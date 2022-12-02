3 декабря стартуют матчи 1/8 финала чемпионата мира. В первой встрече стадии столкнутся сборные Нидерландов и США — игра начнется в 18.00 по московскому времени на стадионе «Халифа». Посмотреть ее в прямом эфире можно будет на сайте matchtv.ru, на телеканале «Матч! Премьер» и «Матч! Футбол 1». Старт трансляции в 17.45 мск.

Коэффициенты букмекеров на матч чемпионата мира Нидерланды — США 3 декабря 2022 года

Букмекерская компания БЕТСИТИ больше верит в голландцев. Поставить на их успех в основное время можно за 1.96, это примерно 51% вероятности исхода. Ничья идет за 3.40 (29%), победа американцев — за 4.50 (20%).

Сборная США не проиграла еще ни одного матча на мундиале — дважды сыграла вничью и победила Иран (1:0). Если считаете, что американцы не уступят Нидерландам в основное время, оформите ставку за 1.94.

Подстрахуйтесь при помощи форы: Ф1(0) доступна за 1.39, Ф2(0) — за 3.30.

Уверены, что знаете будущего четвертьфиналиста? Коэффициент на проход голландцев — 1.48, на их соперников — 2.85.

Команды на групповом этапе за шесть встреч не сыграли ни одного верхового матча, а обмен голами случился лишь дважды. Тотал меньше 2.5 мяча эксперты оценили в 1.65, а вариант «обе забьют — нет» идет за 1.70.

«Оранье» дважды на групповом этапе забили больше одного мяча, у американцев таких игр не было. ИТБ1 (1.5) доступен за 2.17, ИТМ2 (1.5) — за 1.24.

Наиболее вероятный точный счет встречи — 1:0 в пользу голландцев за 5.50.

Нидерланды — США: прогноз и анализ матча чемпионата мира 3 декабря 2022 года

«Оранье» были фаворитами своей группы и выиграли ее, оправдав ожидания. Но сделать это оказалось непросто — уже в первом матче серьезное сопротивление оказал Сенегал (2:0), а забить голландцам удалось только на 84-й минуте. И трудно сказать, чья заслуга во взятии ворот больше — шустрого Коди Гакпо или голкипера Менди, который явно ошибся на выходе в том эпизоде.

Дальше был худший матч голландцев на турнире — ничья с Эквадором (1:1). «Оранье» нанесли всего один удар (он же в створ). Правда, реализация оказалась 100%-й — отличился все тот же Гакпо. Ну а третий матч против главных аутсайдеров турнира, катарцев, прошел по плану. Голландцы без нервов набили 1.5 xG, а счет вновь открыл бомбардир ПСВ. В итоге — победа 2:0, семь очков и первое место в группе.

Коди Гакпо — важнейший игрок Нидерландов, который забил в каждом матче и неизменно открывал счет. Если ждете, что его голевая серия продолжится в плей-офф, оформите ставку на его точный удар за 3.04.

Несмотря на неплохой итоговый результат, Нидерланды в группе выглядели довольно скучно и сыграли без ярких вспышек. Но американцы выглядели еще хуже. Играли очень осторожно и консервативно, как Польша. В первую очередь «Звездно-полосатые» совсем не баловали голами — оформили два забитых мяча. В первых двух турах сборная США нанесла всего два удара в створ, а слегка исправилась только против Ирана (пять попаданий). При этом даже с такой скудной статистикой американцы умудрились сохранить положительную разницу (2:1) и выйти в 1/8.

Прогноз и ставка на матч Нидерланды — США

Сборная США не показала на групповом этапе, за счет чего она может пройти в четвертьфинал. С Уэльсом американцы начисто сдали второй тайм, в игре с Ираном чудом выжали минимальную победу, а единственная топ-сборная на их пути — Англия — реальную проверку решила не устраивать, ограничившись тремя неопасными ударами в створ.

Голландцы тоже выступили не слишком ярко, но есть ощущение, что они и не собирались выкладывать все карты в группе с проходимыми соперниками — понимали, что и так окажутся в плей-офф. Реальную силу команды Луи ван Гала мы увидим как раз в игре с США, а учитывая, что в той же Лиге наций пару месяцев назад Нидерланды были очень хороши, они должны прибавить и выбросить соперника из турнира.

Рекомендуемая ставка: П1 за 1.94.