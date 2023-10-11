В первом круге Килиан отлупил « Оранжевых » дублем.

13 октября сборные Нидерландов и Франции схлестнутся в седьмом туре квалификации чемпионата Европы-2024. Встреча лидеров группы B состоится в Амстердаме на «Йохан Кройфф Арене». Стартовый свисток прозвучит в 21.45 по московскому времени. Телеканал «Матч ТВ» начнет прямой эфир с 21.35 мск.

Коэффициенты букмекеров на матч квалификации Евро-2024 Нидерланды — Франция 13 октября 2023 года

Аналитики букмекерской компании Olimpbet склоняются к победе гостей: поставить на парней Дидье Дешама можно с коэффициентом 2.24, что составляет примерно 39% вероятности результата. Выигрыш Нидерландов оценили в 3.17 (32%). Ничью — за 3.47 (29%).

Сборные пересекались в первом туре нынешней квалификации — мартовская встреча на «Стад де Франс» закончилась триумфом французов (4:0). Верите, что теперь коллектив Роналда Кумана не уступит? Опция 1Х доступна за 1.66.

За пяти последних очных поединков соперники не пробили «верх» по голам лишь дважды — оба раза на поле «Оранжевых». Тотал больше 2.5 мяча идет за 1.89, ТМ 2.5 — за 1.92.

Рынок на обмен точными попаданиями дали за 1.71, обратный вариант представлен за 2.07.

Килиан Мбаппе не забил за «ПСЖ» в четырех матчах подряд — это худшая серия форварда за два года. Меткий выстрел Черепашки можно взять за 2.28.

Наиболее возможный счет, по мнению экспертов, 1:1. На него предложили котировку 6.00.

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Нидерланды — Франция: прогноз и анализ матча квалификации Евро-2024 13 октября 2023 года

Вице-чемпионы мира оказались безжалостны к соперникам по группе: выбили пять побед из пяти с общим счетом 11:0. Сильнее всего досталось как раз «Оранжевым»: в первом туре они приехали на «Стад де Франс» и получили четыре безответных мяча. Интрига была убита уже к 21-й минуте — после голов Антуана Гризманна, Дайота Упамекано и Килиана Мбаппе. На 88-й нападающий «ПСЖ» оформил дубль, а на пятой компенсированной минуте Мемфис Депай имел шанс украсть у Майка Меньяна «сухарь», но вратарь потащил удар с пенальти.

Вслед за устроенной Нидерландам взбучкой «Трехцветные» сэкономили силы в поединке с Ирландией (1:0), разгромили аутсайдера квинтета Гибралтар (3:0), немного помучились с Грецией (1:0) и снова одолели ирландцев (2:0). Мбаппе после дубля «Оранжевым» огорчил гибралтарцев с греками и стал лучшим бомбардиром французов в текущем отборе с четырьмя результативными ударами.

Теперь же Килиан отчаянно нуждается в том, чтобы увеличить этот показатель — он приехал в сборную с худшей серией без голов за два года. Черепашка не смог отличиться в разборках с «Марселем» (4:0), «Клермоном» (0:0), «Ньюкаслом» (1:4) и «Ренном» (3:1). Причем в последней встрече форвард «ПСЖ» даже промазал по пустым воротам — вышел один на один с кипером, обыграл его, но вместо створа шарахнул куда-то на верхний ярус арены «Роазон Парк».

Более депрессивный отрезок выдался лишь осенью 2021 года и продлился почти месяц — Мбаппе промолчал в матчах с «Брюгге», «Лионом», «Метцем», «Монпелье», «Манчестер Сити» и «Ренном». Сухая серия прервалась только на седьмом поединке и как раз в составе национальной команды. Возможно, смена фокуса с клуба на сборную поможет Килиану и теперь.

Нидерланды после разноса на «Стад де Франс» осечек не допускали. Дома с одинаковым счетом (3:0) прихлопнули главного неудачника группы Гибралтар и основного конкурента в битве за вторую строчку — Грецию. А затем на классе разобрались с Ирландией (2:1) на выезде. Круче всех себя проявил Дензел Дюмфрис — за три игры латераль «Интера» оформил пять голевых пасов и наряду с Бруну Фернандешем из сборной Португалии является лучшим ассистентом в нынешней квалификации. Снайперские подвиги на себя взвалили Натан Аке, Ваут Вегхорст и Коди Гакпо — все забили по два мяча. К сожалению, последний пропустит противостояние с французами — форварда «Ливерпуля» заменили в перерыве встречи с «Тоттенхэмом», из-за травмы он выбыл из строя на несколько недель.

У «Трехцветных» тоже есть потери — в расположение национальной команды не приедут защитники Жюль Кунде и Вильям Салиба. Первый получил растяжение связок колена, второй — повреждение пальца ноги.

Прогноз и ставка на матч Нидерланды — Франция

«Оранжевые» замыкают топ-2 и опережают греков благодаря игре в запасе. Хотя обе сборные набрали одинаковое количество баллов (девять). Коллектив Дидье Дешама практически обеспечил себе первую строчку — нужно лишь не уступить в Амстердаме. Особенно заряженным на поле «Йохан Кройфф Арены» выйдет Килиан Мбаппе — форвард явно мечтает о том, чтобы прервать затянувшуюся сухую серию. Летом парни Роналда Кумана провели в Нидерландах два поединка в плей-офф Лиги наций — оба хоть и закончились поражениями, но получились крайне веселыми. На пару с Хорватией оформили шесть мячей на двоих (2:4), с Италией — пять (2:3). Класс французов позволяет надеяться на то, что тенденция продолжится.

Рекомендуемая ставка: обе забьют и ТБ 2.5 за 2.03.

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