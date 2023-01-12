Прогноз и ставка на матч серии А «Наполи» — «Ювентус» 13 января 2023 года

«Бьянконери» побеждают и не пропускают в серии А с октября.

13 января в серии А состоится топ-встреча — лидирующий «Наполи» примет на своем поле «Ювентус». Матч начнется в 22.45 по московскому времени на стадионе «Диего Армандо Марадона», в прямом эфире его покажут сайт matchtv.ru и телеканал «Матч! Футбол 1». Старт трансляции — в 22.30 мск.

Коэффициенты букмекеров на матч серии А «Наполи» — «Ювентус» 13 января 2023 года

Букмекерская компания БЕТСИТИ считает фаворитами встречи неаполитанцев. Поставить на них можно за 1.97, это примерно 53% вероятности. Ничью оценили в 3.50 (28%), наименее возможен триумф «Ювентуса» — 4.30 (19%).

«Бьянконери» выиграли пять последних официальных матчей. Если считаете, что команда Аллегри не уступит в Неаполе, оформите ставку за 1.89.

Подстрахуйтесь при помощи форы: Ф1(0) доступна за 1.40, Ф2(0) — за 3.10.

«Верх» по голам прошел всего в одном из пяти прошедших матчей при участии «Ювентуса». Поставить на тотал меньше 2.5 мяча можно с котировкой 1.83.

Вариант «обе забьют», как и обратный, эксперты оценили в 1.90.

Два наиболее вероятных точных счета — 1:0 в пользу «Наполи» или ничья 1:1 за 6.50.

«Наполи» — «Ювентус»: прогноз и анализ матча серии А 13 января 2023 года

4 января великолепная беспроигрышная серия «Наполи» прервалась — команда Спаллетти уступила на выезде «Интеру». И дело не в невезении — «адзурри» просто играли хуже и ничего толком не предложили хозяевам. Хотя по статистике этого и не скажешь: ударов (9:6) и попаданий в створ (2:1) у неаполитанцев больше. Но они не забили, а соперник это сделал.

Кажется, поражение разозлило «Наполи», и на «Сампдорию» они вышли заряженные. Худшую команду чемпионата (8:30 разница забитых и пропущенных) вроде ждал разгром, но на деле получилось скромно — неаполитанцы забили всего два мяча. Зато по xG наколотили почти четыре, а в створ ворот ударили восемь раз. Так что в атакующей силе «Наполи» можно не сомневаться — все в порядке.

«Ювентус» тоже ощущает себя неплохо: несмотря на негативный фон вокруг клуба (есть подозрения в финансовых махинациях), футболисты собрались и радуют болельщиков. Команда Аллегри побеждает уже пять официальных матчей подряд. Более того, в этих встречах она не пропустила ни одного мяча. А если говорить про серию А, то победный стрик «бьянконери» еще длиннее — они не знают поражений с 8 октября. Столько же времени им никто не забивал в Италии. Если считаете, что и у «Наполи» не получится, оформите ставку за 4.40.

Правда, в последних двух матчах болельщиков радует разве что результат. «Ювентус» последовательно обыграл «Кремонезе» и «Удинезе» (оба — 1:0), но это были очень тяжелые победы. Много раз «Юве» сам мог пропустить, а голы вымучивал очень натужно. На горизонте «Наполи», и это плохие новости для сдавшей атаки «бьянконери».

Прогноз и ставка на матч «Наполи» — «Ювентус»

«Наполи» внезапно проиграл, чем немало удивил поклонников — на «Джузеппе Меацца» от них ждали другого результата. Это уже не первое поражение Спаллетти от большой команды в этом сезоне (ранее были 0:2 от «Ливерпуля»), так что от матча с «Ювентусом» можно ждать чего угодно.

Тем не менее «бьянконери» так мучительно побеждали в двух последних встречах, что у неаполитанцев есть отличные шансы как минимум не проиграть дома. К тому же «адзурри» не уступали в родных стенах с апреля 2022 года. Вероятно, не уступят и 13 января. Хотя с текущей реализацией «Наполи» и формой «Ювентуса» вряд ли будет яркий матч.

Рекомендуемая ставка: 1Х и ТМ 2.5 за 2.30.