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«Наполи» — «Милан»: Осимхен вылечился, чтобы затащить Спаллетти в полуфинал ЛЧ

Прогноз и ставка на матч Лиги чемпионов «Наполи» — «Милан» 19 апреля 2023 года
Артем Мазилкин
Корреспондент
Виктор Осимхен («Наполи»).
Фото Global Look Press
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Неаполитанцы проиграли черно-красным два раза подряд, но готовы к вендетте.

19 апреля в ответном матче 1/4 финала Лиги чемпионов «Наполи» примет «Милан». Команды сыграют в Неаполе на стадионе имени Диего Марадоны. Польский судья Шимон Марциняк даст стартовый свисток в 22.00 по московскому времени. Прямая трансляция встречи на сайте matchtv.ru и телеканале «Матч! Футбол 1» стартует в 21.55 мск. Первый матч завершился победой «россонери» — 1:0.

Лига чемпионов. 1/4 финала
18 апр, 22:00. Diego Armando Maradona (Неаполь)
Наполи
Милан

Коэффициенты букмекеров на матч Лиги чемпионов «Наполи» — «Милан» 19 апреля 2023 года

Аналитики букмекерской компании Olimpbet видят фаворитами неаполитанцев. На победу хозяев в основное время предложен коэффициент 1.79, что соответствует 54% вероятности исхода. Ничья идет за 3.68 (26%), успех «Милана» — за 4.88 (20%).

Вы можете поставить на проход в полуфинал одной из команд по итогам всего противостояния. На победу «Наполи» доступна котировка 2.12, на «россонери» — 1.70.

В последних пяти матчах «Милан» в среднем пропускал лишь 0.8 мяча за 90 минут, а команда Лучано Спаллетти — 1.2 гола. Тотал больше 2.5 результативных удара в ответном четвертьфинале идет за 2.17, ТМ 2.5 — за 1.74.

Наиболее вероятный счет по итогам основного времени, по версии букмекеров, — 1:0 в пользу «партенопейцев». На него доступна котировка 6.21.

В пяти из шести очных поединков «Наполи» и «Милана» забивала лишь одна команда. Обмен голами на этот раз предложен за 2.06, но более вероятен обратный рынок — за 1.77.

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«Наполи» — «Милан»: прогноз и анализ 1/4 финала Лиги чемпионов 19 апреля 2023 года

В серии А «Милан» идет на четвертом месте: действующие обладатели скудетто имеют поровну очков с идущей третьей «Ромой», но у «волков» есть игра в запасе. В чемпионате Италии «россонери» не выиграли пять из шести последних матчей. Кстати, единственная победа — это внезапный выездной разгром «Наполи» (4:0), который черно-красные устроили всего две недели назад. А теперь обыграли «партенопейцев» в первом четвертьфинале ЛЧ и приехали в гости к разъяренному сопернику.

В игре на «Сан-Сиро» «россонери» уверенно защищались и победили (1:0). Кстати, миланцы не пропустили в главном клубном турнире Европы в пяти поединках подряд. На этом отрезке команда Стефано Пиоли четырежды выиграла и один раз сыграла вничью.

«Наполи» выиграл семь из девяти последних матчей в Лиге чемпионов. В первой встрече против «Милана» шансов забить было немало, но сбились настройки в реализации. Вероятно, Спаллетти не хватило травмированного Виктора Осимхена. Нападающий восстановился от травмы и в ответке наверняка выйдет в стартовом составе.

В чемпионате Италии Хвича Кварацхелия и компания непоколебимы на первой строчке таблицы. В 30 поединках — 24 победы и лишь три поражения. Ближайший преследователь — в 14 очках. Неаполитанцы подпустили «Лацио», уступив «Милану» и сыграв по нулям с «Вероной». Но риск упустить титул серии А есть лишь математический.

Прогноз и ставка на матч «Наполи» — «Милан»

На стадионе имени Марадоны «Наполи» не проиграл в 12 последних матчах Лиги чемпионов — девять побед и три ничьих. Команда Спаллетти забивала в каждом из них, а в семи из девяти встреч отличилась минимум дважды.

«Милан» неплох в ЛЧ в гостях: в пяти последних выездах одно поражение, по две победы и ничьих. А еще «россонери» забивали минимум раз в девяти из 12 поединков в главном еврокубке при чужих фанатах.

«Неаполю» нужно забить — желательно дважды, и лучшая атака Италии (66 мячей в 30 играх) с выздоровевшим Осимхеном должна справиться с этой задачей.

Рекомендуемая ставка: победа «Наполи» за 1.79.

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