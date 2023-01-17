Прогноз и ставка на матч Суперкубка Италии «Милан» — «Интер» 18 января 2023 года

В последнем миланском дерби команды забили на двоих пять мячей.

18 января в Саудовской Аравии пройдет Суперкубок Италии, в котором встретятся «Милан» и «Интер». Матч состоится на Международном стадионе имени Короля Фахда и начнется в 22.00 по московскому времени. Прямую трансляцию встречи покажет онлайн-платформа «Okko Спорт».

Коэффициенты букмекеров на матч Суперкубка Италии «Милан» — «Интер» 18 января 2023 года

Аналитики букмекерской компании БЕТСИТИ считают «нерадзурри» небольшими фаворитами матча: поставить на победу команды Симоне Индзаги в основное время можно с коэффициентом 2.55, вероятность — примерно 39%. Успех россонери предложен с котировкой 2.90 (33%), ничья идет за 3.50 (28%).

Также вы можете поставить на триумф одной из команд с учетом дополнительного времени и серии пенальти. Рынок на то, что трофей заберет «Милан», оценен в 2.03. Это условие на «Интер» доступно за 1.84.

Три наиболее вероятных, по мнению экспертов, исхода встречи намекают на преимущество черно-синих:

• ничья 1:1 идет за 6.60;

• победа «Интера» 1:0 — за 8.80;

• успех «нерадзурри» 2:1 — за 9.00.

Аналитики рассчитывают, что матч получится результативным: тотал больше 2.5 гола предложен за 1.83, ТМ 2.5 — за 2.04. Миланские команды действительно нередко играют друг с другом ярко: в семи из последних 10 матчей забивали на двоих минимум три мяча.

Рынок на забитые мячи от обеих команд предложен за 1.68, «обе забьют — нет» можно оформить за 2.20.

«Милан» — «Интер»: прогноз и анализ матча Суперкубка Италии 18 января 2023 года

Саудовская Аравия в последние недели насыщена футбольными ивентами: 15 января здесь прошел финал Суперкубка Испании, а до этого еще два полуфинала турнира. Также клуб «Ан-Наср» из города Эр-Рияд недавно подписал одного из лучших игроков в истории Криштиану Роналду. Теперь же в Саудовской Аравии пройдет миланское дерби.

Команда Стефано Пиоли участвует в Суперкубке как чемпион прошлого розыгрыша серии А. Правда, в этом сезоне россонери, хотя и идут вторыми в чемпионате, уже отдалились от гонки за трофей. «Милан» после 18 туров отстал от лидирующего «Наполи» на девять очков. «Интер» идет четвертым, но расстояние между клубами из Милана — лишь одно очко.

Команды встречались в этом сезоне в пятом туре чемпионата Италии. Красно-черные обыграли принципиального соперника со счетом 3:2. «Милан» уверенно выступает в дерби: в последних пяти матчах проиграл лишь однажды и оформил две победы.

Но к предстоящей игре россонери подошли на серии из трех встреч без побед во всех турнирах: в чемпионате сыграли вничью с «Ромой» и «Лечче» (по 2:2), а в Кубке Италии в дополнительное время уступили «Торино» (0:1).

У Пиоли хватает травмированных, что сказывается на результатах команды. Недоступны основной вратарь Майк Меньян, фланговые защитники Фоде Балло-Туре и Алессандро Флоренци, полузащитник Раде Крунич, вингер Анте Ребич и форвард Златан Ибрагимович. При этом в крутой форме находятся нападающие красно-черных Оливье Жиру и Рафаэл Леау: француз оформил в этом сезоне 9+6 по системе «гол+пас» во всех турнирах, португалец — 9+9.

У «Интера» же почти нет травмированных. Против «Милана» не сыграют вратарь Самир Ханданович и форвард Ромелу Лукаку. Но первого заменит не менее классный Андре Онана, а второго — Эдин Джеко. Босниец — второй бомбардир «нерадзурри» в этом сезоне (10 мячей), только Лаутаро Мартинес забил на один мяч больше. Единственная действительно серьезная потеря — полузащитник Марсело Брозович.

Считаете, что у «нерадзурри» больше шансов на успех? Ф2(0) можно взять за 1.82.

Прогноз и ставка на матч Суперкубка Италии «Милан» — «Интер» 18 января 2023 года

Обе команды обладают солидным нападением: россонери в среднем по сезону во всех турнирах забивают 1.88 гола за игру, «нерадзурри» — ровно два. Также соперники по дерби ярко выступают друг против друга: в семи из последних 10 встреч пробили тотал больше 2.5 мяча и в шести оформили «обе забьют».

Рекомендуемая ставка: «обе забьют» и ТБ 2.5 за 2.00.