола Ромелу Лукаку отменили. Франция же победила лишь с минимальным счетом — в свои ворота мяч отправил защитник австрийцев Максимилиан Вебер.

Другой игрок поставил 3 349 446 рублей на экспресс из двух событий с общим коэффициентом 3.30. Он сделал ставку на то, что Италия не проиграет Хорватии при общем тотале матча больше 1.5, а также на победу Испании над Албанией с тем же тоталом. Первое событие сыграло благодаря голу Маттии Дзакканьи на восьмой добавленной минуте. А вот сборная Испании подвела игрока. Гол Феррана Торреса в начале встречи остался единственным в матче.

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Клиенты PARI ставят на чемпионство Германии

Клиенты больше всего ставят на чемпионство сборной Германии. На момент завершения группового этапа на итоговую победу хозяев турнира приходится почти 23% от общего оборота ставок на чемпиона. Команда Юлиана Нагельсмана выиграла группу А, победив Шотландию (5:1), Венгрию (2:0) и сыграв вничью со Швейцарией (1:1). В 1/8 финала Германия сыграет с Данией.

Более 21% от всего объема пари сделано на триумф сборной Франции. Команда Дидье Дешама пропустила вперед Австрию в группе С. При этом австрийцев французы обыграли (1:0), но не смогли победить Нидерланды (0:0) и Польшу (1:1). Первый соперник Франции в плей-офф — сборная Бельгии.

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На сборную Португалии приходится около 16%. Криштиану Роналду и компания заняли первое место в группе F, даже несмотря на поражение от Грузии (0:2) в последнем туре. Кроме того, команда Роберто Мартинеса победила Чехию (2:1) и Турцию (3:0). В первом раунде плей-офф Португалия сразится со Словенией.

На Испанию, которая показала на групповом этапе самый яркий футбол, сделано приблизительно 14% от общего оборота ставок на чемпионат Европы. Команда Луиса де ла Фуэнте выиграла все три матча в группе B — у Хорватии (3:0), Италии (1:0) и Албании (1:0). В 1/8 финала «красная фурия» встретится с Грузией.

Замыкает пятерку по объему ставок на чемпионство среди клиентов сборная Англии — примерно 13%. Команда Гарета Саутгейта получила огромную порцию критики за выступления на групповом этапе. Англичане обыграли Сербию (1:0) и свели к ничьей матчи с Данией (1:1) и Словенией (0:0). Соперник англичан по 1/8 финала — команда Словакии.

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Именно Англия, по оценке аналитиков, главный претендент на победу на Евро-2024. Сделать ставку на триумф «трех львов» можно по коэффициенту 4.80. На то, что англичане окажутся в финале, предлагают котировку 2.50.

Вторым фаворитом турнира букмекеры считают сборную Испании. Поставить на успех подопечных Луиса де ла Фуэнте можно за 5.50. На выход испанцев в финал принимают ставки с коэффициентом 3.40.

Тройку фаворитов, по версии аналитиков, замыкает сборная Германии. Ставки на триумф хозяев Евро-2024 принимаются за 6.00, вероятность увидеть их в решающем матче оценивают котировкой 3.90.

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