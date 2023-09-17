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Сегодня, 13:15

Тонали возвращается на «Джузеппе Меацца» в составе «Ньюкасла». Жиру, Пулишич и Лофтус-Чик готовы к жаркому приему

Прогноз и ставка на матч Лиги чемпионов «Милан» — «Ньюкасл» 19 сентября 2023 года
Артемий Кутейников
Корреспондент отдела ставок
Оливье Жиру («Милан»).
Фото Global Look Press
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Полузащитник только летом уехал из «Милана».

19 сентября стартует новый розыгрыш Лиги чемпионов: в одном из двух стартовых матчей группового этапа сойдутся «Милан» и «Ньюкасл». Игра пройдет на стадионе «Джузеппе Меацца» и начнется в 19.45 по московскому времени. Прямую трансляцию покажут телеканалы «Матч ТВ» и «Матч! Футбол 2», а также онлайн-платформа «Okko Спорт».

Лига чемпионов. Группа F
19 сент, 19:45. Giuseppe Meazza (Милан)
Милан
Ньюкасл Юнайтед

Коэффициенты букмекеров на матч Лиги чемпионов «Милан» — «Ньюкасл» 19 сентября 2023 года

По мнению аналитиков букмекерской компании Winline, в матче нет очевидного фаворита: чуть меньше коэффициент на триумф «россонери» — 2.43, что составляет около 40% вероятности. Выигрыш «сорок» доступен с незначительно большей котировкой 2.85 (34%), ничья идет за 3.60 (26%).

«Ньюкасл» вернулся в Лигу чемпионов после 20 лет отсутствия. Всего команда участвует в турнире в третий раз в истории и пока ни разу не преодолела групповой этап. Поставить на то, что гости хотя бы не проиграют в стартовом матче долгожданной кампании, можно за 1.59.

Три наиболее вероятных, по мнению экспертов, результата поединка отражают небольшое преимущество хозяев:

• 1:1 — за 6.00;

• победа «Милана» 2:1 — за 8.40;

• 1:0 — за 9.00.

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Аналитики считают, что командам по силам устроить результативный матч. Тотал больше 2.5 гола можно взять за 1.72, ТМ 2.5 — за 2.13.

Рынок на обмен забитыми мячами доступен за 1.59, обратный вариант предложен с котировкой 2.31.

«Милан» — «Ньюкасл»: прогноз и анализ матча Лиги чемпионов 19 сентября 2023 года

«Милан», как и «Ньюкасл», тоже не так давно вернулся в ЛЧ после довольно продолжительного перерыва: в 2021-м красно-черные впервые за семь лет приняли участие в турнире. В прошлом розыгрыше они даже дошли до полуфинала, где уступили «Интеру» (0:2, 0:1). К предстоящей кампании команда Стефано Пиоли серьезно обновилась: ее пополнили 10 игроков, а одним из немногих, кто покинул коллектив по трансферу, оказался Сандро Тонали. Полузащитник отправился именно в «Ньюкасл».

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В новом клубе итальянец уже отметился голом — огорчил «Астон Виллу» в первом туре АПЛ (5:1). Эта победа оставалась единственной для «Ньюкасла» до последнего тура чемпионата, в котором «сороки» не без труда обыграли «Брентфорд» (1:0). Между этими успехами коллектив Эдди Хау потерпел три поражения: правда, стоит обратить внимание на сложный календарь — «Ман Сити» (0:1), «Ливерпуль» (1:2) и «Брайтон» (1:3).

«Милан» на старте серии А выглядит получше: победил в стартовых трех турах с общим счетом 8:2, но в эти выходные был бит в миланском дерби (1:5). Из многочисленных новичков реальную пользу приносят немногие: Кристиан Пулишич отметился двумя голами, Рубен Лофтус-Чик — двумя ассистами. Также в центре поля неплохо смотрится Тиджани Рейндерс. Тащит команду уже 36-летний Оливье Жиру: француз настрелял 4+2 по системе «гол+пас» в четырех играх серии А.

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Прогноз и ставка на матч «Милан» — «Ньюкасл»

Матчи красно-черных на старте сезона получаются очень результативными: в четырех играх они отличились девять раз и пропустили семь. Во всех поединках с участием «Милана», кроме стартового тура (2:0 с «Болоньей»), было забито минимум три мяча. Периодически весело выступает и «Ньюкасл»: в трех из пяти игр команды в этом сезоне зрители увидели минимум три гола от обеих команд.

Рекомендуемая ставка: «обе забьют» и ТБ 2.5 за 1.96.

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Положение команд
Футбол
Хоккей
 И В Н П +/- О
1
 Краснодар 8 5 3 0 12-3 18
2
 Кр. Советов 8 4 3 1 19-11 15
3
 Динамо 8 4 3 1 16-13 15
4
 Зенит 7 4 2 1 15-6 14
5
 Урал 7 4 1 2 8-8 13
6
 Спартак 8 4 1 3 13-12 13
7
 ЦСКА 8 3 3 2 16-12 12
8
 Локомотив 7 3 3 1 13-11 12
9
 Пари НН 8 3 2 3 6-7 11
10
 Ахмат 8 3 2 3 11-9 11
11
 Ростов 8 2 2 4 10-16 8
12
 Сочи 8 2 0 6 8-12 6
13
 Рубин 7 1 3 3 9-15 6
14
 Оренбург 7 1 2 4 7-13 5
15
 Балтика 8 1 1 6 8-15 4
16
 Факел 7 1 1 5 5-13 4
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21 тур
22 тур
23 тур
24 тур
25 тур
26 тур
27 тур
28 тур
29 тур
30 тур
15.09 19:00
Динамо – Пари НН
 1 : 1
16.09 14:00
ЦСКА – Кр. Советов
 2 : 2
16.09 16:30
Ахмат – Краснодар
 1 : 1
16.09 19:00
Спартак – Сочи
 1 : 0
16.09 21:15
Балтика – Ростов
 2 : 2
17.09 14:00
Урал – Факел
 - : -
17.09 16:30
Рубин – Зенит
 - : -
17.09 19:00
Локомотив – Оренбург
 - : -
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