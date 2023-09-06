Мален и Симмонс вернут Нидерланды на вторую строчку. Греция потеряла ключевого защитника

Греки ни разу не побеждали «оранжевых» в официальных матчах.

7 сентября Нидерланды в пятом туре отборочного турнира чемпионата Европы 2024 года сыграют с Грецией. Поединок пройдет в Эйндховене на стадионе «Филипс», стартовый свисток английского судьи Майкла Оливера прозвучит в 21.45 по московскому времени. Прямая трансляция для фанатов из России будет доступна на телеканале «Матч! Премьер» с 21.35 мск.

Коэффициенты букмекеров на матч квалификации Евро-2024 Нидерланды — Греция 7 сентября 2023 года

Букмекерская компания Olimpbet считает Нидерланды фаворитом встречи. На победу хозяев можно поставить с коэффициентом 1.46, что составляет 67% вероятности. Триумф гостей доступен с котировкой 6.97 (13%), ничья — за 4.58 (20%).

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Команда Густаво Пойета так и не одолела Нидерланды во всех пяти официальных поединках. Сыграть на победу или ничью эллинов в этот раз можно за 2.78.

В каждом из четырех матчей «оранжевых» в 2023-м было забито минимум три мяча. ТБ 2.5 предложен за 1.82, ТМ 2.5 — за 2.01.

Аналитики сомневаются, что отличатся обе сборные. На обмен голами — коэффициент 2.03, на обратный рынок — 1.78.

Наиболее вероятный исход противостояния, по мнению аналитиков, 2:0 в пользу Нидерландов. Поставить на этот вариант можно за 5.86.

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Нидерланды — Греция: прогноз и анализ матча квалификации Евро-2024 7 сентября 2023 года

Нидерланды ярко выступили на чемпионате мира в Катаре. Команда Луи ван Гала ни разу не уступила в основное время за пять матчей, а три из них выиграла. В четвертьфинале Аргентина выбила голландцев лишь в серии пенальти. После этого Ван Гал завершил карьеру, а «оранжевых» снова возглавил Роналд Куман, и дела пошли неважно.

В первом туре квалификации Евро-2024 Нидерланды крупно влетели Франции (0:4), прервав серию из 18 матчей без поражений в основное время. Во втором «оранжевые» отыгрались на Гибралтаре (3:0). А затем дважды попали под раздачу в Лиге наций. В полуфинале коллектив Кумана разобрали хорваты (4:2), а в игре за третье место — итальянцы (3:2).

Впрочем, во всех матчах Нидерланды много создавали — подводила реализация. Но сейчас отличную форму набрал полузащитник Дониэлл Мален, оформивший три мяча и два ассиста в четырех встречах за «Боруссию». Все в порядке и у хава «РБ Лейпциг» Хави Симмонса, который в трех турах Бундеслиги синтезировал уже два метких выстрела и три голевые передачи.

С Грецией «оранжевые» пересекались в пяти официальных матчах и четырех контрольных. За все девять попыток эллины победили всего один раз (2:1) — в последнем очном свидании в товарняке 2016-го. В семи поединках победили Нидерланды, из них четыре успеха — в официальных столкновениях.

Греция успешно выступила в лиге С Лиги наций. В группе с Косово, Северной Ирландией и Кипром команда Пойета выиграла пять матчей, а уступила только в одном — принципиальному сопернику Кипру (0:1).

В квалификации Евро-2024 греки пока выступают успешно: повержены Гибралтар (3:0) и Ирландия (2:1), а от вице-чемпионов мира Франции — минимальное поражение (0:1) — Килиан Мбаппе пробил андердога лишь с точки. Неплохой старт поднял эллинов на второе место таблицы, пока голландцы обитают на четвертом. Правда, у парней Кумана есть матч в запасе.

Но у греков есть очень существенная потеря: в разборке с Францией красную карточку получил капитан команды Константинос Мавропанос, выступающий за «Вест Хэм». Кроме того, Пойет не включил в заявку молодую звезду из Греции Янниса Константелиаса, который в шести играх квалификации Лиги конференций забил за ПАОК два мяча.

Прогноз и ставка на матч Нидерланды — Греция

В прошлой Лиге наций команда Пойета пропустила всего дважды в шести поединках, забив при этом 10. А в четырех разборках квалификации ЧЕ-2024 — тоже два гола. Причем даже вице-чемпион мира Франция занесла мяч в ворота греков лишь с пенальти. Зато теперь у греков не будет капитана и лидера обороны Мавропаноса.

Нидерланды прошли в финальный турнир Лиги наций, в котором весной разыграют еще три путевки на Евро, поэтому матч против Греции — не вопрос жизни и смерти. Но история встреч говорит в пользу коллектива Кумана, как и форма атакующих игроков, вроде Малена и Симмонса. Ослабленная оборона соперника тоже сыграет на руку Нидерландам.

Рекомендуемая ставка: победа Нидерландов за 1.46.

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