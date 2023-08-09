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Медведев возвращается на любимый хард. Первый соперник не доставит ему проблем

Прогноз на матч ATP Торонто Маттео Арнальди — Даниил Медведев 9 августа 2023 года
Евгений Коростелев
Даниил Медведев.
Фото Getty Images
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9 августа первая ракетка России Даниил Медведев проведет первый матч после более чем трехнедельного перерыва. Во втором круге «мастерса» в Торонто его соперником станет итальянец Маттео Арнальди. Игра начнется не ранее 19.30 по московскому времени, в России она показана не будет. Счет личных встреч — 1:0 в пользу Медведева.

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Он же, по мнению аналитиков букмекерской компании Olimpbet, является фаворитом предстоящей игры. На победу российского спортсмена можно поставить с коэффициентом 1.13, что приблизительно 88% вероятности исхода. Успех Арнальди котируется за 6.01 (12%).

Ставка в 1000 рублей на итальянца, если он добудет мегасенсацию, принесет выплату в 6010 рублей.

На счет 2:0 в пользу Медведева предложено поставить за некрупные 1.46. А на то, что Маттео отберет у Даниила хотя бы партию, — за вполне весомые 2.60.

Можете рассмотреть варианты с форой по геймам:

  • Ф1(+5.5) идет за 1.61, Ф2(-5.5) — за 2.30;

  • Ф1(+4.5) — за 2.13, Ф2(-4.5) — за 1.72.

Тотал больше 20.5 гейма доступен за 1.96, ТМ 20.5 — за 1.85. Единственная встреча между игроками завершилась через «низ».

Тай-брейк можно оформить за 3.11, его отсутствие — за 1.33.

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Прогноз и ставка на матч Маттео Арнальди — Даниил Медведев

Для Медведева с турнира в Торонто начинается любимая заключительная хардовая часть сезона. В ее первой половине Даниил был великолепен: на пяти турнирах подряд дошел до финала и проиграл лишь однажды — Алькарасу в Индиан-Уэллсе. На ближайшие соревнования у российского теннисиста настрой самый боевой.

С Арнальди Медведев играл в первом круге победного ATP Дубай. Та встреча завершилась 6:4, 6:2 — без особых проблем для фаворита. С тех пор Маттео провел на харде семь матчей и выиграл только четыре из них, причем три — в квалификации и основной сетке Торонто. Впрочем, соперники у него были далеко не топовые (Ковачевич, Пекотич и почти не выступающий в туре Поспишил).

Даже несмотря на то, что для Даниила это будет первый официальный матч после поражения на Уимблдоне, Арнальди он должен закрыть достаточно уверенно. Скажется банальная разница в классе на конкретном покрытии, где Даниила боятся все без исключения.

Рекомендуемая ставка: П2 и ТМ 20.5 за 1.87.

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Теннис
Прогнозы на спорт
Даниил Медведев
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