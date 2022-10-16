Прогноз и ставка на матч КХЛ «Металлург» — «Авангард» 17 октября 2022 года

«Металлург» — третий в КХЛ по заброшенным шайбам.

17 октября «Металлург» встретится с «Авангардом» в матче регулярного чемпионата КХЛ. Игра пройдет на льду «Арены-Металлург» в Магнитогорске, время начала — 17.00 мск. Прямая трансляция на сайте matchtv.ru стартует в 16.55 по московскому времени.

Коэффициенты букмекеров на матч КХЛ «Металлург» — «Авангард» 17 октября 2022 года

Аналитики букмекерской компании БЕТСИТИ считают хозяев серьезными фаворитами матча: поставить на победу «Металлурга» в основное время можно с коэффициентом 2.06, что составляет приблизительно 46% вероятности. Успех «Авангарда» предложен с котировкой 3.10 (30%), ничья оценена в 4.00 (24%).

Также предложен широкий выбор ставок на результат с форой:

• Ф1(-1.5) идет за 2.60, Ф2(+1.5) — за 1.46;

• Ф2(-1.5) можно взять за 4.20, Ф1(+1.5) — за 1.20.

Команды недавно встречались друг с другом: восьмого октября «Авангард» дома разгромил «Магнитку» (5:1). При этом команда из Магнитогорска проводит куда более успешный сезон: на «Востоке» идет второй, в общей турнирной таблице — четвертой. Поставить на то, что коллектив Михаила Кравца и в этот раз хотя бы не проиграет фавориту, можно с коэффициентом 1.71.

В прошлом матче команды забросили шесть шайб на двоих. Тотал больше 4.5 гола на предстоящий матч доступен за 1.50, ТМ 4.5 — за 2.48.

«Металлург» — «Авангард»: прогноз и анализ матча КХЛ 17 октября 2022 года

«Магнитка» проводит неплохой сезон: идет второй в Восточной конференции и четвертой в общей турнирной таблице. Лучше «Металлурга» на «Востоке» выступает только «Автомобилист», да и то екатеринбуржцы опережают команду Ильи Воробьева лишь на одно очко.

«Авангард» находится на другом краю турнирной таблицы: ползет восьмым на «Востоке» и 18-м (из 22 команд) в общей таблице. При этом омичи уже встречались в этом сезоне с «Магниткой» и без проблем победили (5:1).

«Металлург» — одна из самых результативных команд КХЛ: «Магнитка» за 18 матчей забросила уже 56 шайб, больше только у «Автомобилиста» (63) и СКА (68). В среднем за матч коллектив Воробьева заколачивает по 3.11 гола: лишь дважды за 18 игр оформил меньше двух заброшенных шайб и семь раз преодолел планку в четыре гола.

В команде нет ярко выраженного лидера, зато крутую статистику набирают сразу несколько игроков — уже шесть хоккеистов «Магнитки» оформили минимум 10 результативных действий. Лучшие — Денис Зернов, Брендан Лайпсик и Филипп Майе — настреляли уже по 12 баллов по системе гол+пас.

Индивидуальный тотал хозяев больше 2.5 гола можно взять за 1.62, ИТМ1 (2.5) — за 2.22.

«Авангард» — одна из самых пропускающих команд лиги: за 18 матчей омичи получили в свои ворота уже 55 шайб, в среднем — 3.06 гола за игру. Хуже «ястребов» обороняются только три команды: «Амур», минское «Динамо» и «Нефтехимик». «Авангард» восемь раз в этом сезоне пропускал минимум четыре шайбы.

Прогноз и ставка на матч «Металлург» — «Авангард» 17 октября 2022 года

«Магнитка» проводит хороший сезон и находится в неплохой форме: выиграла два последних матча, в которых пропустила всего по одной шайбе. «Металлург» — одна из самых результативных команд КХЛ. «Авангард» же пропускает почти чаще всех: только за три последних матча омичи пустили восемь шайб.

Рекомендуемая ставка: ИТБ1 (2.5) за 1.62.