Эндрик шикарно дебютировал в сборной. Молодой форвард бразильцев проявит себя и против Мексики

У парня два гола в двух дебютных матчах.

9 июня пройдет товарищеский матч между сборными Мексики и Бразилии. Игра состоится в техасском городе Колледж-Стейшн на стадионе «Кайл Филд», начало — в 4.00 по московскому времени. В России легально не будут транслировать встречу.

Коэффициенты букмекеров на товарищеский матч Мексика — Бразилия 9 июня 2024 года

Букмекеры отдали предпочтение бразильцам: поставить на их успех можно с коэффициентом 1.58, что составляет приблизительно 63% вероятности. Выигрыш «Зеленых» предложен с котировкой 6.00 (15%) — это наименее возможный исход противостояния. «Мирный» результат идет за 4.40 (22%).

Непоражение Мексики оценено в 2.54.

Три наиболее вероятных, по мнению экспертов, результата встречи отражают серьезное превосходство «Селесао»:

• 1:0 — за 6.20;

• 2:0 — за 6.40;

• 1:1 — за 7.00.

Тотал больше 2.5 гола можно взять за 1.80, ТМ 2.5 — за 2.00.

Рынок на обмен забитыми мячами доступен с котировкой 1.86, вариант «обе забьют — нет» идет за 1.95.

Мексика — Бразилия: прогноз и анализ товарищеского матча 9 июня 2024 года

25 июня Бразилия стартует на Кубке Америки и сейчас проводит активную подготовку к турниру, на котором традиционно считается одним из главных фаворитов. В марте пентакампеоны встретились с топовыми европейскими сборными и показали хорошие результаты — оказались сильнее Англии (1:0) и сыграли вничью с Испанией (3:3). Особенно выделялся 17-летний Эндрик: новичок «Реала» оформил по голу, хотя в этих поединках дебютировал за команду. В противостоянии с англичанами нападающий даже стал самым молодым автором гола на «Уэмбли» в матче мужских национальных команд.

Бразильцы еще в мае огласили окончательный состав на Кубок Америки и теперь обкатывают сочетания. Правда, даже в звездном ростере южноамериканцев не обошлось без потерь. Из-за травм команде не помогут вратарь «Манчестер Сити» Эдерсон, форвард «Тоттенхэма» Ришарлисон и выступающий в Саудовской Аравии Неймар. Последние два игрока были основными на недавнем чемпионате мира в Катаре, а отсутствие Эдерсона делает Алиссона безальтернативным первым номером.

Мексиканцы также выступят на турнире, но пока не планировали дальнейших товарищеских матчей. При этом результаты команды в 2024-м внушают беспокойство: «Майя» обыграли только совсем слабых Боливию (1:0) и Панаму (3:0), а вот соперникам равного или высшего уровня проиграли практически без шансов — Уругваю (0:4) и США (0:2). В составе Мексики будет не хватать травмированного Диего Лаинеса. Также непривычно видеть вне заявки Ирвинга Лосано, Гильермо Очоа и Рауля Хименеса — они не попали в состав по тренерскому решению.

Прогноз и ставка на матч Мексика — Бразилия

В последнее время команды встречались друг с другом достаточно редко — с начала 2010-х провели всего шесть матчей, в четырех из которых победила Бразилия. Преимущество бразильцев отображается также и в количестве пропущенных мячей — в четырех предыдущих встречах Мексика не забила им ни разу. Вероятно, предстоящий поединок вновь пройдет с серьезным преимуществом «Селесао», которые, в отличие от оппонента, в 2024 году набрали мощную форму.

Рекомендуемая ставка: Ф2(-1) за 1.91.