Победа окрылит Абаскаля.

Московский «Спартак» в 11-м туре чемпионата России сыграет на выезде с «Нижним Новгородом». Игра состоится 2 октября и начнется в 19.00 по московскому времени на стадионе «Нижний Новгород». Обслужит ее арбитр из Калуги Евгений Кукуляк. В прямом эфире матч можно будет увидеть на сайте matchtv.ru и на телеканале «Матч! Премьер», старт в 18.55 мск.

Коэффициенты букмекеров на матч РПЛ «Нижний Новгород» — «Спартак» 2 октября 2022 года

Аналитики букмекерской компании БЕТСИТИ отдали предпочтение команде Гильермо Абаскаля. На победу красно-белых можно поставить с коэффициентом 1.70, что примерно 58% вероятности исхода. Ничья идет за 4.20 (23%), триумф «Нижнего» — за 5.00 (19%).

Москвичи еще ни разу не обыгрывали этого соперника — поражение и ничья. Вариант 1Х оценен в 2.23.

Эксперты предполагают, что команды проведут достаточно яркий матч: тотал больше 2.5 мяча можно оформить за 1.83, ТМ 2.5 — за 2.04.

Случится ли обмен голами? «Обе забьют» идет за 1.83, «обе забьют — нет» — 1.98.

«Спартак» всего раз в этом сезоне бил пенальти, зато «Нижний» — аж четырежды. 11-метровый в предстоящей встрече оценен в 2.35.

Если считаете, что одна из команд забьет дважды подряд, возьмите такое событие за 1.68. Три гола подряд — за 3.50.

Три наиболее вероятных точных счета выглядят вот так:

успех красно-белых идет за 7.00;

ничья 1:1 — за 7.20;

триумф гостей 2:1 — за 7.60.

«Нижний Новгород» — «Спартак»: прогноз и анализ матча 11-го тура ла РПЛ 2 октября 2022 года

«Спартак» очень вдохновенно провел последние матчи: после поражения от «Ростова» (2:4) москвичи поочередно расправились с «Факелом», «Локомотивом» и «Зенитом». Что впечатляет больше всего, так это разница забитых и пропущенных мячей — 7:0. Красно-белые, оборону которых обычно критикуют особенно сильно, не пропустили ни разу от остроатакующих команд — это натуральная фантастика.

Теперь у них есть возможность продлить серию, потому что в следующем туре РПЛ играть с «Нижним Новгородом» — командой, которая не забивает на протяжении двух последних встреч. Причем бились нижегородцы не с кем-нибудь топовым, а с «Оренбургом» (0:2) и с «Краснодаром» (тоже 0:2). Правда, в целом по сезону команда Михаила Галактионова далеко не худшая по голам — оформляет 1.6 гола за 90 минут. ИТБ1 (1.5) доступен за 3.50, ИТМ1 (1.5) — за 1.31.

У «Спартака» в атаке все замечательно. Во-первых, очень хорош Квинси Промес — голландец забил восемь мячей и отдал три ассиста. И это без учета трех голов в Кубке России. Но с разыгравшимся Соболевым Квинси составляет вообще чуть ли не лучшую пару форвардов в РПЛ. Голевая серия Александа составляет уже шесть матчей (если учесть игру за сборную), и он наверняка горит желанием ее продлить. ИТБ2 (1.5) идет за 1.73, ИТМ2 (1.5) — за 2.10.

Прогноз и ставка на матч «Нижний Новгород» — «Спартак»

«Спартак» сейчас на подъеме и готов возвращать утраченные позиции — недавний лидер РПЛ к началу октября только пятый. Убедительная победа над «Зенитом» лишь предаст красно-белым физических и эмоциональных сил.

По составу сравнивать москвичей и «НН» вообще смешно, а нынешние Промес и Соболев стоят двух, а то и трех игроков соперника. Поэтому гости должны добиться победы.

Рекомендуемая ставка: П2 за 1.70.