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Сегодня, 15:15

«Брага» сохраняет шансы на плей-офф — но необходимо чудо. «Наполи» не позволит ему случиться

Прогноз и ставка на матч Лиги чемпионов «Наполи» — «Брага» 12 декабря 2023 года
Илья Потетюев
Корреспондент отдела ставок
Виктор Осимхен и Жозе Фонте («Наполи» — «Брага»).
Фото Global Look Press
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Португальцам нужна победа с разницей в два мяча и более.

12 декабря в шестом туре группового этапа Лиги чемпионов «Наполи» примет «Брагу». Встреча участников квартета C состоится на стадионе «Диего Армандо Марадона» в Неаполе, стартовый свисток прозвучит в 23.00 по московскому времени. Главный арбитр — словенец Славко Винчич. Сайт matchtv.ru и телеканал «Матч! Футбол 1» покажут поединок в прямом эфире с 22.45 мск.

Лига чемпионов. Группа C
12 дек, 23:00. Diego Armando Maradona (Неаполь)
Наполи
Брага

Коэффициенты букмекеров на матч Лиги чемпионов «Наполи» — «Брага» 12 декабря 2023 года

Аналитики букмекерской компании Olimpbet отдали предпочтение хозяевам: поставить на успех адзурри можно с коэффициентом 1.50, это примерно 80% вероятности. Триумф «оружейников» оценили в 6.18 (7%), «мирный» исход — за 4.89 (13%).

«Брага» непобедима уже пять матчей во всех турнирах. Считаете, что счастливая серия гостей продолжится? Опция Х2 доступна за 2.74.

В первом круге итальянцы выиграли в гостях с перевесом в один мяч (2:1). На этот раз наиболее вероятным результатом, по мнению экспертов, будет виктория «Наполи» со счетом 2:0. Это событие предложили с котировкой 7.75.

Тотал больше 2.5 гола идет за 1.60, обратный вариант — за 2.38.

Рынок на обмен точными ударами представлен за 1.76, «обе забьют — нет» можно взять за 2.07.

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«Наполи» — «Брага»: прогноз и анализ матча Лиги чемпионов 12 декабря 2023 года

Последний месяц выдался для адзурри кошмарным в плане результатов: пять поражений в четырех встречах. Сначала неожиданно влетели дома «Эмполи» (0:1), который на тот момент завис в зоне вылета. Выездная победа над «Аталантой» (2:1) позволила забыть об этой досадной осечке. Но затем Хвича Кварацхелия и компания сгорели «Реалу» (2:4), «Интеру» (0:3) и «Ювентусу» (0:1). Две подряд сухие неудачи в серии А аукнулись «Наполи» падением на шестую строчку таблицы. Отставание от лидирующих миланцев составляет уже 14 баллов, от идущих вторыми туринцев — 12.

Выход в плей-офф Лиги чемпионов тоже пока не оформлен: до проигрыша «Мадриду» парни Вальтера Мадзарри поделили очки с «Унионом» (1:1) и отложили вопрос до заключительного тура. «Брага» еще имеет шансы обставить неаполитанцев, но для этого ей необходим триумф с разницей в два мяча и более. Все потому, что первый очный матч соперников на стадионе «Брага Мунисипал» остался за адзурри (2:1). В компенсированное к первому тайму время Джованни Ди Лоренцо вывел гостей вперед, на 84-й Брума сравнял счет, но за две минуты до финального свистка ничью у хозяев украл автогол Сику Ниакате.

После того обидного поражения «оружейники» уступили только дважды — оба раза «Реалу» (1:2 и 0:3). В остальных 13 встречах добыли 10 побед и три ничьих. В чемпионате Португалии «Брага» уверенно закрепилась в топ-4: от делящих первое место «Спортинга» и «Порту» ее отделяет два очка, от «Бенфики» — лишь одно.

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Прогноз и ставка на матч «Наполи» — «Брага»

Адзурри не прошли проверку суровым календарем на старте декабря и полны решимости прервать серию неудач. Португальцы хороши во внутренних турнирах, но в трех последних поединках в ЛЧ имеют противоречивые результаты — помимо двух проигрышей фавориту группы «Реалу» не совладали с аутсайдером «Унионом» (1:1). В нынешнем розыгрыше встречи с участием неаполитанцев и португальцев часто получались «верховыми» — три и четыре раза соответственно. Но на этот раз хозяевам выгоден обратный сценарий — ведь для прохода в плей-офф их устроит и ничья.

Рекомендуемая ставка: тотал меньше трех голов за 1.86 (если забьют ровно три мяча, случится возврат).

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