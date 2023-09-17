Тонали возвращается на «Джузеппе Меацца» в составе «Ньюкасла». Жиру, Пулишич и Лофтус-Чик готовы к жаркому приему

Прогнозы на спорт
Сегодня, 13:15
19 сентября стартует новый розыгрыш Лиги чемпионов: в одном из двух стартовых матчей группового этапа сойдутся «Милан» и «Ньюкасл». Игра пройдет на стадионе «Джузеппе Меацца» и начнется в 19.45 по московскому времени. Прямую трансляцию покажут телеканалы «Матч ТВ» и «Матч! Футбол 2», а также онлайн-платформа «Okko Спорт».
По мнению аналитиков букмекерской компании Winline, в матче нет очевидного фаворита: чуть меньше коэффициент на триумф «россонери» — 2.43, что составляет около 40% вероятности. Выигрыш «сорок» доступен с незначительно большей котировкой 2.85 (34%), ничья идет за 3.60 (26%).
«Ньюкасл» вернулся в Лигу чемпионов после 20 лет отсутствия. Всего команда участвует в турнире в третий раз в истории и пока ни разу не преодолела групповой этап. Поставить на то, что гости хотя бы не проиграют в стартовом матче долгожданной кампании, можно за 1.59.
Три наиболее вероятных, по мнению экспертов, результата поединка отражают небольшое преимущество хозяев:
• 1:1 — за 6.00;
• победа «Милана» 2:1 — за 8.40;
• 1:0 — за 9.00.
Аналитики считают, что командам по силам устроить результативный матч. Тотал больше 2.5 гола можно взять за 1.72, ТМ 2.5 — за 2.13.
Рынок на обмен забитыми мячами доступен за 1.59, обратный вариант предложен с котировкой 2.31.
«Милан», как и «Ньюкасл», тоже не так давно вернулся в ЛЧ после довольно продолжительного перерыва: в 2021-м красно-черные впервые за семь лет приняли участие в турнире. В прошлом розыгрыше они даже дошли до полуфинала, где уступили «Интеру» (0:2, 0:1). К предстоящей кампании команда Стефано Пиоли серьезно обновилась: ее пополнили 10 игроков, а одним из немногих, кто покинул коллектив по трансферу, оказался Сандро Тонали. Полузащитник отправился именно в «Ньюкасл».
В новом клубе итальянец уже отметился голом — огорчил «Астон Виллу» в первом туре АПЛ (5:1). Эта победа оставалась единственной для «Ньюкасла» до последнего тура чемпионата, в котором «сороки» не без труда обыграли «Брентфорд» (1:0). Между этими успехами коллектив Эдди Хау потерпел три поражения: правда, стоит обратить внимание на сложный календарь — «Ман Сити» (0:1), «Ливерпуль» (1:2) и «Брайтон» (1:3).
«Милан» на старте серии А выглядит получше: победил в стартовых трех турах с общим счетом 8:2, но в эти выходные был бит в миланском дерби (1:5). Из многочисленных новичков реальную пользу приносят немногие: Кристиан Пулишич отметился двумя голами, Рубен Лофтус-Чик — двумя ассистами. Также в центре поля неплохо смотрится Тиджани Рейндерс. Тащит команду уже 36-летний Оливье Жиру: француз настрелял 4+2 по системе «гол+пас» в четырех играх серии А.
Матчи красно-черных на старте сезона получаются очень результативными: в четырех играх они отличились девять раз и пропустили семь. Во всех поединках с участием «Милана», кроме стартового тура (2:0 с «Болоньей»), было забито минимум три мяча. Периодически весело выступает и «Ньюкасл»: в трех из пяти игр команды в этом сезоне зрители увидели минимум три гола от обеих команд.
Рекомендуемая ставка: «обе забьют» и ТБ 2.5 за 1.96.
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|
|И
|В
|Н
|П
|+/-
|О
|
1
|Краснодар
|8
|5
|3
|0
|12-3
|18
|
2
|Кр. Советов
|8
|4
|3
|1
|19-11
|15
|
3
|Динамо
|8
|4
|3
|1
|16-13
|15
|
4
|Зенит
|7
|4
|2
|1
|15-6
|14
|
5
|Урал
|7
|4
|1
|2
|8-8
|13
|
6
|Спартак
|8
|4
|1
|3
|13-12
|13
|
7
|ЦСКА
|8
|3
|3
|2
|16-12
|12
|
8
|Локомотив
|7
|3
|3
|1
|13-11
|12
|
9
|Пари НН
|8
|3
|2
|3
|6-7
|11
|
10
|Ахмат
|8
|3
|2
|3
|11-9
|11
|
11
|Ростов
|8
|2
|2
|4
|10-16
|8
|
12
|Сочи
|8
|2
|0
|6
|8-12
|6
|
13
|Рубин
|7
|1
|3
|3
|9-15
|6
|
14
|Оренбург
|7
|1
|2
|4
|7-13
|5
|
15
|Балтика
|8
|1
|1
|6
|8-15
|4
|
16
|Факел
|7
|1
|1
|5
|5-13
|4
|15.09
|19:00
|
Динамо – Пари НН
|1 : 1
|16.09
|14:00
|
ЦСКА – Кр. Советов
|2 : 2
|16.09
|16:30
|
Ахмат – Краснодар
|1 : 1
|16.09
|19:00
|
Спартак – Сочи
|1 : 0
|16.09
|21:15
|
Балтика – Ростов
|2 : 2
|17.09
|14:00
|
Урал – Факел
|- : -
|17.09
|16:30
|
Рубин – Зенит
|- : -
|17.09
|19:00
|
Локомотив – Оренбург
|- : -