Болельщики не простят, если при серой игре Англия не выиграет Евро. Нидерланды могут разрушить мечты «Трех львов»

Команда Саутгейта дважды выпуталась из непростых ситуаций.

10 июля на чемпионате Европы по футболу состоится второй полуфинал, в котором Нидерланды сыграют с Англией. Встреча пройдет на стадионе «Сигнал Идуна Парк» в Дортмунде и начнется в 22.00 по московскому времени. В прямом эфире ее покажет онлайн-платформа «Okko Спорт». Главный арбитр — Феликс Цвайер из Германии.

Коэффициенты букмекеров на матч чемпионата Европы Нидерланды — Англия 10 июля 2024 года

Англия — небольшой фаворит предстоящего матча, по версии аналитиков букмекерской компании FONBET. На победу родоначальников футбола в основное время выставлен коэффициент 2.60, что примерно 38% вероятности исхода. Ничья идет за 2.85 (35%), успех Нидерландов — за 3.30 (27%).

Проход «Трех львов» в финал доступен за 1.75, «Оранжевых» — за 2.10.

На то, что Нидерланды не уступят по итогам 90 минут, предложено поставить за 1.50.

Получится ли у голландцев сыграть с англичанами так же весело, как в большинстве матчей на Евро? ТБ 2.5 оценен в 2.55, ТМ 2.5 — в 1.52.

Условие «обе забьют» выставлено в линии за 2.05, «обе забьют — нет» — за 1.80.

Эксперты сошлись во мнении, что основное время завершится вничью — на счет 0:0 и 1:1 предложен самый низкий коэффициент 5.50.

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Нидерланды — Англия: прогноз и анализ матча чемпионата Европы 10 июля 2024 года

После пяти матчей Евро можно с уверенностью констатировать, что Англия — самая скучная команда этого турнира. На групповом этапе «Три льва» забили всего два мяча, а еще два с трудом добавили в плей-офф. Сначала в квартете англичане минимально обыграли Сербию (1:0), а затем свели вничью игры с Данией (1:1) и Словенией (0:0). В 1/8 команда Саутгейта только на 95-й минуте отыгралась против Словакии (2:1 в дополнительное время), а в 1/4 — на 80-й против Швейцарии (2:1 по пенальти). Таким образом, главный фаворит букмекеров на титул не выигрывает в основное время уже четыре матча кряду.

«Слушайте, да, Саутгейт не заставил команду играть хорошо на Евро-2024, но это футбольный турнир — не имеет значения то, как вы доберетесь до цели, просто сделайте это. Если мы победим, играя в плохой футбол, всем будет плевать, потому что это трофей, а как давно мы брали трофеи? — высказался экс-игрок сборной Англии Карлтон Коул. — Я бы лучше играл в не очень зрелищный футбол и взял трофей, чем играл бы отлично, но потом говорил: «Ох, мы были так близки!» Да мне все равно! Я хочу увидеть, как Англия поднимает кубок. Это будет здорово для страны, для медиа, для игроков. И то, как мы выиграем, не имеет абсолютно никакого значения».

Вероятно, в полуфинале против бегущих и играющих Нидерландов англичане не отойдут от своей выжидательной тактики. Но получится ли у «Трех львов» в случае пропущенного мяча отыграться снова или поймать удачу в серии пенальти? Вопрос открытый.

Голландцы смотрятся куда ярче вице-чемпионов Европы. И хотя на групповой стадии они набрали всего четыре очка, победив в непростом матче Польшу (2:1) и сыграв вничью с Францией (0:0), в плей-офф они пока выступают блистательно. В 1/8 «Оранжевые» сокрушили Румынию (3:0), а в 1/4 дожали Турцию (2:1). Во многом это произошло благодаря отличной игре Коди Гакпо. Нападающий «Ливерпуля» забил уже три мяча и приплюсовал к ним один ассист, закрепившись на первом месте в списке бомбардиров. Стоит напомнить, что 25-летний игрок проводит второй сильный турнир подряд и стал лидером своей сборной — на ЧМ-2022 он также отличился три раза и стал главным голеодором Нидерландов.

Травмы и дисквалификации перед матчем Нидерланды — Англия

Судя по новостям, травмированных в составах обеих команд нет. Как и дисквалифицированных, хотя в прошлом матче сразу четыре голландца заработали желтые карточки — ни для кого из них она не стала второй.

Нидерланды — Англия: статистика личных встреч

Команды провели между собой 22 матча, и пока минимальный перевес на стороне голландцев: семь побед против шести поражений при девяти ничьих. Последняя их встреча состоялась в 2019 году в полуфинале Лиги наций, и тогда «Оранжевые» прошли «Трех львов» в дополнительное время (3:1). Один из мячей в той игре забил Квинси Промес, а Кайл Уокер срезал мяч в свои ворота.

На Евро соперники пересекались еще в прошлом веке. На групповом этапе Евро-1988 Нидерланды победили 3:1 и оставили Англию на последнем месте в группе, а в 1996-м родоначальники футбола взяли реванш (4:1), но обе команды пробились в плей-офф.

Прогноз и ставка на матч Нидерланды — Англия

Очень хочется верить, что матч с участием Англии наконец получится заводным и результативным. Нидерланды могут это обеспечить — они на этом турнире и сами играют, и соперникам дают. Не просто так им забили Польша и Турция, а Дания вообще закинула три. Команда Саутгейта также не выглядит непробиваемой, а Депай и Гакпо только и ждут слабины в обороне соперника.

Рекомендуемая ставка: «обе забьют» за 1.80.

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