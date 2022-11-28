Прогноз на матч Нидерланды — Катар в рамках чемпионата мира по футболу 29 ноября 2022 года в Катаре

Такое возможно только в параллельной Вселенной.

До сих пор не обеспечившая место в плей-офф сборная Нидерландов в последнем туре группового этапа чемпионата мира сыграет с потерявшими шансы на 1/8 хозяевами мундиаля — командой Катара. Игра состоится 29 ноября на стадионе «Эль-Байт» в городе Эль-Хаур и начнется в 18.00 по московскому времени. В прямом эфире его покажут сайт matchtv.ru и телеканал «Матч! Футбол 1», старт трансляции — в 17.45 мск.

Коэффициенты букмекеров на матч ЧМ Нидерланды — Катар 29 ноября 2022 года

Аналитики букмекерской компании БЕТСИТИ считают Нидерланды абсолютным фаворитом встречи. На победу «Оранье» можно поставить с небольшим коэффициентом 1.19, вероятность исхода — примерно 84%. Ничья доступна за 7.00 (14%), успех Катара — за громадные 24.0 (2%).

Получится ли у катарцев взять на домашнем турнире хотя бы одно очко? Вариант Х2 доступен за 5.40.

Тотал больше 2.5 мяча оценен котировкой 1.51, ТМ 2.5 — 2.55. Достойный коэффициент на ТБ 3.5 — 2.28.

Эксперты убеждены, что голландцы забьют больше одного мяча — ИТБ1 (1.5) идет за 1.28, ИТБ1 (2.5) — за 1.87.

У Катара даже один гол предложено взять за крупные 2.20. На то, что хозяева чемпионата не отличатся в последнем матче, котировка — 1.67.

Пенальти можно взять за 2.40, удаление — за 4.00, комбо этих событий — за 8.00.

Наиболее вероятные авторы голов в составе Нидерландов — Мемфис Депай (1.70) и Коди Гакпо (1.90). За 2.20 предложено оформить результативный удар Стивена Бергвейна.

Гол из-за пределов штрафной оценен в 2.60 — в игре с Эквадором Гакпо забил как раз дальним ударом.

Нидерланды — Катар: прогноз и анализ матча ЧМ 29 ноября 2022 года

Катар полностью провалил домашний чемпионат мира: проиграл стартовые матчи Эквадору (0:2) с Сенегалом (1:3) и первым потерял шансы выйти из группы. Команда Феликса Санчеса Баса стала второй в истории после ЮАР-2010 хозяйкой мундиаля, не квалифицировавшейся в плей-офф. Правда, африканцы 12 лет назад набрали четыре очка и забили три мяча. У Катара может быть максимум три балла. И то это скорее розовые мечты, потому что играть предстоит с Нидерландами.

Голландцы пока тоже не поражают: выжали тяжелую победу над Сенегалом (2:0), но не удержали победный счет против Эквадора (1:1). При этом южноамериканцы имели больше моментов и по-хорошему должны были выиграть. Теперь команде Луи ван Гала необходимо победить и забить как можно больше — чтобы точно не пустить на первую строчку эквадорцев.

На то, что Нидерланды повторят за предыдущими соперниками Катара и победят ровно в два мяча, котировка — 3.90. На перевес в три гола коэффициент — 4.90.

Вряд ли у кого-то есть сомнения в успехе голландцев. Футболисты сборной Катара выглядели плюшевыми даже на фоне Сенегала и Эквадора, которые играли без особого рвения. Но даже в этих матчах защитники ближневосточной команды допускали грубейшие ошибки (достаточно пересмотреть первый гол африканцев), а нападающие и полузащитники пропадали в атаке — за две игры катарцы нанесли всего два удара в створ. Единственное светлое пятно этой сборной — Акрам Афиф, но форварду «Аль-Садда» в одиночку не сломить одну из лучших национальных команд Европы.

Прогноз и ставка на матч Нидерланды — Катар

У сборной Нидерландов есть не только отличный шанс гарантировать себе первое место в группе, но и подтянуть статистику на фоне других топ-сборных турнира. У того же Гакпо появится возможность вырваться в лидеры гонки бомбардиров: на счету нападающего ПСВ сейчас два гола, а у лидирующих Мбаппе и Валенсии — по три мяча.

Катар занимает 50-е место в рейтинге ФИФА. В последних пяти матчах с командами близкого уровня Нидерланды забили 16 мячей — 3.2 за 90 минут. Похожего результата стоит ждать и сейчас.

Рекомендуемая ставка: П1 и ТБ 2.5 за 1.64.