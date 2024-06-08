Эндрик шикарно дебютировал в сборной. Молодой форвард бразильцев проявит себя и против Мексики

Прогнозы на спорт
Сегодня, 11:05
9 июня пройдет товарищеский матч между сборными Мексики и Бразилии. Игра состоится в техасском городе Колледж-Стейшн на стадионе «Кайл Филд», начало — в 4.00 по московскому времени. В России легально не будут транслировать встречу.
Букмекеры отдали предпочтение бразильцам: поставить на их успех можно с коэффициентом 1.58, что составляет приблизительно 63% вероятности. Выигрыш «Зеленых» предложен с котировкой 6.00 (15%) — это наименее возможный исход противостояния. «Мирный» результат идет за 4.40 (22%).
Непоражение Мексики оценено в 2.54.
Три наиболее вероятных, по мнению экспертов, результата встречи отражают серьезное превосходство «Селесао»:
• 1:0 — за 6.20;
• 2:0 — за 6.40;
• 1:1 — за 7.00.
Тотал больше 2.5 гола можно взять за 1.80, ТМ 2.5 — за 2.00.
Рынок на обмен забитыми мячами доступен с котировкой 1.86, вариант «обе забьют — нет» идет за 1.95.
25 июня Бразилия стартует на Кубке Америки и сейчас проводит активную подготовку к турниру, на котором традиционно считается одним из главных фаворитов. В марте пентакампеоны встретились с топовыми европейскими сборными и показали хорошие результаты — оказались сильнее Англии (1:0) и сыграли вничью с Испанией (3:3). Особенно выделялся 17-летний Эндрик: новичок «Реала» оформил по голу, хотя в этих поединках дебютировал за команду. В противостоянии с англичанами нападающий даже стал самым молодым автором гола на «Уэмбли» в матче мужских национальных команд.
Бразильцы еще в мае огласили окончательный состав на Кубок Америки и теперь обкатывают сочетания. Правда, даже в звездном ростере южноамериканцев не обошлось без потерь. Из-за травм команде не помогут вратарь «Манчестер Сити» Эдерсон, форвард «Тоттенхэма» Ришарлисон и выступающий в Саудовской Аравии Неймар. Последние два игрока были основными на недавнем чемпионате мира в Катаре, а отсутствие Эдерсона делает Алиссона безальтернативным первым номером.
Мексиканцы также выступят на турнире, но пока не планировали дальнейших товарищеских матчей. При этом результаты команды в 2024-м внушают беспокойство: «Майя» обыграли только совсем слабых Боливию (1:0) и Панаму (3:0), а вот соперникам равного или высшего уровня проиграли практически без шансов — Уругваю (0:4) и США (0:2). В составе Мексики будет не хватать травмированного Диего Лаинеса. Также непривычно видеть вне заявки Ирвинга Лосано, Гильермо Очоа и Рауля Хименеса — они не попали в состав по тренерскому решению.
В последнее время команды встречались друг с другом достаточно редко — с начала 2010-х провели всего шесть матчей, в четырех из которых победила Бразилия. Преимущество бразильцев отображается также и в количестве пропущенных мячей — в четырех предыдущих встречах Мексика не забила им ни разу. Вероятно, предстоящий поединок вновь пройдет с серьезным преимуществом «Селесао», которые, в отличие от оппонента, в 2024 году набрали мощную форму.
Рекомендуемая ставка: Ф2(-1) за 1.91.