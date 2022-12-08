Голландцы еще ни разу не проиграли при Ван Гале.

9 декабря пройдут первые четвертьфиналы чемпионата мира в Катаре: в одном из них встретятся сборные Нидерландов и Аргентины. Матч состоится на Национальном стадионе в Лусаиле, время начала — 22.00 мск. Прямую трансляцию покажут сайт matchtv.ru, телеканалы «Матч! Премьер» и «Матч! Футбол 1». Эфир стартует в 21.45 мск.

Коэффициенты букмекеров на матч чемпионата мира Нидерланды — Аргентина 9 декабря 2022 года

Аналитики букмекерской компании БЕТСИТИ считают южноамериканцев фаворитами матча: поставить на победу «Альбиселесте» в основное время можно с коэффициентом 2.22, что составляет примерно 44% вероятности. Успех «Оранье» предложен с котировкой 3.80 (25%), ничья идет за меньшие 3.20 (31%).

Три наиболее вероятных, по мнению экспертов, результата встречи выглядят следующим образом:

• победа Аргентины 1:0 — за 5.70;

• ничья 1:1 — за 6.10;

• успех голландцев 1:0 — за 7.90.

Аналитики ждут малорезультативную игру, хотя команды выступают в Катаре достаточно ярко. Тотал больше 2.5 гола предложен с приличным коэффициентом 2.40, ТМ 2.5 идет за небольшие 1.57.

Также соперники немного пропускают: провели по два сухих матча на турнире. Голландцы получили в свои ворота всего два мяча, аргентинцы — три. Рынок на голы от обеих сборных доступен за 2.14, «обе забьют — нет» идет за 1.71.

Нидерланды — Аргентина: прогноз и анализ матча чемпионата мира 9 декабря 2022 года

Команды выступают недостаточно мощно, хотя оформили по три победы. Например, «Альбиселесте» в стартовом туре группового этапа сенсационно проиграли Саудовской Аравии (1:2), которая в итоге даже не вышла в плей-офф. Нидерланды во втором туре с трудом удержали ничью против Эквадора (1:1).

В 1/8 финала южноамериканцы обыграли Австралию (2:1), а «Оранжевые» разбили США (3:1). В XXI веке команды дважды встречались в матчах чемпионата мира и оба раза сыграли по нулям. В 2014-м бились в полуфинале, в 2006-м — на групповом этапе.

При этом в Катаре Аргентина и Нидерланды показывают хорошую результативность: обе команды только в одном матче турнира забили меньше двух мячей: аргентинцы — в проигранной встрече с Саудовской Аравией (1:2), голландцы — в ничейной с эквадорцами (1:1).

Хорошую форму набрали лидеры команды. «Альбиселесте» в Катаре тащит Лионель Месси, который за четыре матча набрал четыре результативных действия. В матче с Австралией Лео впервые в карьере забил в плей-офф чемпионата мира. За голландцев разрывают Коди Гакпо, Дензел Думфрис и Дэви Классен: оформили по три голевых действия.

Также в матче с США за «Оранжевых» первый мяч на турнире вонзил Мемфис Депай. Форвард «Барселоны» приехал в Катар травмированным, но, кажется, набрал форму. Ждете жаркий матч от команды Луи ван Гала? Индивидуальный тотал голландцев больше 1.5 мяча можно взять за 3.60, ИТМ1 (1.5) — за 1.29.

Прогноз и ставка на матч Нидерланды — Аргентина 9 декабря 2022 года

Команды дважды встречались на ЧМ в XXI веке и оба раза сыграли вничью. В Катаре они тоже находятся на близком уровне: практически одинаково прошли групповой этап и более-менее неплохо стартовали в плей-офф.

Аргентину тащит Месси, а Нидерланды показывают неплохую командную игру и отсутствие зависимости от одного футболиста. В нападении ярко проявляют себя Гакпо и Депай, замечательно играют латерали Блинд и Думфрис, которые разорвали США. Не стоит забывать, что голландцы еще ни разу не проиграли за 19 матчей при Ван Гале — они уже давно держат стабильно высокий уровень.

Рекомендуемая ставка: Нидерланды не проиграют в основное время за 1.74.