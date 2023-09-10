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Сегодня, 17:45

Медведев победит Джоковича в финале US Open? Клиенты PARI ставят на россиянина

Даниил Медведев.
Фото Global Look Press
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Вечером 10 сентября состоится финал Открытого чемпионата США по теннису, в котором сыграют Даниил Медведев и Новак Джокович. Начало решающей встречи запланировано на 23.10 по московскому времени. Аналитики букмекерской компании PARI оценили шансы финалистов и изучили ставки клиентов на главное событие дня.

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Букмекеры считают Джоковича явным фаворитом. Поставить на его победу можно по коэффициенту 1.47, что соответствует примерно 66% вероятности. Вероятность триумфа Медведева, чемпиона US Open 2021 года, оценивается котировкой 2.90 (около 34%). Заключить пари на успех легендарного серба по итогам первого сета и всей игры предлагается за 1.85. Аналогичный вариант в отношении Медведева идет за 4.20.

Клиенты PARI верят в успех российского теннисиста. В общем обороте ставок на два возможных варианта исхода матча зафиксировано соотношение 59% на 41% в пользу Медведева.

Если теннисисты отыграют больше трех сетов, зайдет котировка 1.50. Спрогнозировать, что матч продлится все пять сетов, можно за 3.00. Вероятность тай-брейка в матче букмекеры оценивают коэффициентом 1.52.

Ставка на победу Джоковича с форой (-1.5) по сетам доступна за 1.83. Триумф серба с итоговым счетом 3:0 по партиям идет в линии PARI за 3.20. Аналогичные ставки на Медведева оцениваются коэффициентами 4.60 и 8.50 соответственно. Если же Джокович выиграет со счетом 3:1, сыграет коэффициент 3.90. Победа Даниила с тем же результатом по сетам котируется за 7.80. Стоит отметить, что Джокович за весь турнир отдал соперникам всего два сета, а россиянин к этому моменту проиграл на один сет больше.

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По оценкам аналитиков PARI, Медведев и Джокович сыграют около 39 геймов. Спрогнозировать тотал больше 38.5 по геймам предлагается за 1.80. Вероятность того, что в одном из сетов будет зафиксирован счет 6:1 или 1:6, оценивается коэффициентом 3.55. Если же одна из партий закончится со счетом 7:5, сыграет пари за 2.85.

Клиентам PARI также доступны дополнительные ставки на финальный матч в мужском одиночном разряде US Open. В частности, спрогнозировать, что игра будет продолжаться более четырех часов, можно за 3.00. Пари на медицинский тайм-аут во время матча принимаются за 2.10. Вероятность того, что один из игроков отыграет матчбол и победит, оценивается коэффициентом 10.00. Заключить пари на то, что встреча закончится эйсом, можно за 7.00. Если один из игроков умышленно сломает ракетку во время матча, вложенные средства увеличатся в десять раз.

Самая крупная из ставок на предстоящий матч — 1 000 000 рублей на Медведева с форой (+2.5) по сетам по коэффициенту 1.35. Клиент PARI добавил этот прогноз в экспресс из двух событий с общим коэффициентом 2.30.

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В полуфинале Открытого чемпионата по теннису Медведев переиграл первую ракетку мира Карлоса Алькараса — 7:6 (7:3), 6:1, 3:6, 6:3. Матч продолжался 3 часа 22 минуты. В свою очередь Джокович за 2 часа 40 минут победил американца Бена Шелтона — 6:3, 6:2, 7:6 (7:4).

К данному моменту Медведев и Джокович провели 14 матчей (счет 9:5 в пользу Новака по личным встречам). В последнем из них — на турнире в Дубае — победил россиянин. Также Даниил обыграл серба, когда выиграл свой единственный титул «Большого шлема»: в 2021 году на US Open. Тогда Медведев взял все три сета (6:4, 6:4, 6:4). В финале Australian Open 2021 победил Джокович (7:5, 6:2, 6:2).

36-летний Джокович -- рекордсмен по числу побед на турнирах «Большого шлема» (23) и по количеству недель на первом месте рейтинга ATP (389). Независимо от результата финала серб обойдет Алькараса и вернет себе лидерство в мировом рейтинге.

Теннис
US Open
Прогнозы на спорт
Даниил Медведев
Новак Джокович
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Положение команд
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Хоккей
 И В Н П +/- О
1
 Краснодар 7 5 2 0 11-2 17
2
 Зенит 7 4 2 1 15-6 14
3
 Кр. Советов 7 4 2 1 17-9 14
4
 Динамо 7 4 2 1 15-12 14
5
 Урал 7 4 1 2 8-8 13
6
 Локомотив 7 3 3 1 13-11 12
7
 ЦСКА 7 3 2 2 14-10 11
8
 Ахмат 7 3 1 3 10-8 10
9
 Спартак 7 3 1 3 12-12 10
10
 Пари НН 7 3 1 3 5-6 10
11
 Ростов 7 2 1 4 8-14 7
12
 Сочи 7 2 0 5 8-11 6
13
 Рубин 7 1 3 3 9-15 6
14
 Оренбург 7 1 2 4 7-13 5
15
 Факел 7 1 1 5 5-13 4
16
 Балтика 7 1 0 6 6-13 3
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30 тур
15.09 19:00
Динамо – Пари НН
 - : -
16.09 14:00
ЦСКА – Кр. Советов
 - : -
16.09 16:30
Ахмат – Краснодар
 - : -
16.09 19:00
Спартак – Сочи
 - : -
16.09 21:15
Балтика – Ростов
 - : -
17.09 14:00
Урал – Факел
 - : -
17.09 16:30
Рубин – Зенит
 - : -
17.09 19:00
Локомотив – Оренбург
 - : -
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