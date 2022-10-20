На неделе нижегородцы добились минимальной победы над соперником.

22 октября в 14-м туре РПЛ состоится матч между «Нижним Новгородом» и «Краснодаром». Он пройдет на стадионе «Нижний Новгород» и начнется в 14.00 по московскому времени. В прямом эфире встречу покажут сайт matchtv.ru и телеканал «Матч! Премьер». Старт трансляции — в 13.55 мск.

Коэффициенты букмекеров на матч РПЛ «НН» — «Краснодар» 22 октября 2022 года

Аналитики букмекерской компании БЕТСИТИ считают фаворитом встречи «Краснодар». На его победу можно поставить с коэффициентом 2.35, что приблизительно 42% вероятности исхода. Успех «Нижнего» идет за 3.00 (33%), ничья — за 3.60 (25%).

Из пяти очных встреч «НН» не проиграл в трех. На то, что это произойдет и в ближайшем матче, котировка — 1.64.

Причем только в одной встрече соперники пробили «верх» по голам. Тотал больше 2.5 идет за 1.92, ТМ 2.5 — за 1.94.

Обмен голами — такая же редкость, но эксперты считают, что на этот раз командам удастся поразить ворота друг друга: вариант «обе забьют» оценен в 1.75, обратный результат — в 2.08.

Пенальти можно взять за 2.35, удаление — за 3.20. Комбо этих событий — за 6.00.

Кто откроет счет? На «Краснодар» коэффициент — 1.87, на «НН» — 2.18. Отсутствие голов в матче предложено оформить за 12.5.

Три наиболее вероятных точных счета подтверждают лучшие шансы южан на победу:

ничья 1:1 доступна за 6.40;

успех «Краснодара» 1:0 — за 7.90;

2:1 — за 8.80.

«НН» — «Краснодар»: прогноз и анализ матча 14-го тура РПЛ 22 октября 2022 года

«Краснодар» и «Нижний Новгород» наверняка уже устали друг от друга: за неполный месяц команды встретятся уже в третий раз, причем вторую и крайнюю игры разделят всего три дня. 19 октября соперники провели матч в Кубке России, по итогам которого команда Галактионова сенсационно вырвалась в лидеры квартета A — победила 1:0. Но то был второй по значимости турнир, а в чемпионате для «Нижнего» реальность немного другая.

В Кубке аутсайдер РПЛ чувствует себя на редкость спокойно: пропустил в четырех встречах всего три мяча (в среднем 0.75 за 90 минут), забил четыре (1), но этого хватило для того, чтобы набрать семь очков. В чемпионате же у коллектива с берегов Волги уже 23 пропущенных (1.76), отличились нижегородцы 17 раз (1.3). Лучший отрезок у них был с середины августа по середину сентября — тогда они выиграли пять из шести матчей во всех турнирах, а еще сыграли вничью с «Динамо» (2:2).

В последнем матче с «Краснодаром» нижегородцы прервали серию из пяти игр без побед — за этот период они проиграли четырежды и поделили очки с «Торпедо», которое не побеждал только ленивый. Такая же черная полоса сейчас у «Краснодара» — он уступил трижды подряд, причем командам не самым мощным: «Ростову» (2:3), «Ахмату» (2:3) и все тому же «Нижнему» (0:1).

«Для того чтобы выигрывать, нужно забивать. Надо появляться, добегать, оказываться в позициях, в которых забивают мячи. Как минимум — попадать в ворота», — заявил главный тренер «Краснодара» Александр Сторожук. Прислушаются ли к его словам Джон Кордоба и Эдуард Сперцян — лидеры краснодарской атаки? ИТБ2 (1.5) идет за 2.20.

Прогноз и ставка на матч «НН» — «Краснодар»

Несмотря на то что южане сейчас не показывают тех результатов, которых от них ждут, играют они на достаточно приличном уровне: забили дважды и имели массу моментов против «Ростова», лишь в добавленное время упустили ничью с «Ахматом», статистически одолели «НН» (8-7 по ударам, 5-2 по попаданиям в створ).

«Нижний», который не является образцом игры в обороне, вряд ли сыграет на ноль против такого мощного соперника во второй раз подряд — этого еще ни разу не происходило. Поэтому «Краснодару» по силам как минимум не проиграть, ну а оборонительный стиль хозяев сыграет в пользу «низа» по голам.

Рекомендуемая ставка: Х2 и ТМ 3.5 за 1.96.