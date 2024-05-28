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Прогнозы на спорт

Прогнозы на спорт

Сегодня, 13:00

Букмекеры уже принимают ставки на достижения Сафонова в «ПСЖ». Верят в минимум три «сухаря» в Лиге 1 и чемпионство

Евгений Коростелев
Шеф отдела ставок
Матвей Сафонов.
Фото Global Look Press
Матвей Сафонов.
Фото Getty Images
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Трансфер российского голкипера все ближе.

Вратарь «Краснодара» и сборной России Матвей Сафонов в шаге от перехода в «ПСЖ». Если еще неделю назад о возможном переезде Моти в Париж сообщали только отечественные ресурсы и журналисты, то 26 мая информацию впервые подтвердил иностранный источник — авторитетный инсайдер Фабрицио Романо. Данные о трансфере за 20 млн евро включая бонусы он подкрепил словами о том, что чемпионы Франции очень ценят талант 25-летнего игрока.

Матвей Сафонов. Сафонову нужно обязательно ехать в «ПСЖ». Он ничего не потеряет, даже оказавшись в запасе

Пока клубы закрывают сделку, букмекеры уже собрали линию на достижения Сафонова в новой команде. Один из вариантов — количество матчей в стартовом составе в Лиге 1. По их мнению, что подтверждает опасения некоторых российских экспертов, Матвей будет дублером Джанлуиджи Доннаруммы и в первый сезон получит не слишком много игрового времени. Так, на шесть игр с первых минут в чемпионате аналитиками предложен коэффициент 1.60. На пять и меньше — 2.20.

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Несмотря на предполагаемое небольшое количество матчей, букмекеры верят, что Сафонову по силам хотя бы трижды сыграть на ноль в Лиге 1. Такое условие котируется за 1.80. В прошедшем чемпионате России голкипер «Краснодара» стал лидером по «сухим» играм (11 из 30). На максимум два «сухаря» можно поставить за 1.90.

Матвей Сафонов.
Фото Getty Images

Также эксперты убеждены, что Матвей не помешает «ПСЖ» добыть 11-е чемпионство за 13 последних лет. На очередной триумф парижан коэффициент — 1.25.

Что вызывает у букмекеров сомнения, так это попадание Сафонова в команду тура Лиги 1 по версии L'Equipe. Если это произойдет, сыграет ставка за 3.00. За 7.00 можно взять отбитый Матвеем пенальти. Верим, что Мотя справится с двумя этими непростыми задачами?

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Помимо чемпионата страны, «ПСЖ» также сыграет в Кубке и Суперкубке Франции. В первом из этих двух турниров Сафонов наверняка получит максимум возможностей, позволив отдохнуть Доннарумме. Вопрос есть по участию в Лиге чемпионов, и им задались букмекеры: дебютирует ли российский вратарь за парижан в Европе? Вероятность выхода Матвея в старте на игру еврокубка они оценили коэффициентом 2.50. Учитывая, что в новом формате у команд будет по восемь матчей на групповом этапе, такое событие выглядит вполне реалистичным.

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Матвей Сафонов
Лига чемпионов УЕФА
Прогнозы на спорт
РПЛ
ФК Краснодар
ФК ПСЖ (Пари Сен-Жермен)
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