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Сегодня, 18:15

Матч «ПСЖ» — «Ньюкасл» стал самым популярным спортивным событием в ноябре в PARI

Александр Исак празднует гол в ворота «ПСЖ».
Фото Global Look Press
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Минувший месяц был богат на спортивные события. В частности, яркие матчи прошли в Лиге чемпионов, а также в РПЛ, ла лиге и других турнирах. Не менее увлекательными были соревнования по CS 2. Директор по коммуникациям и устойчивому развитию букмекерской компании PARI Алексей Бабичев рассказал о том, какие спортивные события в ноябре 2023 года стали самыми крупными по обороту и прибыли.

Лучшие и худшие матчи по обороту и прибыли

Больше всего поклонники спорта ставили на матч футбольной Лиги чемпионов между «Пари Сен-Жермен» и «Ньюкаслом», состоявшийся 28 ноября. Парижский клуб считался фаворитом, но именно англичане забили первыми (на 24-й минуте) и удерживали победный счет до конца компенсированного времени. Тем не менее решение польского судьи Шимона Марчиняка назначить пенальти после вмешательства ВАР спасло хозяев от поражения. На восьмой минуте, добавленной ко второму тайму встречи, Килиан Мбаппе сравнял счет с 11-метрового (ничья 1:1).

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В числе пяти самых популярных спортивных событий прошедшего месяца среди клиентов PARI оказались три матча киберспортивного турнира BLAST Premier: Fall Final 2023 по Counter-Strike 2, а также еще одна встреча футбольной Лиги чемпионов, в которой турецкий «Галатасарай» и английский «Манчестер Юнайтед» сыграли в Стамбуле вничью со счетом 3:3. Что касается BLAST Premier: Fall Final 2023, то речь идет о матчах Team Vitality — Cloud9 (2:1 по картам), FaZe Clan — Complexity Gaming (2:1) и Natus Vincere — Complexity Gaming (1:2).

Среди ноябрьских событий больше всего прибыли PARI принесли четыре встречи Лиги чемпионов: «Бавария» — «Копенгаген» (0:0), «ПСЖ» — «Ньюкасл» (1:1), «Реал Сосьедад» — «Зальцбург» (0:0) и «Шахтер» — «Барселона» (1:0). Прибыльной для компании оказалась и сенсационная ничья 0:0 в мадридском дерби между «Реалом» и «Райо Вальекано» в чемпионате Испании по футболу.

Убытки компании принесли три встречи Лиги чемпионов: «Фейеноорд» — «Атлетико» (1:3), «Манчестер Сити» — «РБ Лейпциг» (3:2) и «Барселона» — «Порту» (2:1). Также компания понесла потери по итогам матчей «Балтика» — «Спартак» (0:2) в российской премьер-лиге и «Кадис» — «Реал» (0:3) в испанской ла лиге.

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Крупнейшие выигрыши и проигрыши

Один из самых больших выигрышей клиентов PARI по ставкам на ноябрьские события составил 8 423 697 рублей. Игрок поставил 20 000 рублей, объединив в пари типа «система» восемь матчей чемпионата Англии и две игры итальянской Серии А. Игрок не стеснялся выбирать крупные котировки. Например, в купоне оказались ставки на ничью в матче между «Эвертоном» и «Брайтоном» (коэффициент 3.90) и на победу «Шеффилд Юнайтед» над «Вулверхэмптоном» (3.85). Из десяти событий клиент PARI правильно спрогнозировал сразу девять, что и обеспечило ему крупный успех.

Еще одному игроку удачу принес экспресс из трех событий с общим коэффициентом 148.58. В числе прочего клиент PARI спрогнозировал в лайве победу футбольной сборной Малайзии над Киргизией, хотя малайзийцы к тому моменту проигрывали 1:3. В результате поставленные 50 000 рублей превратились в 7 429 000 рублей.

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Кроме того, два клиента PARI проиграли по 4 000 000 рублей. Первый из них спрогнозировал, что голландский ПСВ и французский «Ланс» пробьют тотал больше 2.5 в матче футбольной Лиги чемпионов, по коэффициенту 1.25. Встреча в Эйндховене завершилась минимальной победой хозяев — 1:0. Второго игрока подвела ставка на индивидуальный тотал итальянской «Ромы» больше 1 в матче Лиги Европы против «Славии» в Праге. Коэффициент ставки составлял 2.10. Римляне в итоге уступили 0:2.

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