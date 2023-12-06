Матч «Зенит» — «Краснодар» стал самым популярным событием РПЛ в ноябре, а дерби «Локомотива» и «Спартака» — самым прибыльным для PARI

На ноябрь пришлись 14, 15 и 16-й туры РПЛ. Директор по коммуникациям и устойчивому развитию букмекерской компании PARI Алексей Бабичев рассказал о ставках клиентов на российскую премьер-лигу в ноябре 2023 года.

Лучшие и худшие матчи по обороту и прибыли

Крупнейшим событием РПЛ в минувшем месяце стал матч «Зенит» — «Краснодар», который прошел 11 ноября в рамках 15-го тура и завершился ничьей со счетом 1:1. На встречу лидеров турнирной таблицы пришлось 9% от общей доли оборота ставок на чемпионат России. Этот матч позволил «быкам» сохранить первое место, хотя впоследствии «Зенит» опередил своего конкурента, но ненадолго.

Большой популярностью у игроков пользовались матчи «Локомотив» — «Спартак» и «Сочи» — «Динамо», на которые приходится почти 7% от всего объема. Обе игры прошли в 14-м туре, и в них не был выявлен победитель. Так, московское дерби завершилось со счетом 1:1, а в Сочи соперники трижды обменялись мячами. В пятерку вошли поединки «Урал» — «Краснодар» (3:1) и «Балтика» — «Спартак» (0:2).

Меньше всего игроков интересовали встречи «Рубина» с «Факелом» (1:0) и «Сочи» (казанцы были сильнее южан со счетом 2:0), а также матч «Факела» с «Ахматом» (воронежцы одолели грозненцев в гостях со счетом 2:1).

Матч «Локо» со «Спартаком» не только вошел в тройку самых крупных игр по объему принятых пари, но и стал самым успешным событием РПЛ для букмекера в ноябре. На эту игру приходится почти 8% от общей прибыли по ставкам на чемпионат России за минувший месяц. В число самых прибыльных для компании вошли матчи «Урала» с «Краснодаром» и «Рубином». На каждый из них приходится 7% от общей прибыли. В игре с «быками» оранжево-черные считались аутсайдерами, однако проявили себя и победили со счетом 3:1, чем помогли «Зениту». Казанцам же они проиграли с минимальным счетом.

Самыми неудачными для БК оказались игры «Балтика» — «Спартак», «Балтика» — «Зенит» и «Зенит» — «Сочи».

Интересные выигрыши и проигрыши

Один из самых больших выигрышей на РПЛ в ноябре составил 2 875 650 рублей при изначальной ставке в 1000 рублей. Игрок собрал экспресс из двенадцати событий, в основном в рамках чемпионатов России, Испании, Англии, Италии и Германии. Кроме того, в его купон вошла встреча минского и московского «Динамо» в КХЛ.

В большинстве событий клиент выбирал ставки на фаворитов с низкими коэффициентами, однако были и исключения. Так, самый большой коэффициент в купоне составил 3.50. С такой котировкой игрок ставил на победу «Рубина» в матче с «Сочи», а также на ничью в матче «Севилья» — «Бетис». Суммарный коэффициент купона составил 2875.65. Таким образом, вероятность успеха была всего 0,03%. Тем не менее практически все события прошли по тому сценарию, который предвидел игрок. Понервничать его заставила лишь встреча «Бетиса» и «Севильи» — соперники поделили очки со счетом 1:1, но оба гола пришлись на середину второго тайма.

Другой клиент выиграл 1 600 000 рублей, поставив 500 000 рублей на победу «Динамо» в матче с ЦСКА по коэффициенту 3.20. Бело-голубые считались аутсайдерами, однако показали отличную игру. Инициатива постоянно переходила из рук в руки, и во второй половине матча «Динамо» вырвалось вперед и удержало преимущество до конца встречи (3:2).

А вот ничья москвичей в матче с «Сочи» стоила двух миллионов другому клиенту, который стал автором крупнейшего проигрыша на РПЛ в ноябре. Игрок поставил на победу «Динамо», считавшегося фаворитом, однако южане сумели вырвать ничью, притом что москвичи по ходу встречи вели со счетом 3:1.

Еще один игрок потерял 1 000 000 рублей на такой же ставке. Пари было заключено в лайве, но это не помогло его автору точнее спрогнозировать исход встречи.