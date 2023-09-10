Медведев победит Джоковича в финале US Open? Клиенты PARI ставят на россиянина

Вечером 10 сентября состоится финал Открытого чемпионата США по теннису, в котором сыграют Даниил Медведев и Новак Джокович. Начало решающей встречи запланировано на 23.10 по московскому времени. Аналитики букмекерской компании PARI оценили шансы финалистов и изучили ставки клиентов на главное событие дня.

Букмекеры считают Джоковича явным фаворитом. Поставить на его победу можно по коэффициенту 1.47, что соответствует примерно 66% вероятности. Вероятность триумфа Медведева, чемпиона US Open 2021 года, оценивается котировкой 2.90 (около 34%). Заключить пари на успех легендарного серба по итогам первого сета и всей игры предлагается за 1.85. Аналогичный вариант в отношении Медведева идет за 4.20.

Клиенты PARI верят в успех российского теннисиста. В общем обороте ставок на два возможных варианта исхода матча зафиксировано соотношение 59% на 41% в пользу Медведева.

Если теннисисты отыграют больше трех сетов, зайдет котировка 1.50. Спрогнозировать, что матч продлится все пять сетов, можно за 3.00. Вероятность тай-брейка в матче букмекеры оценивают коэффициентом 1.52.

Ставка на победу Джоковича с форой (-1.5) по сетам доступна за 1.83. Триумф серба с итоговым счетом 3:0 по партиям идет в линии PARI за 3.20. Аналогичные ставки на Медведева оцениваются коэффициентами 4.60 и 8.50 соответственно. Если же Джокович выиграет со счетом 3:1, сыграет коэффициент 3.90. Победа Даниила с тем же результатом по сетам котируется за 7.80. Стоит отметить, что Джокович за весь турнир отдал соперникам всего два сета, а россиянин к этому моменту проиграл на один сет больше.

По оценкам аналитиков PARI, Медведев и Джокович сыграют около 39 геймов. Спрогнозировать тотал больше 38.5 по геймам предлагается за 1.80. Вероятность того, что в одном из сетов будет зафиксирован счет 6:1 или 1:6, оценивается коэффициентом 3.55. Если же одна из партий закончится со счетом 7:5, сыграет пари за 2.85.

Клиентам PARI также доступны дополнительные ставки на финальный матч в мужском одиночном разряде US Open. В частности, спрогнозировать, что игра будет продолжаться более четырех часов, можно за 3.00. Пари на медицинский тайм-аут во время матча принимаются за 2.10. Вероятность того, что один из игроков отыграет матчбол и победит, оценивается коэффициентом 10.00. Заключить пари на то, что встреча закончится эйсом, можно за 7.00. Если один из игроков умышленно сломает ракетку во время матча, вложенные средства увеличатся в десять раз.

Самая крупная из ставок на предстоящий матч — 1 000 000 рублей на Медведева с форой (+2.5) по сетам по коэффициенту 1.35. Клиент PARI добавил этот прогноз в экспресс из двух событий с общим коэффициентом 2.30.

В полуфинале Открытого чемпионата по теннису Медведев переиграл первую ракетку мира Карлоса Алькараса — 7:6 (7:3), 6:1, 3:6, 6:3. Матч продолжался 3 часа 22 минуты. В свою очередь Джокович за 2 часа 40 минут победил американца Бена Шелтона — 6:3, 6:2, 7:6 (7:4).

К данному моменту Медведев и Джокович провели 14 матчей (счет 9:5 в пользу Новака по личным встречам). В последнем из них — на турнире в Дубае — победил россиянин. Также Даниил обыграл серба, когда выиграл свой единственный титул «Большого шлема»: в 2021 году на US Open. Тогда Медведев взял все три сета (6:4, 6:4, 6:4). В финале Australian Open 2021 победил Джокович (7:5, 6:2, 6:2).

36-летний Джокович -- рекордсмен по числу побед на турнирах «Большого шлема» (23) и по количеству недель на первом месте рейтинга ATP (389). Независимо от результата финала серб обойдет Алькараса и вернет себе лидерство в мировом рейтинге.