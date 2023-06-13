Полуфинал Лиги наций точно не будет скучным.

Футбольные поля еще не успели остыть от заключительных клубных матчей сезона, как на смену им пришли игры национальных сборных. Так, 14 июня в Роттердаме на стадионе «Де Куйп» состоится первый полуфинал Лиги наций, в котором Нидерланды примут Хорватию. Встреча начнется в 21.45 по московскому времени и будет показана в прямом эфире на онлайн-платформе «Okko Спорт». Главным арбитром назначен Иштван Ковач из Румынии.

Коэффициенты букмекеров на матч Лиги наций Нидерланды — Хорватия 14 июня 2023 года

Аналитики букмекерской компании ФОНБЕТ отдали предпочтение хозяевам. На победу сборной Нидерландов в основное время выставлен коэффициент 2.00, что приблизительно 50% вероятности исхода. Ничья идет за 3.50 (27%), успех Хорватии — за немногим большие 3.85 (23%).

Можете сделать ставку на триумфатора игры с учетом дополнительного времени и серии пенальти: Нидерланды — 1.52, Хорватия — 2.55.

Считаете, что «шашечные» снова преподнесут сюрприз? Вариант Х2 доступен за 1.83.

Тотал больше 2.5 мяча оценен в 2.15, ТМ 2.5 — в 1.70. В четырех последних матчах с участием голландцев прошел «верх».

Условие «обе забьют» идет за 1.98, «обе забьют — нет» — за 1.85.

Приятный коэффициент на гол сборной Хорватии — 1.55. Команда Златко Далича поразила ворота соперников в пяти из шести последних матчей.

На проход Нидерландов и тотал больше 1.5 мяча котировка — 2.05.

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Нидерланды — Хорватия: прогноз и анализ полуфинала Лиги наций 14 июня 2023 года

Полуфинал Лиги наций Нидерланды — Хорватия явно не напрашивался исходя из составов групп Лиги А. Голландцы боролись за первое место с Бельгией и не были фаворитами, но блестяще воспользовались уязвимостью соперника и своеобразным бойкотом его лидеров. Кто не помнит, прошлым летом де Брейне и некоторые другие игроки были недовольны необходимостью играть за сборную после утомительного клубного сезона. В результате «оранье» обыграли «красных дьяволов» сначала 4:1, а затем 1:0. В промежутке команда Луи ван Гала набрала еще 10 очков в играх с Уэльсом и Польшей.

Позднее на волне того успеха голландцы солидно выступили на ЧМ: взяли семь баллов в играх с Сенегалом (2:0), Эквадором (1:1) и Катаром (2:0), прошли США, но в четвертьфинале в сумасшедшей борьбе проиграли будущим чемпионам — Аргентине (2:2, 3:4 по пенальти). Тот матч стал последним в сборной для Луи ван Гала. Сменивший его на посту Роналд Куман уже успел сгореть в отборе к Евро Франции (0:4) и отыграться на Гибралтаре (3:0).

Хорватия же удивила в несколько раз больше. Во-первых, Модрич и компания в Лиге наций оставили с носом Францию. Они набрали всего одно очко в первых двух играх (0:3 с Австрией и 1:1 с Францией), но затем не оступились ни разу — 12 из 12 баллов принесли им первое место. Казалось бы, на этом с чудесами можно заканчивать, но «шашечные» на концентрированной магии доползли до полуфинала ЧМ и взяли бронзу — всего с двумя победами в основное время в шести играх. Как и голландцы, хорваты сошли с рельсов из-за Месси, но сами выкинули из турнира Бельгию и Бразилию, а в матче за третье место огорчили Марокко (2:1). В стартовавшем отборе Евро-2024 коллектив Далича набрал четыре балла — сыграл вничью с Уэльсом (1:1) и переиграл Турцию (2:0).

Прогноз и ставка на матч Нидерланды — Хорватия

Куман вызвал на решающие матчи Лиги наций весь цвет нидерландского футбола: например, в заявке нашлось место Депаю, Гакпо, Симмонсу, Вегхорсту, Малену и Бергвейну. Все они очень сильны и готовы в любой момент организовать гол. К слову, голландцы забили в 22 из 23 последних игр во всех турнирах, включая товарищеские.

При этом в защите у команды намечаются приличные проблемы. Хотя Аке и Думфрис попали в список на игру с Хорватией, вряд ли они сыграют: Натан всего за два дня до матча бурно отмечал победу в Лиге чемпионов, а Дензел — грустил из-за упущенной возможности стать триумфатором турнира. Оба едва ли будут в кондициях, а это значит минус два игрока основы на краях. Модрич и компания, которые отличились в пяти встречах из шести предыдущих, также должны доставить сопернику неприятности.

Рекомендуемая ставка: обе забьют за 1.98.

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