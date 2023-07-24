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«Нижний Новгород» — «Динамо»: Личке будет тяжело одержать первую победу с бело-голубыми

Прогноз и ставка на матч Кубка России «Нижний Новгород» — «Динамо» 25 июля 2023 года
Артемий Кутейников
Марцел Личка, главный тренер «Динамо».
Фото Телеграм-канал «Динамо», Telegram
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В прошлом сезоне команды выдали два ярких матча.

25 июля стартует групповой этап Кубка России. В одном из матчей сойдутся команды из группы D — «Нижний Новгород» и «Динамо». Игра пройдет на стадионе «Нижний Новгород» и начнется в 18.30 по московскому времени. Прямую трансляцию покажет сайт matchtv.ru, эфир начнется в 18.00 мск.

Кубок России. Группа D
25 июл, 18:30. Нижний Новгород (Нижний Новгород)
Пари Нижний Новгород
Динамо

Коэффициенты букмекеров на матч Кубка России «Нижний Новгород» — «Динамо» 25 июля 2023 года

Аналитики букмекерской компании Olimpbet отдали предпочтение гостям: поставить на победу москвичей можно с коэффициентом 2.08, что составляет примерно 47% вероятности. Выигрыш хозяев предложен за 3.57 (26%), даже «мирный» исход доступен с чуть меньшей котировкой — 3.46 (27%).

У клубов не слишком богатая история противостояния — с учетом товарищеских встреч они сталкивались всего семь раз. Нижегородцы лишь дважды избежали поражения (ничья и победа), а три последних свидания во всех соревнованиях завершились успехом «Динамо». Единственная игра оппонентов в Кубке тоже закончилась победой бело-голубых (3:0). Верите, что теперь хозяева не уступят? Непоражение «Нижнего» можно взять за 1.75.

Правда, три наиболее вероятных, по мнению экспертов, результата матча намекают на преимущество гостей:

• 1:1 — за 6.00;

• 1:0 в пользу «Динамо» — за 6.42;

• 2:1 — за 7.50.

В первом туре только стартовавшего сезона РПЛ команды на двоих выжали один забитый мяч. Предстоящий поединок тоже вряд ли получится ярким: тотал больше 2.5 гола можно взять за 1.95, ТМ 2.5 — за 1.86.

Вероятность увидеть обмен меткими выстрелами оценена в 1.75, вариант «обе забьют — нет» идет за 1.97.

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Прогноз и ставка на матч Кубка России «Нижний Новгород» — «Динамо» 25 июля 2023 года

Команды одинаково неудачно стартовали в новом сезоне РПЛ: в первом официальном матче сезона нижегородцы уступили «Зениту» (0:2), москвичи — «Краснодару» (1:3). После стартового тура клубы улетели в хвост таблицы, но в своих играх они все же выглядели не так уж плохо.

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«Нижний» покорился чемпионскому «Зениту» только в меньшинстве — футболиста «НН» спорно удалили на 48-й минуте, после чего петербуржцы наконец перехватили инициативу. До перерыва нижегородцы превосходили парней Сергея Семака по ударам (пять против двух) и не казались однозначными аутсайдерами.

«Динамо» же в матче открытия сезона отлетело от «Краснодара» (1:3). Несмотря на однозначный счет, команда Марцела Лички не была слабее соперника. Бело-голубые превзошли «быков» по ударам (12 — 11) и, по данным аналитического портала Opta, набрали больше баллов по статистике ожидаемых голов (1.62 против 1.47).

Вероятно, оба коллектива все же неплохо готовы к сезону, а поражения в первом игровом дне РПЛ получились обидными. Также в составах оппонентов практически нет потерь. Тренеры Личка и Юран в прошлом сезоне встречались всего однажды — в 25-м туре РПЛ, чех тогда еще руководил «Оренбургом». Поединок закончился в пользу Марцела (1:0).

Прогноз и ставка на матч «Нижний Новгород» — «Динамо»

Несмотря на низкую результативность в первом туре чемпионата, команды показали неплохую игру в атаке. Москвичи настреляли 1.62 балла xG, нижегородцы не стеснялись угрожать «Зениту» и в первом тайме даже превзошли чемпиона по ударам. Очные встречи клубов в прошлом сезоне получились яркими: в Москве победило «Динамо» (3:1), в Нижнем получилась боевая ничья (2:2). В обоих случаях соперники обменивались точными ударами, всего этот вариант сработал в четырех из семи поединков коллективов во всех соревнованиях.

Рекомендуемая ставка: «обе забьют» за 1.75.

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