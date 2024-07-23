«Астана» провалила первую половину чемпионата Казахстана, но может реабилитироваться в еврокубках. Соперник попался подходящий

Прогноз и ставка на матч квалификации Лиги конференций «Милсами» — «Астана» 25 июля 2024 года

«Красные орлы» еще не доходили в ЛК дальше второго отборочного этапа.

25 июля «Астана» приедет в Молдавию, чтобы сыграть с «Милсами» во втором квалификационном раунде Лиги конференций. Матч пройдет на стадионе «Районал» в Орхее. В России его не покажут. Болгарский судья Никола Попов даст стартовый свисток в 19.00 по московскому времени.

Коэффициенты букмекеров на матч квалификации Лиги конференций «Милсами» — «Астана» 25 июля 2024 года

Аналитики отдали предпочтение гостям. На победу желто-синих можно поставить с коэффициентом 2.14, вероятность такого исхода — примерно 40%. Ничья доступна за 3.40 (29%), успех «красных орлов» — за 3.20 (31%).

Считаете, что хозяева не уступят? Опция 1Х идет за 1.65.

Выигрыш молдавского клуба с форой (0) получил котировку 2.29, Ф2(0) — 1.55.

Тотал больше 2.5 мяча дали за 2.10, ТМ 2.5 — за 1.70. Рынок «обе забьют» предложили за 1.87, обратный вариант — за 1.83.

Вы можете сыграть на квалификацию одной из команд в следующий раунд уже сейчас. Проход «Милсами» оценен в 2.90, «Астаны» — в 1.33.

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В первом отборочном раунде команда Игоря Пикущака выбила «Торпедо-БелАЗ». Вопросы об исходе противостояния отпали уже после первой игры благодаря уверенной победе «красных орлов» в Жодино (4:2). Ответка в Орхее закончилась нулевой ничьей, и «Милсами» в третий раз за четыре последних сезона прорвался во второй этап квалификации Лиги конференций. Правда, дальше этой стадии молдавский клуб пока не забирался.

«Астана» в прошлом сезоне выступала на групповом этапе ЛК — заняла третье место в квартете с «Динамо Загреб», «Викторией Пльзень» и «Балкани». В чемпионате Казахстана желто-синие финишировали на второй строчке, но начало нынешней кампании пока проваливают. После 12 туров у коллектива Григория Бабаяна набралось только четыре победы — столичные осели на девятой позиции с 15 очками и отстают от лидирующего «Ордабасы» на 10 баллов.

Травмы и дисквалификации перед матчем «Милсами» — «Астана»

О потерях в составах команд не сообщалось.

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Соперники сыграют друг с другом впервые в истории — ранее они не пересекались ни в товарищеских матчах, ни в официальных турнирах.

Прогноз и ставка на матч «Милсами» — «Астана»

Желто-синие находятся в кризисе: в семи последних играх чемпионата Казахстана победили всего однажды. При этом парни Григория Бабаяна выиграли в обоих июльских матчах Кубка лиги с общим счетом 9:2. Участие в квалификации еврокубков — еще один шанс на перезагрузку. Тем более столичные встретятся с командой, которая ни разу не преодолевала второй квалификационный раунд Лиги конференций. Противостояние с «Торпедо-БелАЗ» показало, что «красные орлы» обладают яркой атакой, но в обороне далеко не безгрешны. Стоит ждать, что поединок «Милсами» с «Астаной» тоже получится результативным.

Рекомендуемая ставка: ТБ 2.5 за 2.10.