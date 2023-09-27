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Прогнозы на спорт

Сегодня, 08:15

Гассиев столкнется с самым серьезным противником после Усика. Валлин не упал даже от Фьюри

Прогноз и ставка на бой Мурат Гассиев — Отто Валлин 30 сентября 2023 года
Артемий Кутейников
Корреспондент отдела ставок
Мурат Гассиев.
Фото Getty Images
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Но у Мурата четыре нокаута подряд.

30 сентября в турецкой Анталье пройдет насыщенный вечер бокса, в главном бою которого россиянин Мурат Гассиев столкнется со шведом Отто Валлином. Ивент пройдет на арене «Regnum Carya Hotel», боксеры поспорят за чемпионский пояс по версии WBA Inter-Continental. Ориентировочно поединок начнется в 23.30 по московскому времени. Прямую трансляцию покажет Первый канал.

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Мурат Гассиев

Россиянин только в марте завоевал вакантный чемпионский пояс по версии WBA Inter-Continental. В решающем поединке Гассиев вырубил американца Майка Бэлогана, причем Железный потушил свет для оппонента уже во втором раунде. В предстоящей схватке Мурат, по мнению аналитиков букмекерской компании Olimpbet, тоже является серьезным фаворитом: на его успех предложена котировка 1.26, что составляет приблизительно 77% вероятности.

Гассиев подошел ко встрече со шведом на серии из четырех побед подряд, причем все — досрочные. Двух соперников боксер из России выключил уже в первом раунде, еще по одной добыл во втором и четвертом отрезке. Ни один из четырех предыдущих боев Мурата не продлился даже половину. А серия триумфов россиянина стартовала после единственного поражения в карьере — 21 июля 2018-го он уступил украинцу Александру Усику единогласным решением судей.

Правда, в последние годы Мурат сталкивался с крайне сомнительными противниками, хотя еще молодой (29 лет) для тяжелого веса россиянин после яркой схватки с Усиком мог рассчитывать на зарубы с лучшими бойцами мира. Но вместо этого Гассиев бился с возрастными ноунеймами и практически не выезжал за пределы России — там он провел два из последних четырех столкновений, еще по разу боксировал в Сербии и Армении.

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Валлин — самый серьезный соперник Гассиева после встречи с Усиком. «По сравнению с предыдущими оппонентами уровень Отто Валлина заметно выше. Мы очень серьезно готовимся к этому поединку и заранее приехали в Турцию на финальный этап подготовки. Мы осознаем, с кем боксируем, но и знаем тоже свою силу», — высказался тренер Мурата Виталий Сланов.

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Отто Валлин

Швед считается заметным андердогом — его триумф доступен с коэффициентом 4.30, это примерно 22% вероятности. Отто тоже подошел к бою на неплохой победной серии из пяти поединков, а также, как и Гассиев, потерпел всего одно поражение в карьере. 14 сентября 2019-го Валлин единогласным решением судей уступил Тайсону Фьюри.

В отличие от Мурата, Валлин не так часто заканчивал досрочно. Отто выиграл техническим нокаутом в первом сражении после поражения Фьюри — его оппонент Трэвис Кауффман травмировал плечо и не смог продолжать бой. В последних четырех встречах швед оказывался сильнее исключительно после просмотра судейских записок.

При этом в бою с россиянином скандинав рассчитывает на досрочный успех. «Думаю, я могу это сделать. Самое главное — это добиться победы, но будет замечательно, если я смогу его нокаутировать. Это стало бы действительно громким заявлением», — рассказал 32-летний спортсмен.

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Возможна ли ничья?

Оба бойца имеют по одной ничьей в карьере: у Гассиева она случилась в декабре 2015-го, у Валлина — в апреле 2019-го, прямо перед поединком с Фьюри. Поставить на «мирный» результат в предстоящем бою можно за 18.0 (1%).

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