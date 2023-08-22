Матч «Спартак» — «Зенит» стал самым популярным событием пятого тура РПЛ

С 18 по 20 августа в России проходил пятый тур РПЛ, на который пришлись сразу три топовых матча: «Спартак» — «Зенит», «Динамо» — ЦСКА и «Краснодар» — «Локомотив». Директор по коммуникациям и устойчивому развитию букмекерской компании PARI Алексей Бабичев рассказал, как ставили на чемпионат игроки в конце прошедшей недели.

Лучшие и худшие матчи по обороту и прибыли

Самым громким матчем прошедших выходных стала встреча «Спартака» с «Зенитом», на которую пришлось больше 26% от общей доли оборота ставок всего тура. Впервые за долгое время подопечные Сергея Семака не считались фаворитом главного противостояния страны, но в итоге они уверенно обыграли красно-белых в Москве и вошли в топ-5 турнирной таблицы чемпионата.

В тройку самых популярных матчей пятого тура также вошли игры «Рубин» — «Крылья Советов» и «Динамо» — ЦСКА. Обе встречи привлекли более 16% оборота. Казанцы обыграли гостей из Самары на своем поле (2:1), а победителями московского дерби стали динамовцы (2:1).

Худшим матчем по обороту стал «Ахмат» — «Оренбург», несмотря на яркую победу грозненской команды со счетом 4:0. На эту игру пришлось чуть более 4% от общей доли оборота всего тура.

Наиболее успешной для PARI стала встреча «Рубина» с «Крыльями Советов», которая обеспечила свыше 20% от общей доли прибыли по итогам приема ставок на пятый тур РПЛ. А вот встреча «Динамо» с ЦСКА принесла компании самый крупный убыток.

В минувшие выходные клиенты PARI активно ставили на РПЛ как в лайве, так и до начала матчей. Соотношение пари в лайве и прематче распределилось поровну.

Выигрыши и проигрыши

Крупнейший выигрыш на матчах пятого тура пришелся на встречу «Спартака» и «Зенита». Игрок поставил 1 000 000 рублей на тотал больше 2 по коэффициенту 2.02. Ждать третьего гола пришлось довольно долго, однако на 81-й минуте игры Александр Соболев реализовал пенальти и принес автору пари 1 020 000 рублей чистой прибыли.

Другой клиент PARI, напротив, не поверил в то, что «Спартак» и «Зенит» проведут результативный матч. Поэтому он поставил 641 225 рублей на тотал меньше 1.5 с коэффициентом 2.55. Риск не оправдался — ставка проиграла уже в середине второго тайма.

Позиции «Зенита» немного пошатнулись из-за неудачного старта сезона, однако подопечные Семака все еще считаются главными фаворитами РПЛ в сезоне-2023/24. Ставки на их победу в чемпионате принимаются с коэффициентом 1.72. Для сравнения: перед началом сезона этот показатель составлял 1.35. В то же время котировки на победу «Спартака» и ЦСКА за прошедшие пять туров снизились. Коэффициент на победу красно-белых — с 9.00 до 5.50, а на армейцев — с 7.00 до 6.50.

Сильнее всего снизились котировки на победу «Краснодара», который лидирует в турнирной таблице по итогам прошедших матчей. Коэффициент на чемпионство «быков» упал с 22.00 до 7.00.