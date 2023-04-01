Дуэт Осимхена и Хвичи распался перед важными матчами в серии А и ЛЧ. Использует ли Кварадона шанс стать лидером команды?

Лучано Спаллетти оказался в тяжелой ситуации.

2 апреля «Наполи» и «Милан» проведут в чемпионате Италии репетицию четвертьфинала Лиги чемпионов. Команды встретятся в рамках 28-го тура на стадионе имени Диего Армандо Марадоны, стартовый свисток арбитра Антонио Рапуано прозвучит в 21.45 по московскому времени. Насладиться матчем топ-команд серии А в прямом эфире можно на сайте matchtv.ru и на телеканале «Матч! Футбол 1». Начало в 21.40 мск.

Коэффициенты букмекеров на матч серии А «Наполи» — «Милан» 2 апреля 2023 года

«Наполи» — безоговорочный фаворит противостояния, по мнению букмекерской компании Olimpbet. Победа хозяев поля доступна с коэффициентом 1.89, что приблизительно 53% вероятности исхода. На втором месте по шансам идет ничья за 3.59 (27%), успех «Милана» — за наиболее крупные 4.38 (20%).

Россонери проиграли адзурри три из четырех предыдущих матчей. Верите, что красно-черные поработают над ошибками и на этот раз выступят лучше? Вариант Х2 оценен в 1.96.

В девяти последних встречах во всех турнирах с участием «Наполи» не было обмена голами. Вариант «обе забьют — нет» предложен за 1.91, противоположный исход — за 1.90.

Тотал больше 2.5 мяча можно оформить за 2.06, ТМ 2.5 — за 1.82. В трех из четырех игр за последние два года команды делали «низ».

При этом «Милан» с 2016 года не уезжает из Неаполя без гола. На хотя бы один забитый гостями мяч коэффициент — 1.55.

В отсутствие Виктора Осимхена основной атакующей единицей неаполитанцев будет Хвича Кварацхелия. На его гол выставлена котировка — 2.65. У «Милана» наилучшие шансы забить у Оливье Жиру (3.55), считают аналитики.

«Наполи» — «Милан»: прогноз и анализ матча 28-го тура серии А 2 апреля 2023 года

Жеребьевки в этом сезоне частенько сталкивают между собой команды, вынуждая их играть друг с другом по два-три раза за несколько недель. За примерами далеко ходить не нужно: в России «Спартак» трижды за месяц столкнется с «Уралом», а ЦСКА — с «Крыльями Советов». В Италии по такому же принципу «Наполи» будет мериться силами с «Миланом» — сначала в чемпионате, а затем в двух матчах ? Лиги чемпионов.

Увы, но уже сейчас очевидно, что это противостояние будет слегка скомкано. Все из-за травмы лучшего бомбардира «Наполи» и серии А Виктора Осимхена (21 гол) — нигерийский форвард повредил левое бедро в расположении национальной сборной и точно не сыграет в ближайшей встрече. Также под вопросом его участие в еврокубковой битве — врачи не дают гарантий, что Виктор восстановится к 12 апреля.

В этом сезоне «Наполи» провел без лидера атаки всего шесть матчей, но, к чести других игроков нападения, ни разу не потерял очки. Сейчас команде снова придется обойтись без него и сломить одного из самых непростых соперников усилиями Хвичи и Лосано. Непростых, потому что из последних пяти домашних матчей против россонери адзурри выиграли только два при двух поражениях и ничьей. А еще пропустили в каждом из этих поединков, суммарно — девять мячей.

При этом до паузы на матчи сборных у команды Стефано Пиоли были очевидные трудности при игре на выезде: только одна победа в семи играх и четыре поражения. На этом отрезке красно-черные пропустили 12 мячей и забили всего пять. У «Наполи» же четыре победы и одна неудача дома, причем трижды коллектив Спаллетти выиграл всухую. Отличиться в противостоянии с лидером серии А удалось только «Лацио» и «Роме».

Стоит отметить, что на стадионе им. Марадоны «Наполи» в рамках серии А добыл 11 побед и только дважды потерял очки, пропустив девять мячей (лучше показатель только у «Интера»). А вот «Милан» на выезде не впечатляет, выиграв лишь пять из 14 встреч и получив отрицательную разницу голов — 16:19.

Прогноз и ставка на матч «Наполи» — «Милан»

Всегда сложно прогнозировать исходы матчей с участием больших команд после международных пауз. Как правило, от клубов вроде «Наполи» и «Милана» многие игроки уезжают в сборные, а возвращаются в абсолютно разном состоянии, поэтому собраться и показать лучшую игру удается далеко не всегда.

В первом круге неаполитанцы и миланцы сыграли 2:1 в пользу первых, забив все три мяча ближе к концу встречи. Сейчас же хозяевам придется играть без травмированных Осимхена и Распадори, а значит, их атакующая мощь будет серьезно ограничена. «Милан» же в принципе мало забивает на выезде в этом сезоне, а в последних играх подавно. К слову, в трех из четырех предыдущих матчах соперники не обменялись забитыми мячами, закончив 1:0.

Рекомендуемая ставка: «обе забьют — нет» за 1.90.