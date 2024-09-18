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Прогнозы на спорт

Прогнозы на спорт

18 сентября, 23:35

Золотая молодежь «Барселоны» во главе с Ямалем бьет всех в Испании. Головину и его «Монако» тоже достанется

Прогноз и ставка на матч Лиги чемпионов «Монако» — «Барселона» 19 сентября 2024 года
Евгений Коростелев
Шеф отдела ставок
Ламин Ямаль.
Фото Getty Images
Александр Головин.
Фото Getty Images
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Хотя монегаски еще не знают поражений в этом сезоне.

19 сентября «Барселона» прилетит во Францию, где проведет матч Лиги чемпионов с «Монако». Игра пройдет на стадионе «Луи II» и начнется в 22.00 по московскому времени. Главный арбитр — Аллард Линдхут из Нидерландов. Прямую трансляцию встречи можно посмотреть по платной подписке на онлайн-платформе «Okko Спорт».

Лига чемпионов. Общий этап. 1-й тур
19 сент, 22:00. Stade Louis II (Монако)
Монако
Барселона

Коэффициенты букмекеров на матч Лиги чемпионов «Монако» — «Барселона» 19 сентября 2024 года

Аналитики букмекерской компании FONBET считают «Барселону» фаворитом предстоящего матча. На ее победу предложено поставить с коэффициентом 1.75, что примерно 57% вероятности исхода. Ничья котируется за 4.30 (21%), успех «Монако» — за чуть меньшие 4.20 (22%).

Вариант, при котором хозяева победят или хотя бы сведут игру к ничьей (1Х), эксперты выставили за 2.10.

Можете рассмотреть условие «триумф «Монако» с форой (+1)» за 1.70. Монегаски в этом сезоне еще ни разу не уступили в официальных матчах.

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Тотал больше 2.5 мяча доступен за 1.52, ТМ 2.5 — за 2.50.

На обмен голами можно сделать ставку за 1.53, на противоположный исход — за 2.40.

Если одна из команд отличится в первые 30 минут игры, сыграет пари за 1.60.

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«Монако» — «Барселона»: прогноз и анализ матча Лиги чемпионов 19 сентября 2024 года

«Барселона» шикарно начала сезон: выиграла все пять матчей в чемпионате и единолично возглавляет таблицу. В последних двух турах каталонцы суммарно забили 11 мячей в ворота «Вальядолида» (7:0) и «Жироны» (4:1), а всего их разница голов — 17:4, вполне жирный результат. Впрочем, нельзя не отметить, что пока сине-гранатовые не встречались с топовыми соперниками: разобранная после прошлогоднего успеха «Жирона» и «Атлетик» (играли не в Бильбао) были самыми опасными конкурентами.

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На волне летнего триумфа со сборной Испании на чемпионате Европы «Барселону» сейчас тащат выходцы из Ла Масии. Уже 3+4 на счету невероятного Ямаля, дважды отличился Педри, не обделены доверием Ханси Флика Кубарси, Касадо, Фарт и Мартин. Конечно, все они замечательно дополняют звездных легионеров Левандовски (4+2) и Рафинью (3+2), а также влившегося в коллектив новичка Ольмо (3+0).

«Мы усердно тренируемся, хорошо готовимся к каждой игре. Надо двигаться вперед шаг за шагом, но мы хотим побеждать. Мы в хорошей форме и должны продолжать в том же духе. Нельзя останавливаться», — высказался незадолго до матча с «Монако» Флик.

Монегаски, как и каталонцы, еще не проигрывали в этом сезоне. В четырех играх в лиге 1 они добыли три победы и один раз сыграли вничью. Что важно, в выигранных матчах вице-чемпионы прошлого сезона не пропустили ни разу (общая разница — 6:0), а единственный мяч влетел в их ворота в противостоянии с «Лансом» (1:1).

Александр Головин.
Фото Getty Images

Возможно, «Монако» достиг бы еще лучших результатов, если бы с первых матчей за команду играл капитан и старожил команды Александр Головин. Российский полузащитник пропустил старт сезона из-за повреждения и впервые вышел на поле как раз в последнем туре против «Осера», став одним из лучших игроков. Правда, результативными действиями он пока не отметился. Припас их для «Барсы»?

Травмы и дисквалификации перед матчем «Монако» — «Барселона»

У «Монако» всего три игрока в лазарете: полузащитники Кулибали и Диоп, а также вратарь Маецкий. Под вопросом участие Камара — три дня назад сенегалец отметился ассистом.

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У «Барселоны» значительно больше проблем. Например, на месяц или даже больше выбыл Ольмо, который травмировал двуглавую мышцу бедра в противостоянии с «Жироной». Не помогут каталонцам еще несколько важных игроков: Кристенсен, Гави, де Йонг и Араухо. Фермин и Берналь — также мимо матча на «Луи II».

Единственная радостная новость — возвращение Фати. Он попал в заявку на лигочемпионскую встречу.

«Монако» — «Барселона»: статистика личных встреч

В этом веке команды ни разу не играли в официальных матчах, а вот в ЛЧ сезона-1993/94 провели две встречи. Обе остались за «Барселоной» — 2:0 дома и 1:0 в гостях. Совпадение, но этим летом соперники провели товарищеский поединок в Каталонии, который завершился разгромной победой «Монако» 3:0.

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Прогноз и ставка на матч «Монако» — «Барселона»

Потеря Ольмо — серьезный инцидент, но «Барселона» еще недавно справлялась и без него, так что поедет в Монако в полной уверенности в собственных силах. Благо Ямаль, Левандовски и многие другие игроки основы в порядке, а это значит, что каталонцы могут рассчитывать на три очка — их последние результаты и показанный футбол на это жирно намекают.

«Монако» дома наверняка сыграет достаточно открыто даже против такого грозного соперника. Все-таки матч с «Барселоной» — далеко не решающий для монегасков на данном этапе турнира. Учитывая высокий атакующий потенциал хозяев и проскакивающие у сине-гранатовых ошибки в обороне, стоит ждать веселого футбола.

Рекомендуемая ставка: победа «Барселоны» и ТБ 2.5 за 2.25.

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