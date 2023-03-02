Прогноз и ставка на матч серии А «Наполи» — «Лацио» 3 марта 2023 года

Команды входят в топ-5 серии А по забитым голам.

Лидер чемпионата Италии «Наполи» в матче 25-го тура встретится с топ-соперником — «Лацио», который борется за попадание в Лигу чемпионов. Игра пройдет на стадионе имени Диего Армандо Марадоны и начнется в 22.45 по московскому времени. Прямую трансляцию покажут сайт matchtv.ru и телеканал «Матч! Футбол 1», эфир стартует в 22.40 мск.

Коэффициенты букмекеров на матч серии А «Наполи» — «Лацио» 3 марта 2023 года

Аналитики букмекерской компании ОЛИМПБЕТ считают неаполитанцев серьезными фаворитами: поставить на их победу можно с коэффициентом 1.62, это около 61% вероятности. Выигрыш гостей предложен с котировкой 5.57 (17%) — это наименее реальный исход встречи. Ничья идет за меньшие 4.18 (22%).

В матче первого круга команда Лучано Спаллетти выиграла 2:1. «Наполи» в противостоянии с «Лацио» идет на серии из четырех побед подряд, а в последних 10 очных встречах добился успеха восемь раз. Поставить на то, что в предстоящей игре римляне не уступят, можно за 2.38.

Три наиболее вероятных, по мнению экспертов, результата встречи отражают солидное преимущество «адзурри»:

• победа хозяев 1:0 идет за 6.96;

• успех «Наполи» 2:0 — за 7.36;

• ничья 1:1 — за 7.50.

Противостояние команд достаточно результативное — в семи из последних 10 матчей во всех турнирах соперники на двоих заколачивали минимум три мяча. Тотал больше 2.5 гола доступен за 1.88, ТМ 2.5 — за 1.99.

Рынок на забитые мячи от обеих команд предложен с котировкой 1.92, «обе забьют — нет» идет за 1.89.

«Наполи» — «Лацио»: прогноз и анализ матча серии А 3 марта 2023 года

Неаполитанцы проводят мощнейший сезон: лидируют в серии А и к 25-м туру оторвались от второго места на 18 очков. За 24 игры команда Спаллетти набрала 65 баллов — в среднем 2.71 за игру. Она практически не ошибается: дважды сыграла вничью и один раз уступила. Все остальные матчи «адзурри» выиграли.

Неаполитанцы забили больше всех (58) и пропустили меньше всех (15) голов в чемпионате. В атаке команды правят Виктор Осимхен и Хвича Кварацхелия: нигериец заколотил 21 мяч во всех турнирах, а в серии А отличается уже на протяжении восьми туров. За это время он дважды оформил по дублю. Грузин же оформил 27 результативных действий (12+15) за 26 игр во всех соревнованиях, в чемпионате он сделал 10+11 за 20 матчей.

«Адзурри» в среднем за игру серии А забивают 2.41 гола, а меньше двух мячей за матч в этом чемпионате оформили лишь пять раз. Индивидуальный тотал хозяев больше 1.5 гола можно взять за 1.73. ИТМ1 (1.5) — за 2.13.

Римляне тоже проводят неплохой сезон: борются за Лигу чемпионов и отстают от второго места всего на два очка. «Орлы» в чемпионате отличаются не так часто: в среднем 1.67 раза за игру, а главный бомбардир команды последних лет Чиро Иммобиле в этом сезоне оформил пока только 11 голов во всех турнирах.

Также римляне — третьи по игре в обороне в серии А, лучше обороняются только «Наполи» и «Ювентус». За 24 тура они пропустили 19 мячей и 13 раз сыграли на ноль. «Лацио» не пропустил в двух последних играх чемпионата против «Салернитаны» (2:0) и «Сампдории» (1:0).

Прогноз и ставка на матч серии А «Наполи» — «Лацио» 3 марта 2023 года

Команды в этом сезоне показывают яркую игру в атаке и находятся в топ-5 серии А по результативности: «Наполи» в среднем за матч забивает 2.41 гола, «Лацио» — 1.67. Вдобавок соперники практически не допускают игр без забитых мячей: неаполитанцы в чемпионате только дважды не забили ни одного гола, а у римлян набралось четыре таких матча. К тому же в трех из последних четырех очных встреч отличались обе команды.

Рекомендуемая ставка: «обе забьют» за 1.92.