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20 июля, 23:15

«Нижний Новгород» — «Зенит»: чемоданные настроения бразильцев не скажутся на исходе матча

Прогноз и ставка на матч РПЛ «Нижний Новгород» — «Зенит» 22 июля 2023 года
Евгений Коростелев
Малком.
Фото Global Look Press
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Малком, Вендел и Клаудиньо в ближайшее время могут покинуть Санкт-Петербург.

22 июля действующий чемпион России «Зенит» начнет новый сезон матчем против «Нижнего Новгорода». Игра первого тура РПЛ состоится на стадионе «Нижний Новгород» и начнется в 15.15 по московскому времени. В прямом эфире она будет показана на сайте matchtv.ru и на телеканале «Матч! Премьер». Трансляция стартует в 15.10 мск. Главным арбитром назначен Сергей Иванов.

Россия. Премьер-лига. 1-й тур
22 июл, 15:15. Нижний Новгород (Нижний Новгород)
Пари Нижний Новгород
Зенит

Коэффициенты букмекеров на матч РПЛ «Нижний Новгород» — «Зенит» 22 июля 2023 года

Аналитики букмекерской компании Olimpbet считают «Зенит» серьезным фаворитом встречи. На победу команды из Санкт-Петербурга можно поставить с коэффициентом 1.61, что приблизительно 62% вероятности исхода. Успех «НН» доступен за 5.59 (15%), ничья — за 4.29 (23%).

Считаете, что хозяева смогут остановить сильнейший коллектив страны? Вариант 1Х предложен за 2.40.

Прекрасный коэффициент 1.73 выставлен на тотал больше 2.5 мяча в игре. В прошлом сезоне «Зенит» оба раза очень комфортно переиграл соперника — по 3:0.

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Кстати, два мяча от команды Сергея Семака можно взять за 1.64, не менее трех — за 2.75.

Условие «обе забьют — нет» оценено в 2.01, обмен голами — в 1.79.

Наиболее вероятный точный счет говорит о весомом превосходстве сине-бело-голубых — их успех 2:0 идет за 7.31.

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«Нижний Новгород» — «Зенит»: прогноз и анализ матча 1-го тура РПЛ 22 июля 2023 года

«Зенит» второй год подряд готовился к старту РПЛ на Кубке Премьер. В этот раз соперниками сине-бело-голубых стали «Нефтчи», «Црвена Звезда» и «Фенербахче», но выиграть мини-турнир им не удалось. Хотя началось все удачно — победа 3:1 над азербайджанским клубом задала тон. Однако затем санкт-петербуржцы проиграли чемпионам Сербии (1:2) и сыграли вничью с турецким грандом (0:0, 4:3 по пенальти). Однако неудача не расстроила Малкома и компанию: 10 июля в рамках подготовки к Суперкубку они разгромили местное «Динамо» (4:0), а через пять дней забрали первый трофей сезона — ЦСКА сдался лишь в серии 11-метровых.

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К игре первого тура с «Нижним Новгородом» «Зенит» подходит с самосвалом трансферных слухов. В медиа муссируется информация о том, что клуб могут покинуть лидеры: Вендел, Малком и Клаудиньо. Первый еще даже не приехал в команду, так что вероятность его ухода очень высока. Лучший бомбардир прошлого сезона РПЛ может уехать на зарплату в 18 млн евро в Саудовскую Аравию (сумма возможного трансфера — 50 млн евро), а его партнер по атаке — вернуться в Бразилию. При этом Санкт-Петербург уже покинул Далер Кузяев — его новым клубом стал французский «Гавр».

Что касается покупок, то зенитовцами этим летом стали нападающий «Сочи» Александр Коваленко, полузащитник «Коринтианса» ду Кейрос и экс-защитник ЦСКА Марио Фернандес. Правда, участие бывшего игрока сборной России под вопросом — Семак сообщил, что он будет в форме к ближайшим матчам, но не именно к игре с «НН».

Коллектив Сергея Юрана чуть не вылетел из РПЛ по итогам прошлого сезона — занял 13-е место и лишь через стыковые матчи с «Родиной» добился права остаться в элите (3:0, 0:2). Летом у команды тоже не очень клеилось: после двух побед над «Текстильщиком» и «Сатурном» (по 2:0) нижегородцы уступили в двух встречах московскому «Динамо» (0:1 и 3:4).

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Прогноз и ставка на матч «Нижний Новгород» — «Зенит»

В прошлом году «Зенит» также стартовал в РПЛ выездным матчем с аутсайдером, но выглядел слишком самонадеянно против «Химок» и потерял очки (1:1). Но Семак умеет работать над ошибками и не позволит игрокам снова расслабиться. Тем более у лидеров есть большая мотивация показать себя, чтобы укатить в другие клубы, а у остальных — проявить себя, чтобы занять места бразильцев.

«НН» — достаточно удобный соперник для сине-бело-голубых: в прошлом сезоне питерцы дважды победили по 3:0, а всего выиграли три из четырех встреч. Только в одной они забили меньше трех мячей. Скорее всего, уверенной игры и результата стоит ждать от них и на этот раз.

Рекомендуемая ставка: победа «Зенита» и ТБ 1.5 мяча за 1.75.

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