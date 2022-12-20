Прогноз и ставка на матч КХЛ «Металлург» — «Адмирал» 21 декабря 2022 года

Дома «Магнитка» не прощает ошибок.

21 декабря в КХЛ состоится матч между «Металлургом» и «Адмиралом». Он пройдет в Магнитогорске на «Металлург Арене» и начнется в 17.00 по московскому времени. В прямом эфире его покажут сайт matchtv.ru и телеканал «KHL Prime». Старт трансляции в 16.50 мск.

Коэффициенты букмекеров на матч КХЛ «Металлург» — «Адмирал» 21 декабря 2022 года

Аналитики букмекерской компании БЕТСИТИ считают «Металлург» фаворитом встречи. На победу команды Ильи Воробьева в основное время можно поставить за 1.66, что приблизительно 60% вероятности исхода. Успех «Адмирала» идет за 5.30 (15%), ничья — за 4.00 (25%).

Считаете, что команда из Владивостока наконец продержится 60 минут против магнитогорцев? Вариант Х2 оценен в 2.22.

Еще более безопасная ставка на гостей — Ф2(+1.5) за 1.77.

Эксперты предполагают, что матч не получится очень результативным: тотал больше 4.5 шайбы идет за 2.06, ТМ 4.5 — за 1.80.

На то, что каждая команда забьет минимум по два раза, котировка — 2.55.

Можете выбрать один из необычных рынков:

гол защитника предложено оформить за 1.65,

результативный бросок вратаря — за 1500;

хет-трик — за 15.0.

Успех «Металлурга» с учетом овертайма и серии буллитов доступен за 1.31, «Адмирала» — за 3.60.

«Металлург» — «Адмирал»: прогноз и анализ матча КХЛ 21 декабря 2022 года

Стоило «Металлургу» вплотную подобраться к лидеру «Востока» «Автомобилисту», как серия из поражений снова отбросила команду Ильи Воробьева. Сейчас магнитогорцы идут вторыми в пяти очках от «Авто», а снизу поджимают «Сибирь» и «Адмирал» (в четырех баллах позади).

Конец ноября получился для «Магнитки» шикарным: пять побед подряд, в том числе над ЦСКА и дважды над «Салаватом Юлаевым» — все в основное время. Однако в декабре один из фаворитов всего сезона проиграл уже три матча из четырех: 1:2 и 1:4 «Автомобилисту», 2:3 «Нефтехимику». Последняя игра завершилась успехом над занимающим место вне зоны плей-офф «Амуром» (3:1).

В этом месяце «Металлург» играет очень нерезультативно — забросил всего семь шайб (в среднем 1.75 за 60 минут). При этом в КХЛ он входит в топ-5 самых забивающих команд — выше только СКА, «Авто» и ЦСКА. В ворота соперников в среднем влетает 2.95 шайбы за матч. На ИТБ1 (2.5) коэффициент — 1.74.

«Адмирал» тоже неудачно начал декабрь: дважды уступил «Амуру» — 0:2 и 2:3 ОТ. Впрочем, коллективу Леонида Тамбиева удалось исправиться, причем успех случился сначала против все того же «Амура» (3:1), а затем — против «Автомобилиста» (3:2).

Удивителен тот факт, что команде из Владивостока — одной из двух самых осторожных в конференции (80 шайб за 41 матч) — удалось перебросать столь статусного соперника. Это был тот случай, когда количество помогло качеству и привело к сенсации.

Прогноз и ставка на матч «Металлург» — «Адмирал»

Хотя «Металлург» проиграл три матча из четырех, только одно поражение случилось у него дома. На родной арене магнитогорцы по-прежнему выступают достаточно сильно: с середины октября добились 11 побед в 13 поединках.

Против «Адмирала» команда Воробьева также обычно не испытывает проблем: четыре успеха в пяти матчах. Вероятно, новая битва команд снова завершится в пользу хозяев.

Рекомендуемая ставка: П1 за 1.66.