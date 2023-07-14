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«Нефтчи» — «Фенербахче»: Андрей Тихонов и Герман El Classico уверены, что заключительный матч на Кубке PARI Премьер не будет скучным

Мигел Креспо («Фенербахче»).
Фото Global Look Press
Агиль Мамедов («Нефтчи»).
Фото Global Look Press
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15 июля в последнем матче международного турнира «Кубок PARI Премьер» азербайджанский «Нефтчи» сыграет с турецким «Фенербахче». Встреча состоится на стадионе «Смена» в Санкт-Петербурге и начнется в 14.00 по московскому времени. Букмекерская компания PARI проанализировала расклады перед матчем и изучила, как ставят клиенты на предстоящее событие.

Россия. Кубок PARI Премьер.
15 июл, 14:00. Смена (Санкт-Петербург)
Нефтчи
Фенербахче

По оценкам аналитиков PARI, у «Фенербахче» более предпочтительные шансы на успех. Сделать ставку на победу турецкого клуба в основное время можно по коэффициенту 1.40, что соответствует примерно 68% вероятности. Котировки на ничью составляют 5.30 (около 18%). Успех команды Азербайджана идет за 7.20 (приблизительно 14%).

Итоговая победа «Фенербахче» с учетом возможной серии пенальти котируется за 1.25 (около 76%). Поставить на триумф «Нефтчи» по итогам всей игры можно за 4.15 (24%).

Клиенты PARI уверены в победе турецкой команды — около 98% от всего объема ставок на исход матча приходится на «Фенербахче».

Результативность встречи, по оценкам аналитиков PARI, составит не менее трех мячей. Тотал по голам установлен на отметке 2.5 с котировкой 2.55 на меньше и 1.52 на больше. Ставки на то, что забьют обе команды, принимаются за 1.75. Если же отличиться сможет только один из соперников, сыграет коэффициент 2.20.

В линии на точный счет наиболее вероятный вариант — победа стамбульцев со счетом 2:0 за 8.00. Любая победа «Фенербахче» с «сухим» счетом котируется за 2.45. Заключить пари на то, что счет в матче откроет «Нефтчи», можно за 3.25.

Агиль Мамедов («Нефтчи»).
Фото Global Look Press

Андрей Тихонов, легендарный российский футболист, амбассадор PARI:

«Заключительный матч товарищеского турнира в Санкт-Петербурге не должен получиться скучным: «Фенербахче» получил звонкую пощечину от сербов, которые победили во всех играх Кубка PARI Премьер и уверенно взяли золото. Теперь экс-чемпионы Турции просто обязаны реабилитироваться перед болельщиками и показать хорошую игру. «Нефтчи» же не то чтобы отбывает второй номер, но, по сути, приехал в город на Неве потренироваться. Не уверен, что здесь стоит ожидать разгромного счета, но победа «Фенербахче» мне кажется самым вероятным исходом. В ничего не решающем матче турки должны выиграть и занять почетное третье место на турнире».

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Герман El Classico Попков, основатель медиафутбольного клуба «Амкал», амбассадор PARI:

«Без шансов для «Нефтчи» — команда из Баку относится к турниру просто как к возможности обкатать состав, попробовать какие-то взаимосвязи, но шансов на победу у них нет. Уверен, что «Фенербахче» при любом раскладе заберет игру с «Нефтчи» и закончит турнир победой».

«Нефтчи» и «Фенербахче» пока не побеждали на Кубке PARI Премьер. В матче открытия турнира 1 июля азербайджанский клуб уступил «Зениту» со счетом 1:3, а 8 июля разгромно проиграл «Црвене Звезде» — 0:4. В свою очередь турки 9 июля уступили «Зениту» в серии пенальти (основное время — 0:0) и 12 июля проиграли «Црвене Звезде» со счетом 1:3.

Турнир досрочно выиграл сербский клуб, одержав победу во всех трех матчах.

Футбол
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ФК Нефтчи
ФК Фенербахче
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