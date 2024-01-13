Мирра Андреева — фаворит Australian Open-2024 среди россиянок

С 14 по 28 января в Мельбурне пройдет первый в сезоне турнир «Большого шлема» — Открытый чемпионат Австралии. Аналитики букмекерской компании PARI назвали главных фаворитов женской сетки и оценили их шансы добраться до решающих стадий одного из самых престижных соревнований года.

Главной фавориткой Открытого чемпионата Австралии букмекеры считают Игу Свентек. Сделать ставку на триумф 22-летней польской теннисистки можно по коэффициенту 3.20. Котировки на ее выход в финал составляют 2.30. Пари на участие в полуфинале будет рассчитано за 1.72.

Свентек выступит на хардовых кортах Мельбурна в статусе первой ракетки мира, победительницы четырех турниров «Большого шлема» и Итогового турнира WTA 2023 года. Открытый чемпионат Австралии Свентек выиграть еще не удавалось. В прошлом году она дошла здесь до четвертого круга (1/8 финала), где вылетела от представляющей Казахстан Елены Рыбакиной.

По оценкам аналитиков, главной оппоненткой Свентек на Australian Open будет Арина Соболенко, занимающая второе место в мировом рейтинге. Котировки на итоговую победу 25-летней белоруски составляют 6.00. Вероятность ее выхода в финал оценивается коэффициентом 3.20, в полуфинал — 2.10. Соболенко — действующая победительница Открытого чемпионата Австралии. Прошлогодний успех в Мельбурне — ее первый и пока единственный на турнирах «Большого шлема». Также в 2023 году Соболенко дошла до финала Открытого чемпионата США, но уступила в трех сетах американке Кори Гауфф.

Тройку основных претенденток на титул замыкает 24-летняя москвичка Елена Рыбакина, выступающая за Казахстан. Ставки на триумф третьей ракетки мира в Мельбурне принимаются за 6.00. Спрогнозировать ее выход в финал можно по коэффициенту 4.00, в полуфинал — за 2.15. Рыбакина дважды достигала решающих стадий на «мейджорах». В 2022 году она выиграла Уимблдон, а в 2023-м уступила в финале Australian Open Соболенко.

Четвертой по шансам претенденткой на победу считается 19-летняя американка Кори Гауфф. Как и Рыбакина, она участвовала в финалах турниров «Большого шлема» дважды: в 2022-м проиграла Свентек на «Ролан Гаррос», а в 2023-м превзошла Соболенко на US Open. На Australian Open Гауфф выступит в статусе четвертой ракетки мира. Пари на ее триумф будет рассчитано за 10.0. Котировки на выход Гауфф в финал составляют 4.00, в полуфинал — 2.35.

В топ фаворитов Открытого чемпионата Австралии также входят американка Джессика Пегула и японка Наоми Осака. Ставки на триумф каждой из них в Мельбурне принимаются за 18.0 и 25.0 соответственно. 29-летняя Пегула, занимающая пятое место в мировом рейтинге, не побеждала на «мейджорах», но играла в финале «Ролан Гаррос» в 2022-м и Итогового турнира в 2023-м. На счету 26-летней Осаки четыре победы на «Шлемах», в том числе две на Australian Open (в 2019 и 2021 годах). В сентябре 2022 года она сделала перерыв в карьере в связи с беременностью и рождением дочери, и теперь Наоми возвращается на корт.

В основную сетку Australian Open попали 15 российских теннисисток. Среди них самой вероятной претенденткой на победу считается 16-летняя Мирра Андреева, занимающая 47-е место в мировом рейтинге. Поставить на ее триумф можно за 25.0. Заключить пари на чемпионство Вероники Кудерметовой можно за 40.0.

Шансы Людмилы Самсоновой, опережающей всех россиянок в рейтинге WTA (14-е место), оцениваются коэффициентом 50.0. Поставить на победу Дарьи Касаткиной, которая дошла до финала в турнире в Аделаиде, предшествующем Australian Open, можно за 60.0.

Наконец, Элина Аванесян и Вера Звонарева считаются наименее вероятными претендентками на победу среди всех участниц женской сетки Australian Open. Котировки на их триумф составляют 1000.

Клиенты букмекера считают главной фавориткой Australian Open Игу Свентек. На ее успех приходится 90% от общего объема ставок на победительницу турнира. Еще 7% от всего объема пари распределились в пользу Рыбакиной, а доли Соболенко и Гауфф составили по 1,5%.

Клиентам доступны дополнительные пари на Australian Open. Сделать ставку на триумф Свентек или Соболенко можно за 2.15. Спрогнозировать победу Рыбакиной в любом из сетов со счетом 6:0 предлагается за 2.30. Если же турнир выиграет российская теннисистка, вложенная сумма увеличится в 11 раз. Заключить пари на то, что в финале сыграет россиянка, можно за 5.00, в полуфинале — за 2.40.

Открытый чемпионат Австралии пройдет в 112-й раз в истории. Призовой фонд турнира составит 59,13 млн долларов. Победители турнира в одиночном разряде получат 2 153 000, финалисты — 1 179 000.