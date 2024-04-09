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«Милан» и «Рома» — самые веселые команды серии А. Теперь Лукаку и Жиру разберутся в 1/4 Лиги Европы

Прогноз и ставка на матч Лиги Европы «Милан» — «Рома» 11 апреля 2024 года
Артем Мазилкин
Корреспондент
Ромелу Лукаку и Оливье Жиру («Рома» — «Милан»).
Фото Getty Images
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Россонери не уступили «волкам» в девяти матчах подряд.

11 апреля в первом четвертьфинале Лиги Европы сыграют «Милан» и «Рома». Встреча на стадионе «Сан-Сиро» стартует в 22.00 по московскому времени. Прямую трансляцию с 21.55 мск покажут сайт matchtv.ru и телеканал «Матч! Футбол 1».

Лига Европы. 1/4 финала
11 апр, 22:00. Giuseppe Meazza (Милан)
Милан
Рома

Коэффициенты букмекеров на матч Лиги Европы «Милан» — «Рома» 11 апреля 2024 года

Аналитики компании Winline назвали «Милан» фаворитом. Победу хозяев можно взять с коэффициентом 1.91, вероятность этого результата — около 52%. «Мирный» исход оценен в 3.65 (26%), успех гостей — в 4.30 (22%).

Выбрать триумфатора двухматчевого противостояния можно уже сейчас. На выход россонери в полуфинал дают 1.62, а на «волков» — 2.43.

Обмен голами идет по 1.91. Обратный рынок предложен за близкие 1.90. Тотал больше 2.5 мяча доступен за 2.11, ТМ 2.5 — за 1.74.

Наиболее вероятные исходы — 1:0 в пользу «Милана» или ничья со счетом 1:1. На каждый из результатов предложено сыграть за 5.60.

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«Милан» — «Рома»: прогноз и анализ первого матча 1/4 финала Лиги Европы 11 апреля 2024 года

С первого марта миланцы выдали семь побед подряд во всех турнирах. В трех из них россонери не пропустили, а в четырех забили минимум три мяча. В чемпионате Италии Оливье Жиру и миланцы помладше мчат на второй строчке: от лидирующего «Интера» отстают на 11 очков, но у нерадзурри игра в запасе. Зато оторвались на шесть пунктов от «Ювентуса», замыкающего первую тройку.

«Милан» очень много забивает (60) — больше голов в серии А только у «Интера» (73). При этом в топ-5 Италии черно-красные — самая пропускающая команда (34) после «Ромы» (35).

Коллектив Пиоли вылетел из Лиги чемпионов и Кубка Италии. В главном евротурнире занял третье место в квартете с «ПСЖ», «Боруссией» и «Ньюкаслом». А из домашнего кубка его выбила «Аталанта» (1:2).

В стыковых матчах Лиги Европы «Милан» обыграл «Ренн» (3:0, 2:3). А в 1/8 турнира остановил «Славию» (4:2, 3:1).

Главный снайпер команды — Оливье Жиру. 37-летний ветеран настрелял 15 мячей во всех турнирах. При этом француз оформил еще и девять результативных передач. Второй лучший бомбардир «Милана» — Кристиан Пулишич, который отличился 13 раз (плюс 8 ассистов). Лучший по гол+пас — Рафаэл Леау (12+12).

«Милан» потерял трех человек из-за травм: Томассо Побега, Пьера Калулу и Малика Тшау. Но ни один из них не является твердым игроком основного состава.

«Рома» не может обыграть россонери больше четырех лет — с осени 2019-го. С тех пор миланцы победили шесть раз и трижды сыграли вничью. В последний раз команды встречались в январе в серии А — «Милан» оказался сильнее (3:1), как и в первом туре чемпионата (2:1).

Римляне уволили Жозе Моуринью в середине января и провели 15 матчей под руководством Даниэле де Росси. За этот отрезок они проиграли всего дважды — в серии А «Интеру» (2:4) и в Лиге Европы «Брайтону» (0:1). В таблице чемпионата Италии «волки» идут на пятой строчке с 55 очками — закрепились в еврокубковой зоне и сохраняют отрыв от «Аталанты» в пять баллов. Есть перспектива ворваться в четверку — отставание от «Болоньи» лишь три пункта.

«Рома» часто забивает (56) — замыкает топ-3 по этому показателю после «Милана» (60) и «Интера» (73). По пропущенным (35) «волки» хуже всех соперников по первой шестерке. Но у того же «Милана» всего на один мяч меньше.

Из Кубка Италии «волки» вылетели еще в январе, уступив «Лацио» (0:1). Зато в Лиге Европы парни Де Росси двигаются уверенно. На групповом этапе «Рома» заняла второе место в квартете со «Славией», «Серветтом» и «Шерифом», уступив лишь один раз — чехам (0:2). В стыковых матчах римляне с трудом одолели «Фейеноорд» — дважды сыграли вничью (1:1) и только в серии пенальти выбрали победителя (4:2).

В 1/8 финала «Роме» покорился «Брайтон». Дома итальянцы сломали англичан (4:0), а в ответной игре «чайки» клюнули «волков» всего лишь раз (1:0).

Лучший бомбардир римлян — Ромелу Лукаку. Бельгиец настрелял 18 мячей во всех турнирах и четыре раза ассистировал. На втором месте Пауло Дибала (14). Две главные звезды набрали поровну очков по гол+пас (22). У «Ромы» только один травмированный — Сердар Азмун повредил колено и вернется к концу апреля.

Прогноз и ставка на матч «Милан» — «Рома»

Противостояние миланцев и римлян чаще всего получается ярким. За последние 10 матчей они лишь раз не огорчили друг друга — это было четыре года назад. И всего два раза на том же отрезке соперники не пробили «верх» по метким выстрелам.

Историю противостояния подчеркивает текущее положение команд в чемпионате Италии. «Рома» и «Милан» входят в тройку самых забивающих клубов лиги, а в первой шестерке таблицы пропустили чаще всех. Оба очных матча в этом сезоне тоже завершились результативно («Милан» победил 3:1 и 2:1). В плей-офф Лиги Европы они могут сыграть более сдержанно, но обмен голами точно будет.

Рекомендуемая ставка: «обе забьют» за 1.91.

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