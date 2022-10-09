Соперники блещут результативностью.

10 октября в матче регулярного чемпионата КХЛ встретятся одни из лидеров сезона — «Металлург» и московское «Динамо». Команды сыграют в Магнитогорске на «Арене-Металлург», время начала — 17.00 мск. Прямую трансляцию в 16.55 покажут сайт matchtv.ru, а также телеканалы KHL и KHL PRIME.

Коэффициенты букмекеров на матч КХЛ «Металлург» — «Динамо» Москва 10 октября 2022 года

Аналитики букмекерской компании БЕТСИТИ считают хозяев серьезными фаворитами: коэффициент на победу «Металлурга» в основное время — 1.90, что составляет приблизительно 50% вероятности. Успех «Динамо» предложен с котировкой 3.60 (26%), ничья идет за 3.90 (24%).

Также на матч доступен широкий выбор ставок на результат с форой:

• Ф1(-1.5) идет за 2.43, Ф2(+1.5) — за 1.52;

• Ф2(-1.5) можно взять за 5.10, Ф1(+1.5) — за 1.14.

Последние четыре матча между «Магниткой» и «Динамо» закончились победой команды из Магнитогорска. В декабре 2019-го «Металлург» обыграл соперника в серии буллитов, после чего трижды прибил его в основное время. Верите, что на этот раз москвичи не проиграют? Поставить на это можно с коэффициентом 1.83.

«Металлург» и «Динамо» — третья и четвертая команды КХЛ по результативности: забили соответственно 49 и 45 голов. Тотал больше 4.5 шайбы на предстоящую встречу доступен за 1.74, обратный рынок оценен в 2.10.

«Металлург» — «Динамо» Москва: прогноз и анализ матча КХЛ 10 октября 2022 года

Бело-голубые идут на втором месте в Западной конференции и в общей таблице КХЛ. Правда, москвичи уже прилично отстали от лидирующего СКА: разрыв между командами достиг семи очков. Увеличению отставания поспособствовали последние результаты «Динамо»: команда проиграла два последних матча в серии буллитов («Нефтехимику» и «Салавату Юлаеву»), а до этого только в овертайме сломила «Куньлунь».

Коллектив из Москвы с трудом добывает результат, но продолжает много забивать: в четырех из шести последних игр бело-голубые забросили минимум три шайбы. Отчетливый лидер нападения команды Алексея Кудашова — Эрик О'Делл: настрелял уже 17 результативных баллов и идет пятым в списке бомбардиров лиги.

«Динамо» из 16 матчей всего в трех забросило меньше двух шайб. Индивидуальный тотал гостей больше 1.5 гола можно оформить за 1.52, ИТМ2 (1.5) — за 2.43.

«Магнитка» тоже много забивает: 49 шайб за 15 игр, в среднем — 3.27 гола за три периода. При этом в последнем матче с «Авангардом» команда Ильи Воробьева выжала лишь одну шайбу (1:5), хотя до этого забрасывала минимум три на протяжении шести встреч.

«Магнитка» больше забивает, но в обороне действует заметно хуже. «Динамо» пропустило лишь 27 шайб за 16 игр, лучше результат только у СКА. Правда, в последнее время оборонительная статистика москвичей просела: команда на протяжении четырех встреч пропускала минимум две шайбы (в трех из них — три).

«Магнитка» же при средних 2.60 пропущенных шайбах за матч привыкла сламывать соперника в атаке. Тем более что грустная статистика пропущенных появилась в том числе из-за отдельных провалов типа 2:6, 5:6, 1:5 и т.д. «Металлург» провел три сухих матча — один из лучших результатов в лиге. У «Динамо», к примеру, только на один больше.

Прогноз и ставка на матч «Металлург» — «Динамо» Москва 10 октября 2022 года

Обе команды отлично действуют в атаке: «Магнитка» забрасывает в среднем 3.27 шайбы за матч, «Динамо» — 2.81. «Металлург» только в прошлой игре впервые в сезоне забил меньше двух голов, у бело-голубых было лишь три таких встречи. Отметку в две заброшенные шайбы соперники пробивали в 87% матчей (суммарно игры гостей и хозяев).

При этом в последнее время оба коллектива неуверенно действуют в обороне. «Металлург» в целом по сезону пропускает в среднем 2.6 гола за матч, «Динамо» в последних четырех встречах получало в свои ворота минимум два гола.

Рекомендуемая ставка: каждая команда забьет больше 1.5 шайбы за 1.96.