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«Нант» — «Ювентус»: «канарейки» снова заткнут Влаховича и Кина

Прогноз и ставка на матч Лиги Европы «Нант» — «Ювентус» 23 февраля 2023 года
Артемий Кутейников
Душан Влахович в первом матче против «Нанта».
Фото Global Look Press
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Команды мало забивают в этом сезоне.

23 февраля пройдут ответные матчи 1/16 финала Лиги Европы: в одном из них французский «Нант» после выездной ничьей 1:1 примет грозный «Ювентус». Игра пройдет на стадионе «Божуар-Луи Фонтено», арбитр из Испании Хосе Мария Санчес даст стартовый свисток в 20.45 по московскому времени. Прямую трансляцию встречи покажет сайт matchtv.ru.

Лига Европы. 1/16 финала
23 февр, 20:45. Stade de la Beaujoire - Louis Fonteneau (Нант)
Нант
Ювентус

Коэффициенты букмекеров на матч Лиги Европы «Нант» — «Ювентус» 23 февраля 2023 года

Букмекеры считают «Старую синьору» серьезным фаворитом встречи: на победу туринцев предложен коэффициент 1.84, что составляет примерно 53% вероятности. Успех «канареек» доступен за 4.70 (20%) — это наименее реальный исход встречи. Котировка на ничью — 3.70 (27%).

Считаете, что команды снова не определят сильнейшего? Ставка в 1000 рублей на ничью в основное время при благоприятном исходе принесет 3700 рублей.

«Нант» второй матч подряд считается аутсайдером, но при этом на выезде французы неожиданно зацепили ничью 1:1. В Турине команда Антуана Комбуаре сравняла счет на 60-й минуте единственным ударом в створ. Поставить на то, что «канарейки» вновь не уступят «Ювентусу», можно за 2.03.

Правда, три наиболее вероятных, по мнению экспертов, результата встречи отражают серьезное превосходство гостей:

• победа туринцев 1:0 идет за 5.80;

• ничья 1:1 — за 6.50;

• успех гостей 2:0 — за 7.20.

Также доступны ставки на победителя всего противостояния. Рынок на проход «Нанта» можно взять за 3.10, «Ювентуса» — за 1.41.

Букмекеры предполагают, что игра во Франции, как и в Турине, не подарит большого количества забитых мячей. Тотал больше 2.5 гола предложен за 2.27, ТМ 2.5 — за 1.68.

Вероятность увидеть забитые мячи от обеих команд оценена в 2.13, условие «обе забьют — нет» можно оформить за 1.71.

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«Нант» — «Ювентус»: прогноз и анализ матча Лиги Европы 23 февраля 2023 года

«Старая синьора» в домашнем матче была близка к минимальной победе, но пропустила после единственного попадания соперника в створ. При этом туринцы — настоящие специалисты, когда дело касается сухих побед. В этом сезоне команда Макса Аллегри победила без пропущенного мяча 15 раз в 32 матчах во всех турнирах. Причем игра с «Нантом» стала единственной из пяти последних, в которых «Юве» вытащил мяч из ворот.

Дома туринцы однажды пробили соперника, хотя нанесли 14 ударов, шесть из которых пришлись в створ. По сезону «Ювентус» отличается 1.53 раза в среднем за матч. Но в противостоянии с «Нантом» не принимает участие второй бомбардир команды в этом сезоне Аркадиуш Милик — поляк настрелял восемь голов во всех турнирах.

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Ждете, что на выезде бьянконери разойдутся? Индивидуальный тотал «Ювентуса» больше 1.5 гола доступен за 2.07, ИТМ2 (1.5) — за 1.76.

«Нант» проводит неоднозначный сезон, хотя в прошлом году команда выиграла Кубок Франции, благодаря чему и попала в Лигу Европы. Сейчас клуб идет 13-м в лиге 1, но продолжает борьбу в еврокубке и Кубке Франции.

В прошлом туре чемпионата «канарейки» проиграли «Лансу» (1:3) и прервали серию из четырех матчей подряд без поражений во всех турнирах. При этом после слабого старта сезона коллектив Комбуаре выглядит неплохо: в последних 14 играх во всех турнирах уступил лишь два раза — идущим в топ-4 Лиги 1 «Лансу» и «Марселю».

«Нант» еще и мало пропускает: в 2023 году получил в свои ворота лишь шесть мячей за 12 игр, а в восьми встречах вообще не пропустил ни разу. Вдобавок к матчу с «Юве» «канарейки» подходят практически без травмированных: недоступен только основной левый защитник Кентен Мерлен.

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Прогноз и ставка на матч Лиги Европы «Нант» — «Ювентус» 23 февраля 2023 года

Обе команды немного забивают: бьянконери отличаются в среднем 1.53 раза за матч, «канарейки» — 1.03 раза. При этом коллективы мало пропускают: «Нант» в 2023-м провел насухо восемь из 12 игр, «Ювентус» же по всему сезону получает в свои ворота в среднем ровно один гол за 90 минут.

Матчи команд редко получаются яркими: из последних 10 игр французов соперники лишь дважды забили на двоих хотя бы три мяча. У туринцев такая ситуация случилась четыре раза. Вероятно, в похожем осторожном ключе пройдет и предстоящая встреча.

Рекомендуемая ставка: ТМ 2.5 за 1.68.

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